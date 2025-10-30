ETV Bharat / state

ఎక్మోపై 500 కి.మీ ప్రయాణం - కిమ్స్ ఐకాన్ వైద్యుల అరుదైన శస్త్రచికిత్స

పలు అవయవాల వైఫల్యంతో క్షీణించిన యువకుడి ఆరోగ్యం - భువ‌నేశ్వ‌ర్ నుంచి విశాఖ కిమ్స్ ఐకాన్ ఆస్ప‌త్రికి తరలింపు - అరుదైన క్యాన్స‌ర్ క‌ణితి తొలగించిన వైద్యులు

Patient on ECMO Travels 500 km from Bhubaneswar to Visakhapatnam
Patient with doctors after recovery (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
KIMS Icon Doctors Save Patient with Adrenal Gland Tumor: ఎక్క‌డో ఒడిశాలోని భువ‌నేశ్వ‌ర్‌లో ఉన్న యువ‌కుడికి ఉన్న‌ట్టుండి ప‌లు అవ‌య‌వాల వైఫల్యం స‌మ‌స్య వ‌చ్చింది. అక్క‌డి వైద్యులు ఏమీ చేయ‌లేని ప‌రిస్థితుల్లో, విశాఖపట్నంలోని కిమ్స్ ఐకాన్ ఆస్ప‌త్రికి విష‌యం తెలిపారు. దాంతో డాక్ట‌ర్ ఎం.ర‌వికృష్ణ నేతృత్వంలోని క్రిటిక‌ల్ కేర్ బృందం అక్క‌డ‌కు వెళ్లింది. ఆ యువ‌కుడికి ఎక్మో (Extracorporeal Membrane Oxygenation) ఏర్పాటు చేసి, రోడ్డు మార్గంలో 500 కిలోమీట‌ర్లు ప్రయాణించి విశాఖ‌కు చేరుకున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివ‌రాల‌ను క్రిటిక‌ల్ కేర్, ఎక్మో విభాగం అధిప‌తి డాక్ట‌ర్ ర‌వికృష్ణ ఇలా తెలిపారు.

‘ఈ రోగి ఒక ఇంజినీర్‌. అకస్మాత్తుగా అత‌డికి మెద‌డు, ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్ర‌పిండాలు, కాలేయం ఇలా అన్ని అవ‌య‌వాలూ విఫ‌లం అయ్యాయి. భువనేశ్వర్‌ వైద్యులు సహాయం కోరిన వెంటనే మా ప్రత్యేక ఎక్మో రిట్రీవల్‌ బృందం అక్కడికి వెళ్లింది. పోర్టబుల్ ఎక్మో ఏర్పాటు చేసి రోగిని రోడ్డు మార్గంలో 500 కి.మీ. దూరం విశాఖకు తీసుకువచ్చాం. మ‌ధ్య‌లో ఒక్క‌సారి మాత్రం, ర‌క్త‌ప‌రీక్ష‌ల కోసం త‌ప్ప‌, మ‌రెక్క‌డా ఆగ‌లేదు" అని తెలిపారు.

విశాఖకు రాగానే ప‌రీక్షిస్తే ఆ యువ‌కుడికి ఊపిరితిత్తులు గాయ‌ప‌డ్డాయ‌ని, కార్డియోజెనిక్ షాక్ వ‌చ్చింద‌ని, మెద‌డులో ర‌క్త‌స్రావం అయ్యింద‌ని, కాలేయం, మూత్ర‌పిండాలు విఫ‌ల‌మ‌య్యాయ‌ని తెలిసింది. ఈ దశలో రోగిని కాపాడటం అత్యంత క్లిష్టమైన పని. అయితే ముందుగానే ఎక్మో పెట్టి తీసుకురావ‌డం అత‌డి ప్రాణాల‌ను కాపాడ‌టంలో మొద‌టి ముంద‌డుగు అయ్యింది.

ఇక్క‌డ‌కు వ‌చ్చిన త‌ర్వాతే అస‌లు చికిత్స మొద‌లైంది. మొదట నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ చికిత్స అందించారు. దీంతోపాటు అత‌డికి మెద‌డులో ర‌క్త‌స్రావం కాకుండా ఉండేందుకు త‌గిన చికిత్స చేశాం. ఫ‌లితంగా రోగి వెంట‌నే కోలుకోవ‌డం మొద‌లైంది. ఐదు రోజుల‌క‌ల్లా రోగికి ఎక్మో స‌హా అన్నిర‌కాల ప‌రిక‌రాలూ తీసేశాం. ప్రాణాపాయం నుంచి బ‌య‌ట‌ప‌డ్డాడు.

ప్ర‌ధాన స‌మ‌స్య‌ల‌న్నీ తీరిన తర్వాత వైద్యులు పూర్తి స్థాయి పరీక్షలు నిర్వహించగా, గత రెండేళ్లుగా అతనికి తీవ్రమైన ఆందోళన, చెమటలు పట్టడం వంటి లక్షణాలు ఉన్నట్టు తెలిసింది. తదుపరి పరీక్షల్లో అత‌డికి ఫియోక్రోమోసైటోమా (Pheochromocytoma) అనే అత్యంత అరుదైన‌, ప్రాణాంతక‌మైన స‌మ‌స్య ఉన్న‌ట్లు తెలిసింది. దానికి కార‌ణం అడ్రిన‌ల్ గ్రంథిపై ఏర్ప‌డిన క్యాన్స‌ర్ క‌ణితి. ఈ క‌ణితి వ‌ల్ల నియంత్ర‌ణ లేకుండా అడ్రిన‌లిన్ రావడం మొద‌లై, ఒక్కసారిగా అవయవాల పనితీరును దెబ్బతీసింది.

ఈ సమస్యను గుర్తించిన తర్వాత రోగిని సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ, ఎండోక్రినాలజిస్ట్ డాక్టర్ శ్రావణి తన్నా పరిశీలించారు. నాలుగు వారాల తర్వాత లాప్రోస్కోపిక్ పద్ధతిలో ఆ కణితిని తొలగించారు. ఈ శస్త్రచికిత్స సీనియర్ ఎనస్థెటిస్టులు డాక్టర్ సోమరాజు, డాక్టర్ అప్పలరాజుల పర్యవేక్షణలో విజయవంతంగా నిర్వహించారు.

తరువాతి పరీక్షల్లో ఆ కణితి మొదటి దశ క్యాన్సర్‌గా తేలింది. అదృష్టవశాత్తు అది ఇతర అవయవాలకు వ్యాపించలేదు. డాక్టర్ రవికృష్ణ మాట్లాడుతూ, “ఇలాంటి బహుళ అవయవాల వైఫల్యం వస్తే ఎలాంటి అరుదైన స‌మ‌స్య‌లు కార‌ణం అవుతాయ‌న‌డానికి ఈ కేసు నిద‌ర్శ‌నం. ఇలాంటి ప‌రిస్థితుల్లో ఎక్మో పెట్టి చికిత్స చేయ‌డానికి చాలా నైపుణ్యం కావాలి" అని అన్నారు. చికిత్స అనంతరం యువకుడు పూర్తిగా కోలుకుని ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యాడు.

