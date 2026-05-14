పాత ఫొటోలే కొంపముంచుతున్నాయ్​ - అప్పటి బంధాలే ఇప్పుడు ప్రతిబంధకాలవుతున్నాయ్

మహిళలను వేధించేందుకు ఆకతాయిల అస్త్రాలు - హైదరాబాద్​లో నిత్యం షీ-టీమ్స్​కు 10-12 ఫిర్యాదులు - సోషల్​ మీడియా వేదికగా చేసుకొని అపరిచితులుగా లైంగిక వేధింపులు

Women Harassing Using Morphed Photos
Published : May 14, 2026 at 10:52 AM IST

Women Harassing Using Morphed Photos : హైదరాబాద్​లో ఆడపిల్లలు రకరకాల వేధింపులు చవిచూస్తున్నారు. ఇంట్లో, బయట, ప్రయాణాల్లో, పని చేసే ప్రదేశాల్లో పోకిరీల వికృత చేష్టలను మౌనంగా దిగమింగుతూ వారిలో వారే కుమిలిపోతూ కుటుంబసభ్యులకు పంచుకునే సాహసం చేయలేకపోతున్నారు. ఇలాంటి విషయాలు ఏమైనా ఇంట్లో చెబితే తననే తప్పుగా అనుకుంటారని భయంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారని మహిళా భద్రతా విభాగం డీజీ చారుసిన్హా విశ్లేషించారు. ఎక్కడైనా రద్దీ ప్రాంతాల్లో మహిళలు, చిన్నారులను తాకుతూ వికృత ఆనందం పొందే పోకిరీలను చుట్టూ ఉన్నవారు గుర్తించినా కూడా దాన్ని అడ్డుకునే సాహసం చేయరు. మాకేందుకులే అనే ఉద్దేశంతో చూసీచూడనట్టుగా వదిలేస్తున్నారని చెబుతున్నారు.

మార్ఫింగ్​ ఫొటోలు, వీడియోలతో హడల్​ : తెలిసీ తెలియని వయసులో స్నేహం, అది కాస్త ప్రేమగా మారి యువతీ యువకులు దగ్గరవుతున్నారు. ఇద్దరి మధ్య భేదాభిప్రాయాలు వచ్చినప్పుడు దూరం జరుగుతున్నారు. తనకు దూరమైన అమ్మాయిలపై ప్రతీకారం తీర్చుకునేందుకు యువకులు ఎంత దూరమైనా వెళ్తున్నారు. మొదట్లో స్నేహంగా మెలిగే సమయంలో ఇద్దరూ కలిసి తీసుకున్న ఫొటోలు, వీడియోలను అస్త్రాలుగా ప్రయోగిస్తున్నారు. వాటితో సోషల్​ మీడియా వేదికగా చేసుకొని అపరిచితులుగా లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్నట్టు పోలీసుల దర్యాప్తులో గుర్తించారు.

షీటీమ్స్​కు 10-12 ఫిర్యాదులు : హైదరాబాద్​లో నిత్యం షీటీమ్స్​కు 10-12 ఫిర్యాదులు వస్తుంటాయి. సన్నిహితంగా ఉన్న సమయంలో తీసుకున్న ఫొటోలు, వీడియోలను అబ్బాయిలు తొలగించినట్టు నటిస్తున్నారు. వాటిని మరో చోట దాచిపెట్టి అవసరమైనప్పుడు బయటకు తీసి బెదిరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అమ్మాయిలు ఆ బాధను ఎవరితో పంచుకోలేక, ఎవర్ని సాయం కోరాలో తెలియక 70లో 30 శాతం మంది బాధితులు పరిస్థితులకు లొంగిపోవటమో లేదా మానసిక కుంగుబాటుతోనో బతుకుతున్నారని పోలీసు ఉన్నతాధికారి ఆవేదన వెలిబుచ్చారు.

  • రెండేళ్ల క్రితం ఓ యువతి తన బాయ్​ఫ్రెండ్​కు బ్రేకప్​ చెప్పింది. ఆ తర్వాత కొద్ది నెలల క్రితం కొత్త నంబర్​ నుంచి ఫోన్​కాల్​ వచ్చింది. తాను చెప్పినట్టు వినకుంటే వ్యక్తిగత ఫొటోలు, వీడియోలు ఫేస్​బుక్​లో ఉంచుతానంటూ ఆమెను బెదిరించాడు. వాటిని వాట్సప్​కు పంపాడు. ఈ విషయం గురించి ఇంట్లో చెబితే తననే తప్పుబడతారనే భయంతో తన స్నేహితురాలి సూచనతో షీటీమ్స్​కు ఫిర్యాదు చేసింది. దాంతో అతడు తన పాత మిత్రుడని తెలిసిందంటూ ఎంబీబీఎస్​ విద్యార్థిని పేర్కొన్నారు.
  • ఇంజినీరింగ్​ చదివేటప్పుడు ప్రేమించానంటూ ఓ యువకుడు వెంటపడి ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటానంటూ యువతికి దగ్గరయ్యాడు. చదువు పూర్తయిన అనంతరం ఐటీ కంపెనీలో చేరాక ఇంట్లో వాళ్లు పెళ్లికి ఒప్పుకోవట్లేదంటూ దూరమయ్యాడు. ఆ తర్వాత ఆమెకు ఇంట్లో చూసిన యువకుడితో పెళ్లయింది. మొదట రెండు నెలలు బాగానే ఉన్నారు. కాలేజీ సమయంలో ఇద్దరు కలిసి దిగిన ఫొటోలు తన భర్త ఫేస్​బుక్​లో​ చూసి తనతో కలిసి ఉండలేనంటూ ఆమెను పుట్టింటికి పంపారంటూ ఓ మహిళ పోలీసు అధికారి ఎదుట కన్నీరు పెట్టుకున్నారు.

ఇక నుంచి గుమ్మం వద్దకే పోలీసులు : పోలీస్​ స్టేషన్​కు ఫిర్యాదు చేసేందుకు వెళ్తే ఎదురయ్యే ప్రశ్నలు, తననే దోషిగా చూస్తారనే భయంతో సున్నితమైన అంశాలను పురుషులతో పంచుకోలేని నిస్సహాయత మధ్య బాధితులు మౌనం వహిస్తున్నారు. ఈ సమస్యను అధిగమించి వెంటనే సాయం అందించేందుకు వీలుగా షీ టీమ్స్​ తోడుంటుందని మహిళా భద్రతా విభాగం డీసీబీ డా.లావణ్య నాయక్​ జాదవ్​ పేర్కొన్నారు. డయల్​ 100, 112 ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. 9490616555 వాట్సప్​ ద్వారా సంప్రదించవచ్చన్నారు. కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన స్పందన పోలీసు బృందాలు సత్వరమే బాధితుల వద్దకెళ్లి సాయం అందిస్తాయి. వారితో కలిసి స్థానిక పోలీసు స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేయిస్తారు. బాధితుల వివరాల విషయంలోనూ గోప్యత పాటిస్తారని డీసీపీ తెలిపారు.

