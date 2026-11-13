ల్యాబ్ మారితే రిపోర్ట్ మారుతుంది! - భిన్నమైన ఫలితాలతో ఆందోళన చెందుతున్న రోగులు
Diagnostic Centers in Khammam : వ్యాధి నిర్ధారణ కేంద్రాలలో వెలువడే ఫలితాల్లో తేడాల వల్ల రోగులు చాలా బాధపడుతున్నారు. అర్హతలేని వ్యక్తులు, ల్యాబ్ల కారణంగా ఇటువంటి పరిస్థితి వస్తోంది.
Published : November 13, 2026 at 2:39 PM IST
ఒక్కో ల్యాబ్లో ఒక్కో రకంగా వస్తున్న వైద్య నిర్ధారణ నివేదికలు రోగుల్లో తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ప్రాణభయంతో చాలామంది ఇతర ప్రాంతాల్లోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు పరుగులు తీస్తున్నారు. కొన్ని ప్రయోగశాలలు నియంత్రణ లేకుండా పనిచేస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. తరచుగా ప్రైవేట్ వైద్యులతో రహస్య ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటున్నాయి. వారి సిఫార్సు చేసిన ప్రతి పరీక్షకు ఒక పర్సంటేజీ నిర్ణయించుకొని, అవసరానికి మించి రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలు సూచిస్తున్నారని సమాచారం. వివిధ ప్రయోగశాలల నుంచి వచ్చే పరీక్ష నివేదికల్లో వ్యత్యాసాలు రోగుల్లో భయం, ఆందోళనను పెంచుతున్నాయి.
- ఖమ్మం జిల్లాలో మొత్తం ల్యాబ్లు 175
- అనుమతులు లేనివి సుమారు 2,040
- ఈ సంవత్సరం 12 మందికి నోటీసులు జారీ
అనర్హులతో వైద్య పరీక్షలు
ఖమ్మం జిల్లాలో కనీస నిబంధనలను కూడా పాటించని డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లలో అర్హత లేని వ్యక్తులతో వైద్య పరీక్షలు చేస్తున్న ఘటనలు కూడా ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ నివేదికల తయారీ సమయంలో సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోవడం కూడా రిపోర్టుల్లో వ్యత్యాసానికి మరో కారణమని తెలుస్తోంది. ఈ లోపాలపై అధికారులు నోటీసులు జారీ చేస్తున్నా, తదుపరి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో ఇలాంటి ఉల్లంఘనలు కొనసాగుతునే ఉన్నాయి.
- మూడు రోజులుగా అధిక జ్వరంతో బాధపడుతున్న ఒక వ్యక్తి కొత్తగూడెంలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. రోగ నిర్ధారణ పరీక్షల అనంతరం అతనికి క్రియాటిన్ స్థాయిలు పెరిగాయని తెలిసింది. మూడు రోజులపాటు ఇంజెక్షన్లు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. నాలుగో రోజు అతని క్రియాటిన్ స్థాయిలు గణనీయంగా పెరిగాయని, పరిస్థితి అలానే ఉంటే కిడ్నీలు పనిచేయడం ఆగిపోతాయన్నారు. తాము తదుపరి చికిత్స అందించలేమని, వేరే ఆసుపత్రికి ఖమ్మం వెళ్లమని చెప్పేశారు. ఆందోళనకు గురైన ఆ రోగి, ఖమ్మం వెళ్లకుండా హైదరాబాద్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందారు. అక్కడ అతని పరిస్థితి నిలకడగా మారింది.
- పాల్వంచకు చెందిన ఒక వ్యక్తి కడుపునొప్పితో బాధపడుతూ స్కానింగ్ కోసం ఒక ప్రైవేట్ ల్యాబొరేటరీకి వెళ్లారు. అతనికి 14 మి.మీ. కిడ్నీలో రాయి ఉందని, తక్షణ శస్త్రచికిత్స అవసరమని చెప్పారు. బాధితుడు భయంతో కొత్తగూడెంలోని మరో ల్యాబొరేటరీలో రెండో అభిప్రాయం కోసం వెళ్లగా, అక్కడ 5 మిల్లీమీటర్ల రాయి ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. శస్త్రచికిత్స అవసరం లేకుండానే అతను మందుల ద్వారా ఉపశమనం పొందాడు.
ఆసుపత్రులు, ప్రైవేట్ ల్యాబ్ల తనిఖీలను ముమ్మరం చేస్తున్నాం. కొన్నిసార్లు నేను, మా శాఖ సిబ్బంది గానీ క్రమం తప్పకుండా తనిఖీలు నిర్వహిస్తాం. వైద్య పరీక్షలకు అర్హత కలిగిన సిబ్బంది మాత్రమే నిర్వహించాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశాం. ఈ ఆదేశాలను పాటించని వారికి నోటీసులు జారీ చేస్తున్నాం. పద్ధతులను మార్చుకోకపోతే, శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం.
- డాక్టర్ తుకారాం రాథోడ్, డీఎంహెచ్ఓ
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