మూగజీవాల కోసం ప్రాణాలకు తెగించి మెగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్- అభినందించిన పవన్ కల్యాణ్
అటవీ ప్రాంతంలో వేటగాళ్లు, దుండగులు అమర్చిన మృత్యు ఉచ్చులను చాకచక్యంగా ధ్వంసం చేసిన అటవీ సిబ్బంది - హనుమాన్ ఫౌండేషన్ స్ఫూర్తితో సిబ్బంది చేసిన సాహసోపేతమైన ఆపరేషన్ వన్యప్రాణి సంరక్షణలో మైలురాయిగా నిలుస్తుందన్న పవన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 11:00 AM IST
Pawan Appreciated Rescue Who Team Saved Wild Animals: రంపచోడవరం అడవుల్లో మూగజీవాల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు ప్రాణాలకు తెగించి మెగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ నిర్వహించిన క్షేత్రస్థాయి అటవీ సిబ్బందిని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశంసించారు. అటవీ ప్రాంతంలో వేటగాళ్లు, దుండగులు అమర్చిన మృత్యు ఉచ్చులను అటవీ సిబ్బంది చాకచక్యంగా ధ్వంసం చేయడాన్ని ఆయన అభినందించారు. 3 రోజుల పాటు అత్యంత కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకుంటూ వన్యప్రాణుల ప్రాణాలు తీసేందుకు అడవిలో అమర్చిన 242 ఉచ్చులు, 10 ఫుట్ ట్రాప్లు, ఏకంగా 10 కిలోమీటర్ల పొడవైన ప్రమాదకర విద్యుత్ తీగలను సిబ్బంది తొలగించి నిర్వీర్యం చేశారు.
అటవీశాఖ అప్రమత్తంగా ఉండాలి: హనుమాన్ ఫౌండేషన్ స్ఫూర్తితో సిబ్బంది చేసిన ఈ సాహసోపేతమైన ఆపరేషన్ వన్యప్రాణి సంరక్షణలో మైలురాయిగా నిలుస్తుందని డిప్యూటీ సీఎం కొనియాడారు. వేటగాళ్ల బారి నుంచి వన్యప్రాణులను రక్షించడం ఒక భారీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్తో సమానమని, ఈ దిశగా అటవీ శాఖ మరింత అంకితభావంతో ముందుకు వెళ్లాలని పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. తరతరాలుగా అడవులను, వన్యప్రాణులను కాపాడుకుంటూ వస్తున్న గిరిపుత్రులు అటవీ సంపదతో ఆటలాడే స్మగ్లర్లు, వేటగాళ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండి అటవీ శాఖకు సమాచారం అందించాలని కోరారు.
వన్యప్రాణుల వేట అనేది జీవ వైవిధ్యాన్ని, పర్యావరణ సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మన అటవీ వారసత్వ సంపదను కాపాడుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతని స్పష్టం చేసిన డిప్యూటీ సీఎం అడవుల పరిరక్షణ కోసం క్షేత్రస్థాయి అధికారులు స్థానిక గిరిజన ప్రజలతో స్నేహపూర్వకంగా ఉంటూ, సమన్వయంతో ముందుకు సాగాలని ఉన్నతాధికారుల సమీక్షలో దిశా నిర్దేశం చేశారు.
ప్రాజెక్టు H.A.N.U.M.A.N : వన్యప్రాణులకు, మనుషులకు మధ్య ఎలాంటి యుద్ధ వాతావరణం కనిపించకూడదు. వాటి వల్ల మనుషులకు, మనుషుల వల్ల వాటికి ఎలాంటి ప్రాణాపాయం ఉండకూడదు. ఈ లక్ష్యాలతోనే రూపు దిద్దుకుంది H.A.N.U.M.A.N ప్రాజెక్టు. (Healing and Nurturing Units for Monitoring, Aid & Nursing of Wildlife). పర్యావరణ, అటవీశాఖ బాధ్యతలు చూసుకుంటున్న డిప్యుటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, ఈ ప్రాజెక్టుపై స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు. హనుమంతుని స్ఫూర్తితోనే ఆ పేరు పెట్టారు. అడవి , వన్యప్రాణులను కంటికిరెప్పలా కాపాడడమే ప్రాజెక్టు ఉద్దేశం. ఇందుకోసం ఆవిష్కరణలు, సత్వర స్పందన వ్యవస్థ, మానవ వనరులను సిద్ధం చేసుకోవాలని ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మరో కీలకమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్టు కోసం సరికొత్త ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
