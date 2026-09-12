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మెట్ట రైతులకు వరంగా 'పట్టిసీమ' ఎత్తిపోతల - ఇంతటి దుర్భిక్ష పరిస్థితుల్లోనూ పంటలు సస్యశ్యామలం

రాష్ట్రంలో వాన జాడ లేక చాలా ప్రాంతాల్లో పొలాలు బీళ్లుగా మారుతున్నాయి. ఇలాంటి దుర్భిక్ష పరిస్థితుల్లోనూ పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం అన్నదాతలకు అండగా నిలుస్తోంది.

Pattiseema Lift Irrigation Scheme
మెట్ట రైతులకు వరంగా మారిన 'పట్టిసీమ' ఎత్తిపోతల (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 7:35 AM IST

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Updated : September 12, 2026 at 8:06 AM IST

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Pattiseema Lift Irrigation Scheme : కృష్ణా డెల్టాకు 12 ఏళ్లుగా నీటి అవసరాలు తీరుస్తున్న పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల మెట్ట ప్రాంతానికీ ఊపిరి పోస్తోంది. పోలవరం కుడి ప్రధాన కాల్వ పరివాహక ప్రాంతం పూర్తిగా మెట్ట ప్రాంతం కావడంతో రైతులు ఆయా ప్రాంతాల్లో గోదావరి వరద జలాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. ఎల్​నినో దెబ్బకు వర్షాలు కురవని ప్రతికూల సమయంలో పట్టిసీమ నుంచి వస్తున్న గోదావరి జలాలు మెట్ట ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేస్తున్నాయి.

దుర్భిక్షంలోనూ సిరులు పండిస్తున్న గోదారమ్మ - మెట్ట రైతులకు వరంగా మారిన 'పట్టిసీమ' ఎత్తిపోతల (ETV Bharat)

రాష్ట్రంలో ఎల్​నినో తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. వాన జాడ లేక చాలా ప్రాంతాల్లో పొలాలు బీళ్లుగా మారాయి. ఇంతటి దుర్భిక్ష పరిస్థితుల్లోనూ గోదావరి జలాలు కృష్ణా డెల్టాను ఆదుకుంటున్నాయి. రోజూ సుమారు 8,150 క్యూసెక్కుల నీటిని పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల నుంచి పోలవరం కుడి ప్రధాన కాల్వలోకి గోదావరి వరద జలాలు ఎత్తిపోస్తున్నారు. ఈ నీరు కృష్ణా డెల్టాను సస్యశ్యామలం చేయడమే కాక కుడి కాల్వ తీరం వెంబడి మెట్ట రైతులకూ వరదాయనిగా మారింది. పోలవరం, గోపాలపురం, ఉంగుటూరు, దెందులూరు, నూజివీడు, గన్నవరం, మైలవరం నియోజకవర్గాల మీదుగా ప్రవహించే ఈ కాల్వ వెంబడి వరి పంట సాగవుతోంది. పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల తమకు వరంగా మారిందని మెట్ట రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

గోదారమ్మ పుణ్యమే : గన్నవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో కాల్వలు, మోటర్ల ద్వారా నీరు పొలాలకు అందిస్తున్నారు. ఇంతటి ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ ఆయకట్టులో వరి పంట సాగవుతుందంటే పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల, గోదారమ్మ పుణ్యమే అని రైతులు అంటున్నారు. గోదావరి జలాల వల్ల చీడపీడలు తగ్గి తమ పొలాల్లో అధిక దిగుబడులు వస్తున్నాయని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సీజన్​లో ఇప్పటి వరకు 41 టీఎంసీలపైగా పట్టిసీమ నుంచి గోదావరి జలాలు కృష్ణా డెల్టాకు అధికారులు తరలించారు. ఈ నీటిలో కొంత భాగాన్ని వాడుకుంటూ మెట్ట రైతులూ పంటలు సాగుచేస్తున్నారు. మరో నెల రోజులు నీరు వస్తే పంట చేతికి వస్తుందని అంటున్నారు.

"వర్షాలు లేక ఈ ఏడు పంటలు ఎండిపోతాయని భయపడ్డాం. కానీ పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల, గోదారమ్మ పుణ్యమా అని మా పొలాలకు పుష్కలంగా నీరు అందుతోంది. ఇంతటి ప్రతికూల వాతావరణంలోనూ మా పొలాల్లో పచ్చని వరి పైరు కనిపిస్తోందంటే కారణం పట్టిసీమే. గోదావరి నీరు పారడం వల్ల పంటలకు రోగాలు రావడం లేదు. చీడపీడలు తగ్గి దిగుబడి కూడా బాగా వస్తోంది. ఇంకో నెల రోజుల పాటు ఇదే విధంగా నీరు అందితే చేతికొచ్చిన పంటను ఎలాంటి ఢోకా లేకుండా ఇంటికి తీసుకెళ్తాం." - స్థానిక రైతులు

కృష్ణమ్మ ఒడికి గోదావరి జలాలు - పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం నుంచి నీటి విడుదల

ఊరటనిస్తున్న గోదారమ్మ - ఎల్‌నినో సమయంలో ఆదుకుంటున్న పోలవరం కాలువలు

Last Updated : September 12, 2026 at 8:06 AM IST

TAGGED:

GODAVARI WATER DIVERSION
KRISHNA DELTA IRRIGATION
POLAVARAM RIGHT MAIN CANAL
PATTISEEMA LIFT IRRIGATION PROJECT
PATTISEEMA LIFT IRRIGATION SCHEME

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