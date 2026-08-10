గోవింద నామాలతో పేరడీలా? - వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై పవన్ కల్యాణ్ ఫైర్
నెల్లూరులో వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరుపై డిప్యూటీ సీఎం ఆగ్రహం - రాజకీయాల కోసం పవిత్ర దైవ నామాలతో పేరడీలు చేయడం దారుణమన్న జనసేనాని - హిందూ ధార్మిక విశ్వాసాలు, భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీశారని మండిపాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 8:43 PM IST
Pawan Kalyan condemns YSRCP Tirumala parody : రాజకీయ నిరసనల కోసం పవిత్రమైన దైవ నామాలను, భక్తి గీతాలను అపహాస్యం చేయడంపై ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. నెల్లూరు నగరంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమంలో గోవింద నామాలను పేరడీలుగా పాడటాన్ని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పార్టీ శ్రేణులకు పవన్ కల్యాణ్ దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ మేరకు జనసేన పార్టీ అధికారిక 'ఎక్స్' వేదికగా ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
నెల్లూరులో నిరసనల పేరిట వికృతం : నెల్లూరు నగరంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఆ నిరసనల్లో వారు రాజకీయ విమర్శల కోసం దైవాన్ని కొలిచే మంత్రాలు, పవిత్ర నామాలను వాడుకున్నారు. తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని భక్తితో కొలుస్తూ ఆలపించే పవిత్ర దైవ నామాలను పేరడీలుగా మార్చేశారు. భక్తి గీతాలను తమ రాజకీయ అవసరాల కోసం అపహాస్యం చేస్తూ పాడారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల ఈ తీరు వివాదాస్పదంగా మారింది. దీనిపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సీరియస్గా స్పందించారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల వైఖరిని ఆయన తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు.
భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీశారు : పవిత్రమైన గోవింద నామాలను రాజకీయాలకు వాడుకోవడం దారుణమని పవన్ కల్యాణ్ మండిపడ్డారు. పేరడీల పేరుతో భక్తుల మనోభావాలను వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తీవ్రంగా కించపరిచారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు వ్యవహరించిన తీరు దారుణంగా ఉందన్నారు. వారి వైనం కోట్లాది మంది భక్తుల ధార్మిక విశ్వాసాలకు విఘాతం కలిగించేలా ఉందని పవన్ కల్యాణ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయ స్వార్థం కోసం దేవుడిని వివాదాల్లోకి లాగడం ఏమాత్రం సరికాదని హితవు పలికారు.
చట్ట ప్రకారం ముందుకెళ్లండి : మతపరమైన విద్వేషాలు రేపే కుట్రపూరిత ఆలోచనలతోనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఇలాంటి దిగజారుడు చర్యలకు పాల్పడ్డారని పవన్ కల్యాణ్ ఆరోపించారు. ఇలాంటి వారిని ఉపేక్షించేది లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. నెల్లూరు ఘటనలో పాల్గొన్న వారిపై చట్ట ప్రకారం ముందుకు వెళ్లాలని జనసేన పార్టీ నాయకులకు, శ్రేణులకు ఆయన కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. భక్తుల ధార్మిక విశ్వాసాలు దెబ్బతీసిన వారిపై న్యాయపరంగా పోరాడాలని, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
ప్రతిపక్ష హోదా కూడా లేని పార్టీ : ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీపై పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. అసెంబ్లీలో కనీసం ప్రతిపక్ష హోదా కూడా దక్కించుకోలేని పార్టీ వైఎస్సార్సీపీ అంటూ ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. అలాంటి పార్టీ రాజకీయాల కోసం ఇంతటి దిగజారుడు చర్యలకు పాల్పడటం విచారకరం అన్నారు. ధార్మిక విశ్వాసంలో భాగమైన దైవ నామాలు, మంత్రాలు, స్తోత్రాలు, పవిత్ర కీర్తనలను అపహాస్యం కోసం వాడే విధానాన్ని నాయకులందరూ తక్షణమే విడిచిపెట్టాలని పవన్ కల్యాణ్ సూచించారు. రాజకీయ నిరసనలు హుందాగా, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఉండాలి కానీ, భక్తుల విశ్వాసాలను దెబ్బతీసేలా ఉండకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమాల్లో శ్రీవారి భక్తిగీతాలను పేరడీ చేస్తూ హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించారని జనసేన నాయకులు ఆరోపించారు. నెల్లూరు జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ శానసమండలి సభ్యుడు చంద్రశేఖరరెడ్డి నిర్వహించిన ధర్నాలో శ్రీవారిపాటలకు పేరడీ చేసి హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బదీశారని ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవాలని తిరుపతి తూర్పు పోలీస్ స్టేషన్లో జనసేన నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. డీఎస్సీలో అక్రమాల పేరుతో నెల్లూరులో చేసినదీక్షలో శ్రీవారి భక్తి గీతాన్ని అవహేళన చేశారని తిరుపతి నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంఛార్జి కిరణ్ రాయల్ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
సనాతన ధర్మాన్ని కించపరిచేలా వ్యవహరించిన ఎమ్మెల్సీ చంద్రశేఖర్రెడ్డితో పాటు ధర్నాలో పాల్గొన్న ఇతర నాయకులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
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