రైల్వే పట్టాలపై గస్తీ రెట్టింపు - అటవీ, కొండ చరియల వెంట అదనపు బలగాలు

అటవీ, కొండ చరియల వెంట అదనపు బలగాల మోహరింపు - వన్యప్రాణుల కదలికలు, దాడులతో రైళ్ల ప్రయాణానికి ఇబ్బందులు లేకుండా రోజువారీగా పెట్రోలింగ్‌

Patrolling on Railway Tracks in Guntur Division
Patrolling on Railway Tracks in Guntur Division (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 7:48 PM IST

2 Min Read
Patrolling on Railway Tracks in Guntur Division: గుంటూరు రైల్వే డివిజన్​లో రైలు పట్టాలపై రైల్వే సిబ్బంది రెట్టింపు గస్తీని నిర్వహిస్తున్నారు. అడవి, కొండచరియలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో మరిన్ని అదనపు బలగాలను మోహరించి రక్షణ చర్యలను చేపడుతున్నారు. వన్యప్రాణుల కదలికలు, దాడులతో రైళ్ల ప్రయాణానికి ఇబ్బందులు లేకుండా రోజువారీగా పెట్రోలింగ్‌ నిర్వహించడంతో పాటు సమగ్ర రక్షణ సామగ్రి అందజేశారు గుంటూరు రైల్వే డివిజన్‌ అధికారులు.

ఇబ్బందులపై అధికారుల దృష్టి: గుంటూరు రైల్వే డివిజన్​లో మొత్తం 619 కిలోమీటర్ల పొడవుతో ఉమ్మడి గుంటూరు, ప్రకాశం, కర్నూలు జిల్లాల పరిధిలో విస్తరించి ఉంది. తెలంగాణ సరిహద్దుతో అనుసంధానమై ఉండగా ఇక్కడ చాలా జిల్లాల్లో రైల్వే ట్రాక్‌ అటవీ ప్రాంతాలకు వెళుతోంది. అక్కడ వన్యప్రాణులతో అటు సిబ్బందికి, ఇటు రైళ్ల ప్రయాణాలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడుతుండగా ఈ సమస్యకు చెక్‌ పెట్టడంపై అధికారులు దృష్టి పెట్టారు. ఎక్కడికక్కడ తమ సిబ్బంది భద్రత, రైళ్లు సజావుగా ప్రయాణించడానికి అనువుగా తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అటవీ ప్రాంతాల్లో ఎదురయ్యే ప్రత్యేక సవాళ్లను అధిగమించడానికి చర్యలను తీసుకుంటూ కొన్ని ప్రొటోకాల్స్‌ అమలు చేస్తున్నారు.

పెట్రోలింగ్​ చేస్తున్నారిలా! డివిజన్‌ పరిధిలోని అటవీ ప్రాంతాల్లో పెట్రోలింగ్‌ విభాగాలను పెంచారు. దిగువమెట్ట-చలేమా విభాగాన్ని మూడు స్ట్రెచ్‌లుగా విభజించి మూడు బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. డే పెట్రోలింగ్‌కు ఇప్పుడు ప్రతి షిఫ్ట్‌లోనూ ఇద్దరు సిబ్బందిని మోహరిస్తున్నారు. రాత్రిపూట, వర్షాకాలంలో ముగ్గురు సిబ్బందితో కూడిన బృందం గస్తీ కాస్తోంది. రాత్రి 10 గంటల సమయం నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకూ ట్రాక్‌ను తనిఖీ చేసే విధంగా వారికి దిశానిర్దేశం చేశారు.

అందుబాటులో ఉన్న భద్రతా పరికరాలు: డివిజన్​లో ప్రత్యేక భద్రతా పరికరాలను అందుబాటులో ఉంచారు. టాంబురైన్‌ వంటి డ్రమ్స్, పటాకులు, ఫ్లాంబీ సామగ్రిని ఇచ్చారు. అడవి జంతువులు కనిపిస్తే వాటిని అడ్డుకోవడానికి ఇవి సహాయపడతాయన్నది అధికారులు అన్నారు. అలాగే, వర్షాలు, శీతాకాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునీ ఇప్పటికే అనేక చర్యలు చేపట్టడం తెలిసిందే. దట్టమైన నల్లమల అడవి ద్వారా వెళ్లే దిగువమెట్ట-చలేమా రైల్వేసెక్షన్‌ వెంట 16 కిలోమీటర్ల ఘాట్‌ విభాగంలో పులులు, చిరుతలు, ఎలుగుబంట్లు సంచారం పెరిగిన క్రమంలో మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు రైల్వే వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

Kavach System in Guntur Railway Division: రైళ్లను ప్రమాదాల బారి నుంచి కాపాడడంలో అత్యంత కీలకమైన కవచ్‌ వ్యవస్థ గుంటూరు రైల్వే డివిజన్‌ పరిధిలో అందుబాటులోకి ఉంది. ఒక రైలును మరో రైలు వెనక నుంచి ఢీ కొట్టడం, ప్రతికూల వాతావరణంలో సిగ్నల్‌ కనిపించక ప్రమాదకరంగా ముందుకెళ్లడం వంటి అనేక సమస్యలకు ఇది పరిష్కారం చూపుతుంది. ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగా వస్తే ఈ వ్యవస్థ గుర్తించి బ్రేకులు వేస్తుంది.

ప్రయాణికుల కోసం రాష్ట్రంలో కొత్త రైల్వే లైన్ల నిర్మాణం

'రికార్డు సమయంలో రైల్వే వంతెన పనులు పూర్తి'

