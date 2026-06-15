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'దిల్లీ మెడలు వంచుతాం' అనేవాళ్లు ఇక్కడికొస్తే వెనక్కి తగ్గుతారు : పవన్ కల్యాణ్

'జాతీయ సమగ్రత కోసం సేన ప్రస్థానం' పేరిట దిల్లీ వేదికగా జనసేన కీలక సమావేశం - సమాజంలో మార్పు తెచ్చేందుకు 'కాక్రోచ్ థియరీ'ని ప్రస్తావించిన జనసేనాని - 20 లక్షల సభ్యత్వాలకు చేరిన జనసేన

Pawan Kalyan Delhi Speech
Pawan Kalyan Delhi Speech (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 1:24 PM IST

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Pawan Kalyan Delhi Speech : "దిల్లీ మెడలు వంచుతాం, మా తడాఖా చూపిస్తాం అంటూ చాలామంది నేతలు పెద్ద పెద్ద మాటలు చెబుతారు. కానీ, వాస్తవానికి అలాంటి నాయకులు దిల్లీకి రాగానే భయంతో వెనక్కి తగ్గుతారు" అని జనసేన పార్టీ అధినేత, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చురకలు అంటించారు. జాతీయవాదాన్ని, దేశభక్తిని నిజంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే దిల్లీ కేంద్రంగానే మాట్లాడాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దిల్లీలో జనసేన ప్రజాప్రతినిధులతో జరిగిన 'జాతీయ సమగ్రత కోసం సేన ప్రస్థానం' ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొని జాతీయ సమైక్యతపై పార్టీ శ్రేణులకు కీలక దిశానిర్దేశం చేశారు.

మనం గీసుకున్న చిన్న సరిహద్దుల్లోనే ఉండిపోవడం కాకుండా, విశాల ప్రపంచాన్ని చూడటానికే దిల్లీని వేదికగా చేసుకున్నట్లు పవన్​ ప్రకటించారు. దేశ సమగ్రతను బలి చేసేందుకు కొన్ని దేశద్రోహ శక్తులు ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాయని, అలాంటి శక్తులకు వ్యతిరేకంగా జనసేన నిరంతరం పోరాడుతుందని స్పష్టం చేశారు. దేశ స్ఫూర్తిని కాపాడుకోవడం అనేది ఒక్క రోజుతో అయ్యే పని కాదని, ప్రతి తరం దీనిని బాధ్యతగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని పిలుపునిచ్చారు.

చలిచీమల పద్యం గుర్తుకొచ్చింది : చాలాసార్లు మనకు మనం తక్కువగా అంచనా వేసుకుంటామని, కానీ సమాజంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా మార్పు తీసుకురాగలడని పవన్​ భరోసా ఇచ్చారు. "ఇటీవల కాలంలో 'కాక్రోచ్' సిద్ధాంతాలు ఎలా పుట్టుకొస్తున్నాయో చూస్తున్నాం. ఆ పరిస్థితులను చూస్తుంటే నాకు చిన్నప్పుడు చదువుకున్న చలిచీమల పద్యం గుర్తుకొచ్చింది" అని పవన్ వ్యాఖ్యానించారు. 'చలిచీమలు కూడా పామును చంపవా' అన్నట్లు ఐక్యతతో ఉంటే ఎంతటి బలమైన శక్తులనైనా ఓడించవచ్చని వివరించారు.

కాంగ్రెస్ విభజన తీరుపై ఆగ్రహం : 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు జనసేన పార్టీ ఏనాడూ అడ్డు చెప్పలేదన్నారు. కానీ, ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రాన్ని విభజించిన అనాలోచిత విధానం వల్ల ఇరు ప్రాంతాల ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి, అశాంతి నెలకొన్నాయన్నారు. ఆ అడ్డగోలు విభజన సమయంలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడి నిర్వాసితులయ్యారని గుర్తుచేశారు. విభజన జరిగి ఇన్నేళ్లయినా ఆస్తుల పంపిణీ లాంటి వారసత్వ సమస్యలు ఇవాళ్టికీ అలానే ఉండిపోయాయన్నారు. ఆనాడు రాష్ట్రాన్ని ముక్కలు చేసిన నాటి నుంచి నేటి వరకు కాంగ్రెస్ ధోరణి ఏమాత్రం మారలేదని మండిపడ్డారు. దీనికి ఉదాహరణగా ఇటీవల తెలంగాణలో జనసేన సభ సంపూర్ణంగా నిర్వహించకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అడ్డుకున్న పరిస్థితిని ఆయన ప్రస్తావించారు. గతంలో దేశ స్వాతంత్య్రం తర్వాత సంస్థానాలు విలీనమైనప్పుడు కూడా కొన్ని శక్తులు ఇలానే ఒప్పుకోని పరిస్థితిని సృష్టించాయని పవన్ వివరించారు.

అధికారం వస్తుందో లేదో తెలియకుండానే : జనసేన పార్టీని స్థాపించి విజయవంతంగా 12 ఏళ్లు పూర్తయినట్లు పవన్​ వెల్లడించారు. 2014 సాధారణ ఎన్నికలకు కేవలం రెండు నెలల ముందే సాహసోపేతంగా పార్టీని ప్రారంభించామన్నారు. అప్పట్లో పార్టీ పెట్టినప్పుడు దేశ శ్రేయస్సు తప్ప మాకు వేరే ఎలాంటి స్వార్థ ఆలోచనా లేదన్నారు. అసలు భష్యత్తులో మాకు అధికారం వస్తుందో, రాదో కూడా తెలియని స్థితిలో అడుగులు వేశామన్నారు. ఈ 12 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో జనసేన పార్టీ ఎన్నో ప్రజా పోరాటాలు చేసిందని, మరెన్నో పరాజయాలను కూడా చూసిందని పవన్ తెలిపారు. మారుతున్న సామాజిక, రాజకీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పార్టీ నడుచుకున్నప్పటికీ, తాను నమ్ముకున్న 7 ప్రాథమిక సూత్రాలను ఏనాడూ వదిలిపెట్టలేదని స్పష్టం చేశారు. ఆ నిర్దిష్ట ఆచరణాత్మక విధానంతోనే ఈరోజు 21 మంది ఎమ్మెల్యే స్థానాలను, 3 ఎంపీ స్థానాలను గెలుచుకుని ఘన విజయం సాధించామన్నారు. ఒకప్పుడు కేవలం లక్ష మంది సభ్యత్వంతో ప్రారంభమైన జనసేన, నేడు 20 లక్షలకు పైగా సభ్యత్వాలతో బలీయమైన పార్టీగా ఎదిగిందన్నారు. ఇటీవల అన్ని ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు పార్టీ వైఖరిని మెచ్చి స్వచ్ఛందంగా చేరుతున్నారని పవన్ కల్యాణ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

'సేన ప్రస్థానం, జాతీయ సమైక్యత కోసం' - రేపు దిల్లీలో జనసేన సమావేశం

ప్రజలు మాకు కేవలం అధికారం ఇవ్వలేదు - బాధ్యత అప్పగించారు: పవన్‌ కల్యాణ్

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