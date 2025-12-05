పాస్పోర్ట్ కావాలా? - పోస్టాఫీసుల్లోనే సులభంగా పొందండిలా
తపాలాశాఖ కార్యాలయాల్లోనే పాస్పోర్టు సేవలు పొందే అవకాశం - ఏవిధంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? - కావాల్సిన వివరాలు మీకోసం
passport services in post office : విద్య, ఉద్యోగ, వ్యాపారం, టూర్ ఇలా చాలా రకాల పనుల కోసం అనేక మంది విదేశాలకు పయనమవుతుంటారు. అలాంటి వారికి విదేశాలకు వెళ్లేందకు పాస్పోర్టు తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. ప్రయాణికులకు సంబంధించినటువంటి అన్ని వివరాలు అందులో ఉంటాయి. దీన్ని పొందాలంటే గతంలో హైదరాబాద్ నగరానికి వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు తపాలా కార్యాలయాల(పోస్టాఫీసులు) ద్వారా పాస్పోర్టు పొందే అవకాశాన్ని కల్పించారు. పలు జిల్లాల్లోని ప్రధాన పోస్టాఫీసు కార్యాలయాల్లో పాస్పోర్టు సేవలను పొందొచ్చు. పాస్పోర్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా? కావాల్సిన పత్రాలు ఏంటి అనే విషయాలను వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఏవేవి అవసరమంటే : పాస్పోర్టును పొందాలనుకునే వ్యక్తి బర్త్ సర్టిఫికేట్, చిరునామాతో పాటు 12 రకాల పత్రాల్లో ఏదైనా ఒకటి, దరఖాస్తు, నిర్ణీత ఫీజును చెల్లించిన రసీదు తదితర వాటి అసలు, జిరాక్స్ పత్రాలను పాస్పోర్ట్ సేవలు అందించే తపాలా సిబ్బందికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
తపాలా ద్వారా : పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా పాస్పోర్టుకు దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని రోజులకు సంబంధిత పోలీసు సిబ్బంది విచారణ జరుపుతారు. అనంతరం నివేదిక పంపించిన తర్వాత అన్నీ సరిగ్గా ఉన్నట్లయితే పాస్పోర్టు నేరుగా దరఖాస్తుదారు ఇంటికే పోస్టులో పంపిస్తారు.
రుసుములు ఎలా ఉంటాయి : కొత్తగా పాస్పోర్టు దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి పెద్దలకు అయితే రూ.1500, పిల్లలకు రూ.1000 అంతర్జాలంలో చెల్లించిన తర్వాత స్లాట్లో పేర్కొన్న తేదీల్లో సంబంధిత పోస్ట్ ఆఫీస్కు వెళ్లి పత్రాలను సమర్పించాలి.
ఏవిధంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే : దిగువ తెలిపిన విధంగా పాస్పోర్టు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- పాస్పోర్ట్ఇండియా.జీవోవి.ఇన్ వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి
- అధికారిక వెబ్సైట్లో సెల్ఫోన్, మెయిల్ ఐడీతో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి
- రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత లాగిన్ అవ్వాలి
- దరఖాస్తుదారు పూర్తి వివరాలను నమోదు చేసి స్లాట్ను బుక్ చేసుకోవాలి
- పాస్పోర్టు దరఖాస్తుకు సూచించిన తేదీ సమయంలో పోస్ట్ ఆఫీసుకు వెళ్లాలి
- సంబంధిత పోస్టాఫీసు సిబ్బందికి పూర్తి వివరాలను తెలియజేయాలి
పాస్పోర్ట్ వ్యాలిడిటీ : 18 ఏళ్లలోపు వయసు ఉన్నవారికి పాస్పోర్ట్ వ్యాలిడిటీ ఐదేళ్లు, లేదా 18 ఏళ్లు పూర్తయ్యే వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పాస్పోర్టును రెన్యువల్ చేసుకోవాలి. ఇక 15 నుంచి 18 ఏళ్ల లోపు వయసు ఉన్నవారు 10 సంవత్సరాల పాస్పోర్టును తీసుకోవచ్చు.
