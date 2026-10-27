స్థానిక సంస్థలు బలంగా ఉంటేనే గ్రామ స్వరాజ్యం సాధ్యం: పవన్ కల్యాణ్
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాటు తుది జాబితా ప్రకారమే బీఫామ్స్ అందిస్తామని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. జనసేన తరఫున నామినేషన్లు వేసిన ఆశావహులకు భవిష్యత్తులో న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 1:03 PM IST
Pawan Kalyan on Alliance Regarding Local Body Elections : క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం సమర్థ నాయకత్వంలో ముందుకు సాగుతోందని జనసేన అధినేత, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. గత రెండున్నరేళ్లలో తన శాఖ పరిధిలోనే లక్షన్నర కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులు చేపట్టామని, గత ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేసిన అనేక పథకాలను పునరుద్ధరించామని చెప్పారు. స్థానిక సంస్థలు బలోపేతమైనప్పుడే గ్రామస్వరాజ్యం సాధ్యమవుతుందని వివరించారు. అన్ని సవాళ్లను అధిగమించి స్థానిక ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్నామని, ఒకవైపు సీట్ల సర్దుబాటు, ఎన్నికల పర్యవేక్షణ చేపడుతూనే మరోవైపు అర్నబ్ తుపాను ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోందని తెలిపారు. ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా తుపానును ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం సంసిద్ధంగా ఉందని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.
స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి ఐక్యతను క్షేత్రస్థాయి వరకు చాటుతూ గత ఎన్నికల్లో సాధించిన 94 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ను మరోసారి పునరావృతం చేయాలని పవన్ కల్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. ఎమ్మెల్యే సీట్ల సర్దుబాటు కంటే స్థానిక ఎన్నికల్లో స్థానాల పంపకం క్లిష్టంగా మారిందని అన్ని సవాళ్లను అధిగమించి 3 పార్టీలు కలిసి ముందుకు సాగేలా సీఎం చంద్రబాబు చొరవ తీసుకున్నారని తెలిపారు. పైస్థాయిలో ఉన్న ఐక్యత క్షేత్రస్థాయిలోనూ కనిపించాలని కూటమి అభ్యర్థులంతా సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. కూటమికి తోడుగా నిలిచి అభివృద్ధికి అండగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరినీ కోరారు. టికెట్లు దక్కని వారికి భవిష్యత్తులో మంచి అవకాశాలు కల్పిస్తామని కూటమి స్ఫూర్తికి ఎవరూ విఘాతం కలిగించవద్దని స్పష్టం చేశారు.
వారికి భవిష్యత్తులో న్యాయం చేస్తాము : తుది జాబితా ప్రకారం బీఫామ్స్ అందిస్తామని అవి ఎవరికైతే ఇస్తామో వారే పోటీలో ఉండాలని పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు. నామినేషన్లు వేసిన వారికి భవిష్యత్తులో న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. వేలమంది పోటీలో ఉన్నప్పుడు సర్దుబాటు చాలా కష్టమైందని స్థానిక నాయకుల పని కూడా సీఎం చేయాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు. తుపాను వల్ల ప్రాణ, ఆస్తినష్టం కలగకుండా చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని చెప్పారు. విపత్తు సమయంలో చంద్రబాబు ఎలా వ్యవహరిస్తారో అందరికీ తెలిసిందేనని అన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమికి ప్రతిఒక్కరూ సహకరించాలని కోరారు.
''క్లిష్ట పరిస్థితుల నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నాం. దేశానికి వచ్చే పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం ఏపీకి వస్తున్నాయి. సీట్ల సర్దుబాటుతో పాటు అభ్యర్థుల ఎంపిక కూడా చాలా కీలకం. పోటీ చేసే వారి సంఖ్య ఎక్కువ ఉండటంతో చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాం. టీడీపీ 4 దశాబ్దాలు అనుభవం ఉన్న పార్టీ, బీజేపీ సంస్థాగతంగా బలమైంది. గత పదేళ్లుగా జనసేన చాలా బలంగా నిలబడింది. సీట్ల సర్దుబాటులో సీఎం చంద్రబాబు చాలా సలహాలు ఇచ్చారు. అందరికీ సర్దిచెప్పడంలో సీఎం చంద్రబాబు చాలా కష్టపడ్డారు.''- పవన్ కల్యాణ్, డిప్యూటీ సీఎం
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