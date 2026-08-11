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మొరాయించిన పాస్‌పోర్టు సర్వర్లు - విజయవాడలో దరఖాస్తుదారుల పడిగాపులు

దేశవ్యాప్తంగా నిలిచిపోయిన పాస్‌పోర్టు సేవలు - విజయవాడ, తిరుపతి, హైదరాబాద్ కేంద్రాల్లో తీవ్ర అంతరాయం - స్లాట్లు బుక్ చేసుకుని వచ్చి అవస్థలు పడుతున్న దరఖాస్తుదారులు

Passport services disrupted
Passport services disrupted (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 6:18 PM IST

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Passport services disrupted : దేశవ్యాప్తంగా పాస్‌పోర్టు సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. టెక్నికల్ సమస్యల కారణంగా పాస్‌పోర్టు సర్వర్లు ఒక్కసారిగా మొరాయించాయి. దీంతో ఆన్‌లైన్ సేవలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి. సర్వర్ల డౌన్ ప్రభావం తెలుగు రాష్ట్రాలపై తీవ్రంగా పడింది. విజయవాడ, తిరుపతి, హైదరాబాద్‌ తదితర ప్రాంతాల్లోని పాస్‌పోర్టు కార్యాలయాల్లో సర్వర్లు పని చేయకపోవడంతో సేవల కోసం వచ్చిన ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

ఉదయం నుంచీ పడిగాపులు : విజయవాడ పాస్‌పోర్ట్ సేవా కేంద్రం వద్ద ఉదయం నుంచే దరఖాస్తుదారులు బారులు తీరారు. సర్వర్లు ఎప్పుడు తిరిగి పని చేస్తాయో తెలియక గంటల తరబడి కార్యాలయం వద్దే పడిగాపులు కాస్తున్నారు. కొత్త పాస్‌పోర్టు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నవారు, పునరుద్ధరణ (రెన్యువల్) కోసం వచ్చిన వారు, పాస్‌పోర్టు పాడైపోయి కొత్తవాటికి స్లాట్లు బుక్ చేసుకున్న వారు పెద్ద ఎత్తున కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. అపాయింట్‌మెంట్ తీసుకున్న వారిలో విద్యార్థుల సంఖ్యే అధికంగా ఉంది. సర్వర్ స్లో కావడంతో దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ఏమాత్రం ముందుకు సాగడం లేదని అభ్యర్థులు చెబుతున్నారు.

మొరాయించిన పాస్‌పోర్టు సర్వర్లు - విజయవాడలో దరఖాస్తుదారుల పడిగాపులు (ETV Bharat)

ముందస్తు సమాచారం కరవు : సాంకేతిక సమస్యపై అధికారులు తమకు ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వలేదని దరఖాస్తుదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమకు కేటాయించిన స్లాట్ ప్రకారం సమయానికి కార్యాలయానికి వస్తే, కనీసం లోపలికి కూడా అనుమతించడం లేదని మండిపడుతున్నారు. సర్వర్లు మొరాయించిన విషయాన్ని కనీసం ఫోన్‌కు మెసేజ్ రూపంలో కూడా తెలపలేదని వాపోతున్నారు. కార్యాలయం వద్ద గంటల తరబడి వేచి చూద్దామంటే, కనీసం కూర్చోవడానికి కుర్చీలు, తాగడానికి మంచినీళ్లు కూడా లేక అవస్థలు పడుతున్నట్లు వివరించారు.

దూర ప్రాంతాల నుంచి : విజయవాడ పాస్‌పోర్టు కార్యాలయానికి కేవలం స్థానికులే కాకుండా రాష్ట్రంలోని పలు మూలల నుంచి ప్రజలు వచ్చారు. రాయలసీమ, ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలు, నెల్లూరు, ప్రకాశం, కృష్ణా, గుంటూరులతో పాటు హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి కూడా దరఖాస్తుదారులు ఇక్కడికి తరలివచ్చారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో స్లాట్ సమయం కేటాయించడంతో లోపలికి అనుమతించకపోవడంతో తమ సమయం దాటిపోతుందేమోనని వారు ఆందోళన చెందారు. సర్వర్ సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించాలని అధికారులను కోరారు. ఇంత దూరం నుంచి వ్యయప్రయాసలకోర్చి వస్తే నిరాశే మిగిలిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

అపాయింట్‌మెంట్స్ రీషెడ్యూల్ : సర్వర్ల సమస్య ఇప్పట్లో పరిష్కారం అయ్యేలా కనిపించకపోవడంతో అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇవాళ్టి అపాయింట్‌మెంట్లను మరో రోజుకు రీషెడ్యూల్ చేసినట్లు దరఖాస్తుదారులకు అధికారికంగా తెలిపారు. సర్వర్ సమస్య కారణంగా ఇవాళ సేవలు అందించలేకపోతున్నామని వివరించారు. దరఖాస్తుదారులందరికీ ఈ నెల 17వ తేదీన మొబైల్‌కు ఒక మెసేజ్ వస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఆ మెసేజ్‌లో సూచించిన కొత్త తేదీల్లోనే కార్యాలయానికి రావాలని సూచించారు. దీంతో చేసేదేమీ లేక ప్రజలు నిరాశగా ఇళ్లకు వెనుతిరుగుతున్నారు.

"మేము పాస్‌పోర్టు పని మీద చాలా దూరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం. మాకు కేటాయించిన స్లాట్ సమయానికే చేరుకున్నాం. కానీ తీరా వచ్చాక సర్వర్లు పనిచేయడం లేదని చెబుతున్నారు. ఈ విషయం మాకు ముందుగా ఒక మెసేజ్ ద్వారా చెప్పి ఉంటే ఇంత దూరం వచ్చి ఇబ్బంది పడేవాళ్లం కాదు. ఇక్కడ కనీసం కూర్చోవడానికి సరైన వసతి లేదు, తాగడానికి నీళ్లు లేవు. మళ్లీ 17వ తేదీన మెసేజ్ వస్తుందని, అప్పుడు కొత్త తేదీ ఇస్తామని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మాకు సమయం, డబ్బు వృథా అవుతున్నాయి." -దరఖాస్తుదారులు

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