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పెద్దాసుపత్రుల్లో మొరాయిస్తున్న 'సీటీ' యంత్రాలు - అరచేతిలో పేషెంట్ల ప్రాణాలు!

ఉస్మానియా, గాంధీ ఆస్పత్రుల్లో పేషెంట్ల అవస్థలు - తగినన్ని సీటీ స్కాన్​ యంత్రాలు లేకపోవడంతో తప్పని నిరీక్షణ - తరచూ మరమ్మతులకు గురవుతున్న సిటీ స్కాన్ యంత్రాలు

patients Facing Problems At Gandhi Osmania Hospitals
patients Facing Problems At Gandhi Osmania Hospitals (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 26, 2026 at 2:41 PM IST

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patients Facing Problems At Gandhi, Osmania Hospitals : పేషెంట్లతో నిత్యం రద్దీగా ఉండే గాంధీ, ఉస్మానియా ఆస్పత్రుల్లో సీటీస్కాన్​లు పనిచేయకపోవడంతో రోగులకు తిప్పలు తప్పడం లేదు. ముఖ్యంగా ఓపీలో చూపించుకునే రోగులకు సీటీ స్కాన్​ చేయాలంటే నెల నుంచి 2 నెలల వరకు నిరీక్షించాల్సి వస్తోంది. దీంతో పేషెంట్లు ప్రైవేటు ల్యాబ్​లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఉస్మానియా, గాంధీలో 2 చొప్పున సిటీ స్కాన్​లు ఉన్నాయి. రెండు చోట్ల తరచూ ఒక సిటీ స్కాన్​ యంత్రం మరమ్మతులకు గురవుతోంది.

క్షతగాత్రులకు, ఇప్పటికే ఆస్పత్రిలో చేరి చికిత్స తీసుకుంటున్న పేషెంట్లకు తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఓపీ రోగులకు సీటీస్కాన్‌ సూచిస్తే నెల తర్వాత రావాలని ఆస్పత్రి సిబ్బంది సూచిస్తున్నారు. ఉచిత, నాణ్యమైన చికిత్సలు లభిస్తాయని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వస్తే ఇక్కడ సేవలు అందుబాటులో లేక అప్పులు చేసి ప్రైవేటు ల్యాబ్‌ల్లో పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తోందని వాపోతున్నారు.

CT SCAN DEFUNCT AT OSMANIA HOSIPTAL
గాంధీ ఆస్పత్రిలో రోగుల నిరీక్షణ (EENADU)

క్షతగాత్రుల నుంచి రోగుల వరకు : ప్రమాదాల్లో క్షతగాత్రులైన వారికి, క్యాన్సర్, ఇతర రోగుల్లో సమస్యను గుర్తించాలంటే కంప్యూటెడ్‌ టొమోగ్రఫీ (సీటీ) స్కాన్‌ పరీక్ష చేయడం తప్పనిసరి. మెదడులో రక్తం గడ్డకట్టడం, ఎముకలు విరగడం, అపెండెక్స్, మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు, ఊపిరితిత్తుల్లో అంతర్గత రక్తస్రావం, క్యాన్సర్‌ ట్యూమర్లు, ఎముకల్లో ఏర్పడిన పగుళ్లు, ఊపిరితిత్తులు, కాలేయం, మెదడులో గడ్డలు లాంటివి గుర్తించేందుకు వైద్యులు సీటీస్కాన్​ను సూచిస్తుంటారు.

ఉస్మానియా, గాంధీ ఆస్పత్రుల్లో ఓపీ రోగులకు ఈ పరీక్షలు సకాలంలో అందుబాటులో ఉండటం లేదు. స్కానింగ్‌ రిపోర్టు లేక వైద్యులు చికిత్సలను సైతం వాయిదా వేస్తున్నారు. పేషెంట్ల అవసరాన్నే ఆసరాగా చేసుకుని కొన్ని ప్రైవేటు ల్యాబ్‌లు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుని డబ్బులు దండుకుంటున్నాయి. ఆయా ల్యాబ్‌ల సిబ్బంది ఆసుపత్రుల్లో మాటు వేసి తమ వద్ద తక్కువకే చేయిస్తామని ఆయా ల్యాబ్​లకు తీసుకెళ్తున్నారు. రూ.7 వేల నుంచి రూ.10 వేల వరకు పేద ప్రజల నుంచి వసూలు చేస్తున్నారు. దీంతో సామాన్యుడు ఆర్థికంగా చితికిపోతున్నాడు.

రూ.30 లక్షలు పెట్టి మరమ్మతులు చేసినా : గాంధీ హాస్పిటల్​లో ఇటీవల ఒక యంత్రం పాడైతే రూ.30 లక్షలు ఖర్చు చేసి మరమ్మతును చేయించారు. అది కొన్ని రోజులు పనిచేసి మళ్లీ మొరాయించింది. ప్రస్తుతం ఒకటే ఉంది. గాంధీలో రోజుకు ఓపీకి, అత్యవసర విభాగానికి వచ్చే పేషెంట్లలో 120-150 వరకు సీటీస్కాన్‌లు అవసరం కాగా 90కి మించి తీయలేకపోతున్న పరిస్థితి తలెత్తుతోంది. ఉస్మానియా ఆస్పత్రిలోనూ ఇదే పరిస్థితి. అత్యవసర రోగులూ సీటీస్కాన్‌కు నిరీక్షించాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతోంది. దీంతో కొన్నిసార్లు ప్రమాదాలు, ఇతర అత్యవసర సీరియస్ కేసుల్లో గోల్డెన్‌ అవర్‌ దాటుతున్న పరిస్థితి తలెత్తుతోంది. ఉన్నతాధికారులు స్పందించి సమస్యల పరిష్కారానికి చొరవచూపాలని కోరుతున్నారు.

మారని అత్యవసర విభాగాల వైఖరి : భాగ్యనగరంలోని ప్రధాన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోని అత్యవర విభాగాల వైఖరి మాత్రం మారడం లేదు. పేషెంట్లకు అత్యవసరంగా చికిత్స అందించాల్సిన గోల్డెన్​ అవర్ సమయంలో కొన్నిసార్లు జాప్యం ఏర్పడుతోంది. రోగులకు సరిపడా పడకలు లభించకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీంతో తరచూ అరగంట, గంట వరకు పేషెంట్లు అంబులెన్స్​లోనే ఉండిపోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటోంది. ఈ క్రమంలో వీల్​ ఛైర్లు, స్ట్రెచర్లే పడకలుగా మారుతున్న పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. తగిన ప్రణాళిక లోపించడం కారణంగానే అత్యవసర వైద్యంలో అలసత్వం కనిపిస్తోందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. గాంధీ, నిమ్స్, ఉస్మానియా హాస్పిటల్స్​లో అత్యవసర విభాగాల్లో పడకలకు తీవ్రంగా కొరతగా ఉంటోంది. పేషెంట్లను ఐసీయూలోకి తీసుకెళ్లి ఎమర్జెన్సీ వెంటిలేటర్ ద్వారా చికిత్సను అందించాల్సి ఉందంటే ఇక అంతే సంగతి.

అత్యవసర విభాగాల్లో వీల్​ఛైర్లే పడకలు - అరచేతిలో రోగుల ప్రాణాలు

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TAGGED:

PATIENTS PROBLEMS AT GANDHI
CT SCAN DEFUNCT AT OSMANIA HOSIPTAL
గాంధీ ఆస్పత్రిలో రోగుల తిప్పలు
CT SCAN DEFUNCT AT OSMANIA HOSIPTAL

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