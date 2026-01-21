ETV Bharat / state

ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో పని చేయని గీజర్లు - బకెట్‌ వేడినీళ్లు రూ.30

రుయాలో పాడైపోయిన గీజర్లు - నిర్వహణను పట్టించుకోని యంత్రాంగం - రోగులపై అదనపు భారం

Patients Facing Hot Water Problems in Ruia Hospital
Patients Facing Hot Water Problems in Ruia Hospital (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 6:13 PM IST

3 Min Read
Patients Facing Hot Water Problems in Ruia Hospital: ప్రసూతి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి రుయాలో చిన్న పిల్లల విభాగాలలో వేడి నీళ్ల సరఫరా లేకపోవడం వల్ల చిన్నారులు, బాలింతలు, వృద్ధులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. చలి వణికిస్తుండటంతో వేడి నీళ్లు తప్పనిసరి. కొన్నిచోట్ల ఎలక్ట్రికల్ పరికరాలు ఉన్నా నిర్వహణ లోపం కారణంగా అవి పని చేయడం లేదు. దీంతో బయట దుకాణాల వద్ద వేడినీళ్లు కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి. పాల ధరకు సమానంగా వేడినీళ్లను విక్రయిస్తున్నారు.

రోగులు చలికి నరకయాతన: రోజురోజుకు చలితీవ్రత పెరుగుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చన్నీళ్ల స్నానమంటే చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. కానీ వేడినీళ్లు రాకపోవడం వల్ల రోగులు నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. రుయా పడకల సామర్థ్యం 1100. ఇక్కడ కేవలం 80 పడకల సామర్థ్యం ఉన్నా ఏ క్లాస్‌ గదుల వార్డు, పోస్ట్‌ ఆపరేటివ్‌ వార్డుల్లోనూ మాత్రమే వేడి నీళ్లు వస్తున్నాయి. నవజాత శిశువులు, చిన్నారులు, వృద్ధులు ఉండే వార్డుల్లోనూ ఈ పరిస్థితి నెలకొంది. మేల్​ సర్జరీ వార్డులోని 2 వాష్‌రూమ్‌లో గీజర్లు పని చేయడం లేదు. క్షయ రోగులకు వేడినీళ్లు తప్పనిసరి అయినా అందడం లేదు. ప్రభుత్వ ప్రసూతి ఆస్పత్రిలో లేబర్‌ రూమ్‌ మినహా మిగిలిన వార్డులు అన్నింటిలోనూ ఇదే పరిస్థితి ఉంది.

అడ్డగోలుగా దోచుకుంటున్న దుకాణదారులు: కరోనా మహమ్మారి సమయంలో రోగుల కోసం సుమారు 500 గీజర్లు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం నిర్వహణ లేకపోవడంతో కేవలం 100 గీజర్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులోనూ కొన్ని సరిగా పని చేయడం లేదు. మరికొన్ని పని చేస్తున్నా సకాలంలో ఆన్‌చేసి నీటిని పట్టుకోమని రోగులకు చెప్పే దిక్కులేదు. దీంతో పని చేసేవి కూడా నిరుపయోగంగా మారాయి. దీంతో బయట దుకాణాల వద్ద చిన్న బకెట్‌కు రూ.30ల చొప్పున చెల్లించి వేడినీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇదే అదనుగా దుకాణదారులు కూడా అడ్డగోలుగా బాటిల్​కు రూ.10లు చొప్పున తీసుకుంటున్నారు.

బాధ్యులను నియమిస్తాం:

'ఇటీవల పాడైన గీజర్లు, ఎలక్ట్రికల్‌ పరికరాలకు మరమ్మతులు చేయించాం. గీజర్ల ఆపరేటింగ్‌ వ్యవస్థ సరిగా లేకపోవడం వల్ల తరచూ ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. త్వరలో బాధ్యులను నియమించి దగ్గర్నుండి పర్యవేక్షిస్తాం.' - డాక్టర్‌ రాధ, సూపరింటెండెంట్, రుయా

మరోవైపు విజయనగరంలోని ఘోషాసుపత్రిలో ఇదే పరిస్థితి. చికిత్స పొందుతున్న గర్భిణులు, బాలింతలు చలి తీవ్రతకు వణికిపోతున్నారు. వేడినీళ్లు లేక అవస్థలు పడుతున్నారు. శిశువులకు కూడా ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతోంది. ప్రస్తుతం సాధారణ నీళ్లే లభిస్తున్నాయి. అవి కూడా చాలా చల్లగా అయిపోతున్నాయి. దీంతో రోగుల సహాయకులు బయట కొనుగోలు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది.

తప్పనిసరి అయినా: ప్రసూతి ఆసుపత్రిలో వేడినీళ్లు తప్పనిసరి. ప్రసవం తరువాత వాటితోనే స్నానం చేయాలి. పిల్లలకు కాపాలన్నా అవే ఉండాలి. ఈ మేరకు గీజర్లు పెట్టాల్సి ఉన్నా చర్యలు లేవు. సాధారణంగా ప్రసవిస్తే 3 రోజులు, శస్త్ర చికిత్సలు చేయించుకున్న వారు వారం పాటు ఉండాలి. అంతవరకు కొందరు చన్నీళ్లకు దూరంగా ఉండాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఆసుపత్రిలో ఏమో సేవలు మాత్రం కొరవడుతున్నాయి.

అల్పాహారం కొంటేనే జలం: ఆసుపత్రిలో లోపాలను బయట దుకాణదారులు సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. బకెట్‌ వేడినీళ్లను రూ.30 నుంచి రూ.40 వరకు అమ్ముతున్నారు. అదే విధంగా బాటిళ్లను అయితే రూ.10 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. కొందరు హోటళ్ల నిర్వాహకులు అల్పాహారం తమ వద్ద కొంటేనే నీళ్లు ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బకెట్లు, సీసాలను సైతం కొనుగోలు చేయిస్తున్నారు.

చర్యలు లేవు: ఆసుపత్రిలో రోజూ 150-200 వరకు ఓపీ ఉంటోంది. 10 నుంచి 15 వరకు ప్రసవాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం వార్డుల్లో బాలింతలు, గర్భిణులు 250 మంది వరకు ఉన్నారు. వీరిలో అందరికీ వేడి నీళ్లు అవసరం. కానీ కనీస సదుపాయం లేక బయటకే వెళ్తున్నారు. కొందరు త్వరితగతిన డిశ్ఛార్జి తీసుకుని, ఇళ్లకు వెళ్లిపోతున్నారు.

బోర్డుకే పరిమితం: 10 ఏళ్ల కిందట వేడి నీటి సౌకర్యానికి సోలార్‌ కనెక్షన్లతో కూడిన గీజర్లు ఏర్పాటు చేశారు. నిర్వహణ లేక అవన్నీ మూలనపడ్డాయి. ప్రస్తుతం వీటికి సంబంధించిన బోర్డు ఉన్నా సేవలు మాత్రం అందడం లేదు.

