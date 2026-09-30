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నేరాల ఛేదనలో జాగిలాల సేవలు కీలకంగా మారుతున్నాయి: హోంమంత్రి అనిత

మంగళగిరి 6వ బెటాలియన్‌లోని ఐఎస్‌డబ్ల్యూ గ్రౌండ్‌లో బుధవారం ఇంటెలిజెన్స్ సెక్యూరిటీ వింగ్ కెనైన్స్, కెనైన్ హ్యాండ్లర్ల 23వ బ్యాచ్ పాసింగ్‌ అవుట్ పరేడ్ నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి హోంమంత్రి అనిత హాజరయ్యారు.

Canines Passing out Parade in Mangalagiri
కెనైన్ హ్యాండ్లర్స్ 23వ బ్యాచ్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్​లో పాల్గొన్న హోంమంత్రి అనిత (Home Minister Anitha x post)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 3:10 PM IST

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Canines Passing out Parade in Mangalagiri : నేరాల ఛేదనలో జాగిలాల సేవలు కీలకంగా మారుతున్నాయని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత అన్నారు. మంగళగిరి 6వ బెటాలియన్‌లోని ఐఎస్‌డబ్ల్యూ గ్రౌండ్‌లో బుధవారం ఇంటెలిజెన్స్ సెక్యూరిటీ వింగ్ కెనైన్స్, కెనైన్ హ్యాండ్లర్ల 23వ బ్యాచ్ పాసింగ్‌అవుట్ పరేడ్ నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి డీజీపీ హరీష్‌కుమార్ గుప్తా, ఇంటెలిజెన్స్ డీజీ మహేష్‌చంద్ర లడ్డా, హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

కెనైన్స్, కెనైన్ హ్యాండ్లర్లకు అవార్డులు: పది నెలల కఠోర శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న బెల్జియన్ షెఫర్డ్ మెలినోయిస్ జాతికి చెందిన 36 కెనైన్స్ పరేడ్‌లో పాల్గొన్నాయి. నార్కోటిక్స్, పేలుడు పదార్థాల గుర్తింపు, నేరాల ఛేదన, అక్రమ రవాణా నియంత్రణలో వీటిని వినియోగించనున్నారు. ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన కెనైన్స్, కెనైన్ హ్యాండ్లర్లకు హోంమంత్రి అనిత అవార్డులు అందజేశారు.

కేసులను ఛేదించడంలో కీలకపాత్ర: నేరాల మిస్టరీని ఛేదించడంలో జాగిలాలు అత్యంత కీలకంగా పనిచేస్తున్నాయని అనిత పేర్కొన్నారు. 22వ బ్యాచ్‌కు చెందిన కెనైన్స్ 59 నార్కోటిక్ కేసులు, 29 హత్య కేసులు, 6 బాలికల అదృశ్యం కేసులు, 10 దొంగతనం కేసులను ఛేదించడంలో కెనైన్స్ కీలక పాత్ర పోషించాయని తెలిపారు.

"అమరావతిలో కెనైన్ హ్యాండ్లర్ల 23వ బ్యాచ్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్‌లో పాల్గొనడం ఎంతో గర్వంగా ఉంది. నార్కోటిక్స్, ఎక్స్‌ప్లోజివ్స్, యాంటీ స్మగ్లింగ్, క్రైమ్ డిటెక్షన్ వంటి కీలక విధుల్లో మన 36 కెనైన్స్ అందిస్తున్న సేవలు అభినందనీయం. ప్రజల భద్రత కోసం అహర్నిశలు సేవలందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు" - అనిత, హోంమంత్రి

రెండేళ్లలో 78 కెనైన్స్‌ను అందుబాటులోకి: రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నేరాలు అరికట్టడానికి పలు చర్యలు చేపడుతున్నామని హోంమంత్రి అనిత అన్నారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ నుంచి నేరాల నియంత్రణ వరకు పోలీసులు సమర్థంగా పనిచేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఏ చిన్న నేరం జరిగినా నిందితులకు శిక్ష పడే వరకు పోలీసులు కృషి చేస్తున్నారని కొనియాడారు. రెండేళ్లలో 78 కెనైన్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి నేరాల ఛేదనకు మరింత బలోపేతం చేస్తున్నామని తెలిపారు. నేరస్థులు నేరాలకు పాల్పడే విధానాలు మారుతున్న నేపథ్యంలో వాటిని గుర్తించి ఛేదించడంలో కెనైన్స్‌ కీలకంగా పనిచేస్తున్నాయని హోంమంత్రి వివరించారు.

నేరస్థులకు వంద రోజుల్లో శిక్షపడేలా చేయడమే మా లక్ష్యం : హోం మంత్రి అనిత

పోలీసు విధుల్లో క్రమశిక్షణ, నిజాయితీ, మానవత్వం అత్యంత ముఖ్యం: మంత్రి అనిత

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PASSING OUT PARADE IN MANGALAGIRI
CANINES PASSING OUT PARADE

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