దేశంలోనే ప్రతిష్టాత్మకమైన వైద్య సంస్థలో ఇబ్బందులు - రోగులను ‘పరీక్షిస్తున్న’ మంగళగిరి ఎయిమ్స్!
సాధారణ రక్త పరీక్షలకూ నాలుగైదు రోజుల సమయం - ఎండోస్కోపీకి 3 నెలలపైనే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 11:48 AM IST
Patients Face Problems in Mangalagiri AIIMS: మంగళగిరి ఎయిమ్స్ 7 ఏళ్ల కిందట రాజధాని ప్రాంతంలో ఏర్పాటైన ఈ కేంద్ర సంస్థ రాష్ట్రానికే తలమానికంగా ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఆసుపత్రిలో సాధారణ పరీక్షలకే నాలుగు నుంచి ఐదు రోజులు సమయం పడుతోంది. ఇక ఎండోస్కోపీ చేయాలంటే 3 నెలలకు పైగా నిరీక్షించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రతిష్ఠాత్మక కేంద్ర సంస్థ కావడం వల్ల ఏపీతో పాటు తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచీ రోజుకు దాదాపుగా 3,000 మంది రోగులు వస్తున్నారు. దీంతో ఈ ఆసుపత్రిలో పరీక్షలు చేయించుకోవడమే పెద్ద ‘పరీక్ష’గా మారుతోంది.
తెనాలికి చెందిన నాగమణి ఇటీవల కడుపునొప్పి, ఇన్ఫెక్షన్తో ఎయిమ్స్కి వచ్చారు. అయితే ఆమెకి వైద్యలు మొత్తం 12 రకాల పరీక్షల్ని సూచించారు. ఆమెకు రక్త పరీక్షలకే 5 రోజులు సమయం పట్టింది. ఇక మిగిలిన 11 పరీక్షల్లో ఎక్స్రే, స్కాన్లు ఎప్పుడు చేస్తారో తేదీలే ఇవ్వలేదు. మరి ఆమెకు పరీక్షలన్నీ పూర్తి అయ్యేందుకు ఎన్ని నెలలు పడుతుంది? అన్న ప్రశ్నకు బదులిచ్చే నాథుడే కనిపించడం లేదంటే అతిశయోక్తే లేదండి.
వాస్తవానికి ఇది ఒక్క నాగమణి పరిస్థితే కాదు రోజు వచ్చే వందల మంది రోగులు దాదాపు ఇలాంటి ఇబ్బందులే ఎదుర్కొంటున్నారు. అలాగని మంగళగిరి ఎయిమ్స్లో పరికరాల కొరత కూడా లేదు. ఉన్న పరికరాలు తరచూ దెబ్బ తినడం, సరిపడా సిబ్బంది లేకపోవడంతో పరీక్షలు ఆలస్యం అవుతున్నాయి. 2018 జనవరి 24న 177 ఎకరాల్లో ప్రారంభమైన ఈ సంస్థలో మొత్తం 45 విభాగాలు ప్రారంభించాల్సి ఉండగా, ఇప్పటికి 39 మాత్రమే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వాటిలోనూ చాలా విభాగాల్లో సిబ్బంది పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి.
ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో అయితే: ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో వైద్య పరీక్షలకు రూ.వేలల్లో ఖర్చు అవుతుంది. దానిక తగ్గట్లే చికిత్సకు రూ.లక్షల్లో బిల్లు వసూలు చేస్తారు. అంత మొత్తం భరించలేని తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వేల మంది పేద, మధ్యతరగతి రోగులు ఎయిమ్స్కు వస్తున్నారు. ఒకవేళ పరీక్షలు అత్యవసరమైనా ప్రైవేటుకు వెళ్లి ఖర్చు చేసేంత ఆర్థిక స్తోమత వారికి ఉండదు. దీంతో అత్యవసరమైనా ఎయిమ్స్లో తమ వంతు వచ్చే వరకూ ఒకటికి పదిసార్లు ఆసుపత్రికి తిరుగుతున్నారు.
మందుల కోసం క్యూలైన్లోనే ఇబ్బందులు: మంగళిగిరి ఎయిమ్స్కు వస్తున్న రోగులకు తగ్గట్లుగా కనీసం కౌంటర్లు లేవు. రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్లు -12, అడ్మిషన్ కౌంటర్లు- 2, ఎమర్జెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్- 1, ఎక్స్రే బిల్లింగ్ కౌంటర్లు- 2 లేబొరేటరీ బిల్లింగ్ కౌంటర్లు- 5, డిశ్ఛార్జి కౌంటర్లు- 2 మాత్రమే ఉన్నాయి. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి వచ్చే వారు వేకువజాముకల్లా ఎయిమ్స్కు చేరుకుని నిరీక్షించాల్సి వస్తోంది. ఒక్కో దఫాలో రోగుల రద్దీ మరింత పెరుగుతోంది. అందుకు అనుగుణంగా కౌంటర్ల సంఖ్య పెంచాల్సిన అవసరము కూడా ఉంది.