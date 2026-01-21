షుగర్ పేషంట్లకు అరికాళ్లలో ఇన్ఫెక్షన్లా? - 'ఉస్మానియా'లో స్పెషల్ కేర్!
January 21, 2026
Diabetic Foot Care Treatment At Osmania Hospital : డయాబెటిక్ న్యూరోపతి చాపకింద నీరులా మధుమేహ(షుగర్) పేషెంట్లను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తోంది. ముఖ్యంగా పాదాలకు ముప్పుగా పరిణమిస్తోంది. అరికాళ్లలో ఇన్ఫెక్షన్లు మరింత ముదిరి కొన్నిసార్లు కాళ్లు తొలగించాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇలాంటి పేషెంట్లకు ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో అత్యాధునిక చికిత్స లభిస్తోంది. ఆసుపత్రిలోని ‘డయాబెటిక్ ఫుట్ కేర్ క్లినిక్’ ద్వారా ఎంతోమంది పేద మధుమేహ(డయాబెటిక్) పేషెంట్లు ఉపశమనాన్ని పొందుతున్నారు. నిత్యం 300-400 మంది ఈ క్లినిక్ను సందర్శిస్తూ సేవలను వినియోగించుకుంటున్నారు. వీరిలో 30-70 ఏళ్ల వయసు వారున్నారు. మహిళలకంటే పురుషులే అధికంగా ఉంటున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. కాళ్లల్లో అల్సర్లు, పుండ్లతో ఆసుపత్రికి చికిత్సకు వస్తున్నారు.
సైలెంట్ కిల్లర్లా : కాళ్లల్లో స్పర్శ జ్ఞానాన్ని కలిగించేందుకు, కదలికలకు తోడ్పడేందుకు రెండు రకాల నాడులుంటాయి. దీర్ఘకాలంగా మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడే వారిలో నాడులు దెబ్బతినే ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితినే డయాబెటిక్ న్యూరోపతిగా పిలుస్తారు. కాళ్లలోనే కాకుండా మెదడు, వెన్నుపూసల్లో కూడా ఈ సమస్య ఉండొచ్చు. షుగర్ కారణంగా నాడీ వ్యవస్థకు రక్తం సరఫరా చేసే నాళాలు సన్నబడటం, నాడుల మీదుండే పొర క్షీణించడం లాంటి కారణాలతో స్పర్శ ఉండదు.
కాలికి ఏదైనా చిన్న గాయమైనా నొప్పి తెలియదు. రక్త సరఫరా జరగక త్వరగా నయమవ్వదు. అక్కడి నుంచి శరీరంలోకి ఇన్ఫెక్షన్ సోకే ప్రమాదమూ ఉండటంతో ముందు జాగ్రత్తగా కాలును తొలగిస్తుంటారు. ఇలాంటి పేషెంట్లను ముందే గుర్తించి ఉస్మానియా వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆ పేషెంట్లకు ప్రత్యేక చెప్పులను ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నారు. రెండేళ్లలో 2 వేల మంది న్యూరోపతి రోగులకు చికిత్సలు చేయడంతో పాటు 200 మందికి చెప్పులు అందించినట్లు ఉస్మానియా వైద్యురాలు డా.నీలవేణి వెల్లడించారు.
ఈ లక్షణాలుంటే జాగ్రత్త పడాల్సిందే :
- పాదాలకు స్పర్శ లేకపోవడం. దెబ్బ తగిలితే నొప్పి ఉండదు
- కాళ్లు నలుపు రంగులోకి మారడం, తిమ్మిర్లు ఎక్కడం, వేళ్లు వంకరగా ఉండటం
- అరి పాదాల కింద పుండ్లు, అల్సర్లు కన్పించడం
- ఎర్రగా మారి వాపుగా ఉండటం
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం : పైన వివరించిన లక్షణాలు ఉన్నవారు పలు జాగ్రత్తలను తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
- కాళ్లకు గాయమైనా తెలియదు. అందువల్ల రోజూ తడిమి చూసుకోవాలి. పుండ్లు ఉన్నాయా చర్మం గీసుకుపోవడం, ముళ్లులాంటివి గుచ్చుకున్నాయా అనేవి గమనించాలి.
- బకెట్లో చన్నీళ్లలో యాంటిసెప్టిక్ ద్రావణాన్ని వేసి కాసేపు పాదాలను ఉంచాలి. శుభ్రంగా తుడుచుకుని పాదాలను పొడిగా ఉంచుకోవాలి.
- చెప్పుల విషయంలో పలు జాగ్రత్తలను తీసుకోవాలి. డయాబెటిక్(మధుమేహ) రోగులకు ప్రత్యేకంగా తయారు చేసినవి ఉస్మానియాలో ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ ఉచితంగా అందిస్తోంది.
- ఎక్కడకు వెళ్లినా పాదరక్షలను ధరించాలి. నెమ్మదిగా నడవాలి. రాళ్లు, ఎత్తుపల్లాలుండే ప్రదేశంలో నడవొద్దు. పాదాలకు రక్త ప్రసరణ జరిగే వ్యాయామాలను చేయాలి.
పెద్దాసుపత్రులకు వెళ్లకుండానే సూపర్ వైద్యం : టెలీ సేవలు సాధారణంగా పెద్ద పెద్ద ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో చూస్తుంటాం. ఈ సేవల కోసం ఆయా యాజమాన్యాలు ప్రత్యేకంగా సిబ్బందిని నియమించుకుంటాయి. అవసరమైన వారు సంప్రదిస్తే, ముందస్తుగా స్లాట్ బుకింగ్ చేస్తారు. దీనివల్ల ఆసుపత్రికి వెళ్లి లైన్లో గంటల తరబడి నిలబడే పనిలేకుండా నేరుగా వైద్యుని కలవొచ్చు. ఇందుకోసం ఆసుపత్రులు భారీగానే ఫీజులు వసూలు చేస్తాయి. ఇలాంటి సేవలు సాధారణంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉండవు. కానీ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ మాత్రం ఎప్పటి నుంచో ఈ టెలీ సేవలను అందిస్తుంది. పెద్దాసుపత్రులకు వెళ్లకుండానే సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు పొందే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. ఉస్మానియా ఆసుపత్రి ఎప్పటి నుంచో ఈ సేవలను అందిస్తుండగా, నిత్యం 80-100 మంది ఈ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నట్లుగా వైద్యులు వివరించారు.
