ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో సౌకర్యాల లోటు - ఫ్యాన్లు, ఏసీల కొరతతో తీవ్ర ఇబ్బందులు

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉక్కపోతతో రోగుల అవస్థలు - ఫ్యాన్లు, ఏసీల కొరతతో తీవ్ర ఇబ్బందులు - ఉన్నవి కూడా పనిచేయని దుస్థితి - పరిస్థితులు ఎప్పటికి మారేను

Government General Hospital Situation In Ap
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 1:21 PM IST

Government General Hospital Situation In Ap : ఎండలు మండుతున్నాయి. ప్రజలు ఉక్కపోతతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. ఇక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న రోగుల పరిస్థితి మరీ దయనీయంగా మారింది. వివిధ అనారోగ్య సమస్యలతో ఆసుపత్రుల్లో చేరిన వారిని అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. రోగులకు సరిపడా ఫ్యాన్లు లేకపోవడం, ఉన్న ఫ్యాన్లు కూడా సక్రమంగా పని చేయకపోవడమే ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణం. అనేక ఆసుపత్రుల్లోని ప్రత్యేక వార్డుల్లో ఏసీలు, ఫ్యాన్లు పని చేయడం లేదు. వేసవి కాలం మొదలవక ముందే ఈ పరికరాలను బాగు చేయించే విషయంలో అధికారులు చొరవ చూపకపోవడంతో రోగులు ఈ కష్టాలను భరించక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది.

ఇంటి నుంచే ఫ్యాన్లు తెచ్చుకుంటూ : విజయవాడ సూపర్ స్పెషాలిటీ వార్డులో గత రెండేళ్లుగా కేంద్ర ఏసీ వ్యవస్థ పనిచేయడం లేదు. మరమ్మతుల నిమిత్తం ఏసీ యూనిట్లను తొలగించడంతో, పైకప్పులో పెద్ద పెద్ద రంధ్రాలు ఏర్పడ్డాయి. ప్రత్యామ్నాయంగా ఫ్యాన్లను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, వాటి వల్ల పెద్దగా ఉపశమనం లభించడం లేదు. అంతేకాకుండా, A, B, C బ్లాకుల్లోని వార్డుల్లో కూడా ఫ్యాన్ల సంఖ్య సరిపోవడం లేదు. ఫలితంగా, రోగులు తమ సొంత ఇళ్ల నుంచే ఫ్యాన్లను తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. విజయవాడ GGHలో చికిత్స కోసం చేరిన ఒక రోగికి వెలుకేటాయించిన పడక వద్ద గాలి, వెలుతురు సరిగా లేకపోవడంతో, వారు తీవ్రమైన ఉక్కపోతతో సతమతమవుతున్నారు. దీంతో వారు ఇంటి నుంచి ఒక ఫ్యాన్‌ను తెచ్చుకున్నారు.

మండే ఎండల్లో అవస్థలు : ఇక కాకినాడ జీజీహెచ్​లోనూ ఇలాంటి పరిస్థితులే కనిపిస్తున్నాయి. ఈ ఆస్పత్రిలో 1020 పడకలు ఉండగా ఇన్​ పేషెంట్లు వెయ్యి మంది ఉన్నారు. అలాగే అవుట్​ పేషెంట్లు 7 వేల మంది వస్తుంటారు. ఇక్కడి అక్యూట్, శస్త్రచికిత్స, శ్వాసకోశ (Respiratory), గుండె సంబంధిత (Cardiology) ఐసీయూలలో తగినంత ఎయిర్ కండిషనింగ్ సౌకర్యం లేదు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఏసీ యూనిట్లు పాతబడిపోయాయి. అవి ఏమాత్రం చల్లదనాన్ని అందించలేకపోతున్నాయి. మరమ్మతుల నిమిత్తం కొన్ని యూనిట్లను తొలగించారు. AMICU-1లో ఉన్న నాలుగు ఏసీలలో రెండు పని చేయడం లేదు.

MICU-2లో నాలుగు ఏసీలకు గాను ఒకటి పని చేయడం లేదు. RICU - Cardiology ICUలలో ప్రతి విభాగంలోనూ మూడు ఏసీ యూనిట్లు ఉన్నప్పటికీ కేవలం ఒక్కో యూనిట్ మాత్రమే పని చేస్తోంది. సాధారణ వార్డులలో, కేవలం కొన్ని ఫ్యాన్లు మాత్రమే పని చేస్తున్నాయి. కొన్ని ఏసీ యూనిట్ల కండెన్సర్లను మార్చడం ద్వారా వాటిని సులభంగా బాగు చేయవచ్చు. అయినప్పటికీ ఆ దిశగా ఎటువంటి చొరవ కనిపించడం లేదు. ఇదిలావుంటే కనీసం రోగులు తాము సొంత ఫ్యాన్లు తెచ్చుకుంటామన్నా అధికారులు అంగీకరించడం లేదని వారు వాపోతున్నారు.

4 నెలలుగా కొనసాగుతున్న ఇబ్బందులు : తిరుపతి రుమా ఆసుపత్రిలో సెంట్రల్​ ఏసీ సిస్టమ్​ (Central AC system) పాడైపోవడంతో తాత్కాలిక చర్యగా తొమ్మిది ఏసీ యూనిట్లను అమర్చారు. అవి కూడా నాలుగు నెలల క్రితమే పాడైపోయాయి. AMC ASC వార్డులలోని రెండు ఏసీ యూనిట్లు కూడా పనిచేయకపోయినప్పటికీ, ప్రస్తుతం వాటి మరమ్మతులకు సంబంధించిన చర్యలు ప్రారంభించారు. ఓపీ విభాగం మందుల కౌంటర్ వద్ద తగినన్ని ఫ్యాన్లు లేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.

30 ఏసీ యూనిట్లు నిరుపయోగంగా : నంద్యాల ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రిలోని ఆపరేషన్ థియేటర్, ప్రసూతి వార్డు ICUలలో ఉన్న 30 ఏసీ యూనిట్లు ప్రస్తుతం పని చేయడం లేదు. గత మూడు నెలలుగా ఈ సమస్య పరిష్కారానికి ఎటువంటి చర్యలూ తీసుకోలేదు. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రి వద్ద మొత్తం 110 ఏసీ యూనిట్లు ఉన్నప్పటికీ, అధికారులు అదనంగా మరో 40 యూనిట్లు కావాలని కోరుతూ ఒక ప్రతిపాదనను సమర్పించారు. అయితే, ఈ ప్రతిపాదన ఇంకా అమలులోకి రాలేదు.

ప్రజలు అనేక రోగాలతో ఆస్పత్రుల్లో చేరుతున్నారు. మరోవైపు ఆస్పత్రుల్లో సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల వారి కష్టాలు మరింత రెట్టింపవుతున్నాయి. అధికారులు వెంటనే స్పందించి ఫ్యాన్లు ఏర్పాటు చేస్తే తమకు కొంతవరకైనా ఊరట లభిస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

