విదేశీ కలలకు పాస్​పోర్టు - మన పోస్టాఫీసులోనే ఇలా పొందొచ్చు

కర్నూలు, నంద్యాల వాసులకు గుడ్ న్యూస్ - సులభంగా పాస్‌పోర్ట్ పొందే విధానం - దరఖాస్తు నుంచి డెలివరీ దాకా పూర్తి వివరాలు ఇవే

PASSPORT APPLICATION PROCESS
Pasport at the post office (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 2:29 PM IST

3 Min Read
Passport At The Post Office: ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లాలా? ఉపాధి కోసం గల్ఫ్ వెళ్లాలా? లేదా సరదాగా ప్రపంచం చుట్టేయాలా? ఏదైనా సరే, మీ చేతిలో 'పాస్‌పోర్ట్' ఉండాల్సిందే. ఒకప్పుడు పాస్‌పోర్ట్ రావాలంటే నెలల తరబడి నిరీక్షణ, దూర ప్రాంతాల్లోని కార్యాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు తప్పేవి కావు. కానీ ఇప్పుడు కాలం మారింది. మీ విదేశీ ప్రయాణ కలకు తపాలా శాఖ వారధిగా నిలుస్తోంది. మీ ఊరి పోస్టాఫీసే ఇప్పుడు పాస్‌పోర్ట్ ఆఫీసుగా మారిపోయింది.

కర్నూలు, నంద్యాల వాసులకు సౌకర్యం: పాస్‌పోర్ట్ సేవా కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సిన పని లేకుండా, ప్రధాన తపాలా కార్యాలయాల్లోనే (పోస్టు ఆఫీసు పాస్​పోర్టు సేవా కేంద్రం) ఈ సేవలను కేంద్రం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా వాసులకు ఇది నిజంగా శుభవార్త. కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లా కేంద్రాల్లోని ప్రధాన తపాలా కార్యాలయాల్లో పాస్‌పోర్ట్ జారీ ప్రక్రియను సులభతరం చేశారు.

దరఖాస్తు చేయడం చాలా సులభం: పాస్‌పోర్ట్ కోసం దళారులను ఆశ్రయించి జేబులు ఖాళీ చేసుకోవద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మీ చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే చాలు, దరఖాస్తు మీరే చేసుకోవచ్చు. ముందుగా passportindia.gov.in వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లాలి. మీ మెయిల్ ఐడీ లేదా ఫోన్ నంబరుతో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఒక పాస్‌వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. లాగిన్ అయ్యాక దరఖాస్తు ఫారాన్ని ఆన్‌లైన్‌లోనే నింపాలి. అందులో మీ పేరు, చిరునామా, పుట్టిన తేదీ వంటి వ్యక్తిగత వివరాలను తప్పులు లేకుండా నమోదు చేయాలి.

స్లాట్ బుకింగ్, ఫీజు వివరాలు: వివరాల నమోదు పూర్తయ్యాక, ఆన్‌లైన్‌లోనే స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి. మీకు దగ్గరగా ఉన్న కేంద్రాన్ని (కర్నూలు లేదా నంద్యాల పోస్టాఫీసు) ఎంచుకోవాలి. అక్కడ ఏ తేదీన, ఏ సమయానికి ఖాళీ ఉందో చూపిస్తుంది. మీకు వీలైన సమయాన్ని బుక్ చేసుకోవాలి. కొత్త పాస్‌పోర్ట్ కోసం పెద్దలకు రూ. 1,500, పిల్లలకు రూ. 1,000 ఆన్‌లైన్ ద్వారానే చెల్లించాలి.

వెళ్లేటప్పుడు ఏం తీసుకెళ్లాలి?: స్లాట్ బుక్ చేసుకున్న సమయానికి తపాలా కార్యాలయానికి వెళ్లాలి. వెళ్లేటప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో ఫీజు చెల్లించిన రశీదు ప్రింట్, చిరునామా, పుట్టిన తేదీ ధ్రువీకరణ పత్రాలు, ప్రభుత్వం సూచించిన 12 రకాల గుర్తింపు పత్రాల్లో (ఆధార్, ఓటర్ ఐడీ, పాన్ కార్డు, టెన్త్ మార్కుల జాబితా వంటివి) కనీసం ఏదో ఒకటి, జిరాక్స్ కాపీలతో పాటు 'ఒరిజినల్' సర్టిఫికెట్లు కచ్చితంగా తీసుకెళ్లాలి.

లోపల ఏం జరుగుతుంది?: పోస్టాఫీసులో ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఉంటాయి. మీ ఒరిజినల్ పత్రాలను పరిశీలించి ఒక సీరియల్ నంబరు ఇస్తారు. మీ వంతు రాగానే పిలుస్తారు. అక్కడే కెమెరాతో మీ ఫొటో తీస్తారు. చేతి వేలి ముద్రలు సేకరిస్తారు. అంతా పూర్తయ్యాక దరఖాస్తు పరిశీలించి ఒక రశీదు ఇస్తారు. వెంటనే మీ మొబైల్ ఫోన్‌కు ఒక నంబరు మెసేజ్ వస్తుంది. దాని ద్వారా మీ పాస్‌పోర్ట్ ఏ దశలో ఉందో స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు.

ఇంటికే 'హైటెక్' పాస్‌పోర్ట్: పని పూర్తయ్యాక చివరి దశలో పోలీసు విచారణ ఉంటుంది. స్థానిక పోలీసులు మీ ఇంటికి వచ్చి వివరాలు ఆరా తీస్తారు. మీపై ఏమైనా క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయో లేదో చూస్తారు. అంతా సక్రమంగా ఉంటే, వారు పై అధికారులకు 'క్లియర్' నివేదిక పంపిస్తారు. అంతే కొద్ది రోజుల్లోనే ఎలక్ట్రానిక్ చిప్ కలిగిన అత్యాధునిక పాస్‌పోర్ట్ పోస్టులో నేరుగా మీ ఇంటికే వస్తుంది.

