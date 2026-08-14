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'పరిధి దాటొద్దు-మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి' - జనసైనికులకు పవన్ సూచన

టీవీలు, సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించాలని సూచన - వ్యక్తిగత దూషణలకు, బూతులకు వెళ్లొద్దని నేతలు, జనసైనికులకు ఆదేశం - రియాజ్ వ్యవహారం నేపథ్యంలో పార్టీ అధిష్ఠానం సీరియస్

Pawan Kalyan on Language Guidelines
Pawan Kalyan on Language Guidelines (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:38 PM IST

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Pawan Kalyan on Language Guidelines : ప్రసార మాధ్యమాలు, సోషల్ మీడియా వేదికలపై మాట్లాడేటప్పుడు జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు తమ భాష విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆ పార్టీ అధినేత, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. ఎవరైనా సరే భాష, భావ వ్యక్తీకరణ విషయంలో తమ పరిధి దాటవద్దని ఆయన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పార్టీ శ్రేణులు పాటించాల్సిన మార్గదర్శకాలపై జనసేన కేంద్ర కార్యాలయం ఒక కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

అసలేం జరిగింది? : జనసేనకు మద్దతుగా ఉండే ఒక ప్రవాసాంధ్రుడు ఇటీవల కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రకాశం జిల్లా పార్టీ మాజీ అధ్యక్షుడు రియాజ్‌పై ఆయన పలు ఆరోపణలు గుప్పించారు. దీనిపై రియాజ్ తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించారు. ఆరోపణలు చేసిన వ్యక్తిని ఉద్దేశించి సోషల్ మీడియాలో బూతు పదజాలం వాడారు. రియాజ్ తీరుపై జనసైనికుల్లో ఆగ్రహం వ్యక్తమైంది. ఈ తరహా వివాదాలకు వెంటనే చెక్ పెట్టేందుకు పవన్ కల్యాణ్ రంగంలోకి దిగారు.

వ్యక్తిగత దూషణలు వద్దు : అనవసర విషయాలపై ఇష్టానుసారం మాట్లాడటం ఏమాత్రం సరికాదని పవన్ కల్యాణ్ తేల్చి చెప్పారు. టీవీ చర్చలు, సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడేటప్పుడు పార్టీ నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాలను ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా పాటించాలన్నారు. ఎవరూ కూడా ఇతరుల వ్యక్తిగత విషయాల జోలికి వెళ్లొద్దని సూచించారు. వ్యక్తిగత దూషణలకు దిగొద్దని హెచ్చరించారు. పార్టీ సిద్ధాంతాలు, నిబంధనలకు అనుగుణంగానే నాయకులు స్పందించాలని స్పష్టం చేశారు. నాయకులు, జనసైనికులు అనవసర ఆవేశాలకు లోను కావద్దని పార్టీ సూచించింది. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ అసభ్య పదజాలాన్ని వాడవద్దని ఆదేశించింది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మహిళలను గౌరవిస్తూ మాట్లాడాలని పార్టీ శ్రేణులకు పవన్ కల్యాణ్ దిశానిర్దేశం చేశారు.

ఆ విషయాలు రచ్చ చేస్తే వేటే : పార్టీ అంతర్గత విషయాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా రచ్చ చేయొద్దని పవన్ కల్యాణ్ హెచ్చరించారు. అలాగే జనసేన భావజాలాన్ని కించపరిచేలా వ్యవహరిస్తే పార్టీ ఏమాత్రం ఉపేక్షించదని, క్రమశిక్షణా చర్యలు ఉంటాయని చెప్పారు. జనసైనికులను కావాలని రెచ్చగొట్టే వారి విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. రాజకీయ ప్రత్యర్థులు పన్నే వలలో పడొద్దని కార్యకర్తలను అప్రమత్తం చేశారు.

కూటమి స్ఫూర్తి ముఖ్యం : రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఉన్న ఎన్డీయే కూటమి ప్రభుత్వ స్ఫూర్తిని నిలబెట్టేలా ప్రతి ఒక్కరి మాట, తీరు ఉండాలని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు పార్టీ కోసం నిస్వార్థంగా కష్టించి పనిచేసే ప్రతి జనసైనికుడికి తగిన గుర్తింపు ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. జనసైనికులు, వీర మహిళల సంక్షేమం ఎప్పుడూ అధ్యక్షుల వారి దృష్టిలో ఉంటుందని జనసేన కేంద్ర కార్యాలయం ఆ ప్రకటనలో వివరించింది.

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JANASENA LANGUAGE GUIDELINES
JANASENA LANGUAGE CAUTION
PAWAN KALYAN ON LANGUAGE GUIDELINES

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