కండరాల క్షీణతతో మంచానికే పరిమితమైన భర్త - ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్న ఇల్లాలు
బైక్ మెకానిక్ షాప్ నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న భర్త - 2020లో మొదలైన జబ్బు క్రమంగా తీవ్ర స్థాయికి - వైద్యానికి రూ.15 లక్షల అప్పుతో పాటు మందులకు నెలకు రూ. 15 వేలు
Published : August 7, 2026 at 2:23 PM IST
A Man Suffering From Muscular Dystrophy : వారిది రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని కుటుంబం. అప్పటివరకు అన్నీ తానై భార్య, ఇద్దరు పిల్లల్ని సాదుకుంటున్నాడు ఆ భర్త. కానీ వారొకటి తలిస్తే విధి ఒకటి తలిచింది. ఒక్కసారిగా వచ్చిన అనారోగ్యం కారణంగా ఆ కుటుంబం కుప్పకూలిపోయింది. ఆ రోగం ఇంటికి పెద్దదిక్కుగా ఉన్న వ్యక్తిని మంచానికే పరిమితం చేసింది. భార్య కూలీపనులకు వెళ్లి కుటుంబాన్ని చూసుకుందామన్న కుదరని పరిస్థితి ఏర్పడింది. భర్తకు దగ్గరుండి అన్ని సపర్యలు చేయాలి. దీంతో వారికి ఆదాయం కరవైంది. దీనికి తోడు ఆసుపత్రి ఖర్చులు తోడవ్వటంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో ఆ కుటుంబం కొట్టుమిట్టాడుతోంది.
వివరాల్లోకి వెళ్తే : పసునూటి బాలకృష్ణది జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మొగుళ్లపల్లి మండలం మేదరమెట్ల గ్రామం. మొగుళ్లపల్లి మండల కేంద్రంలో బాలకృష్ణ బైక్ మెకానిక్ షాప్ నడుపుతుండేవాడు. అలా భార్య స్రవంతి, ఇద్దరు ఆడపిల్లలను పోషించుకునేవాడు. 2020 సంవత్సరంలో బాలకృష్ణకు కాలు లాగడం మొదలైంది. క్రమంగా సరిగా నడవలేని పరిస్థితికి వెళ్లిపోయాడు. ఆ కాలుతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతూ హైదరాబాద్లోని పలు ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగారు.
ఎప్పటికీ నయం కానీ జబ్బు : హైదరాబాద్లోని నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో పరీక్షలు చేయగా చివరికి జబ్బు బయటపడింది. అది ఎప్పటికీ నయం కాని కండరాల క్షీణత వ్యాధని తేలింది. దీంతో సాఫీగా సాగిపోతున్న వారి జీవితానికి కళ్లెం పడింది. అయితే ఈ జబ్బుకు మందు లేదని వైద్యలు తెలిపారు. కేవలం పోషకాలతో కూడిన ఆహారం మాత్రమే తీసుకోవాలని వైద్యలు సూచించారు. దీంతో వారు ఆర్థికంగా ఎంతో ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది.
వైద్యానికి రూ.15 లక్షల అప్పు : బాలకృష్ణ వైద్యానికి ఆ కుటుంబం అప్పటివరకు దాచుకున్న డబ్బుతో పాటు ఇతరుల వద్ద రూ. 15 లక్షలకు పైగా అప్పులు చేశారు. ప్రస్తుతం బాలకృష్ణ పూర్తిగా మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. భార్య స్రవంతినే ఆయనకు అన్నీ తానై చంటిపిల్లాడిలా కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటోంది. మొత్తం భర్త సపర్యలకే ఆమె సమయం గడుస్తుంది. దీంతో కుటుంబాన్ని పోషించేందుకు భార్య కూలీ పనులకు కూడా వెళ్లలేని దుస్థితి నెలకొంది.
మందులకు నెలకు రూ. 15 వేలు : బాలకృష్ణ మందులకు నెలకు దాదాపు రూ. 15 వేల వరకు ఖర్చవుతోంది. దీంతో నెల నెల వైద్య ఖర్చులతో పాటు తీసుకున్న అప్పుతో ఆ కుటుంబం చిన్నాభిన్నమైంది. ప్రభుత్వం ఇచ్చే పింఛన్ డబ్బులు ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదని భార్య వాపోయింది. దీనికి తోడు పిల్లల చదువులు సైతం ఉన్నాయి. వీటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం లేదా మానవతావాదులు ఎవరైనా ముందుకొచ్చి ఆదుకోవాలని ఆ తల్లి కన్నీళ్లతో వేడుకుంటోంది.
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