MMTS బండి - ఎదురుచూపులేనండి! - రైళ్ల కోసం గంటల తరబడి నిరీక్షణ
MMTS Trains Timings in Hyderabad : మధ్యాహ్నం వేళల్లో ఎంఎంటీఎస్ రైళ్ల సుదీర్ఘ విరామాలు, వారాంతాల్లో సర్వీసుల రద్దుతో నిత్యం ప్రయాణించే ఉద్యోగులు, విద్యార్థులకు ఇబ్బందికరంగా మారింది.
Published : November 4, 2026 at 12:50 PM IST
హైదరాబాద్లో ప్రయాణికులకు అత్యంత చౌకైన రవాణా సాధనం ఎంఎంటీఎస్. కానీ ఇప్పుడు ఈ రైళ్లు నడిచే సమయం కంటే ప్రయాణికులకు అందుబాటులో లేని సమయమే ఎక్కువగా ఉంటోందని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. ప్రయాణ అవసరాలకు, షెడ్యూళ్లకు అసలు ఏ మాత్రం పొంతనే ఉండటం లేదు. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం వేళల్లో సుదీర్ఘ విరామాలు, వారాంతాల్లో సర్వీసుల రద్దు వంటి కారణాలతో నిత్యం ప్రయాణించే ఉద్యోగులు, విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి.
మధ్యాహ్నం వేళ మహా గ్యాప్
హైటెక్ సిటీ, లింగంపల్లి వైపు వెళ్లే ప్రధాన మార్గాల్లో మధ్యాహ్నం పూట ఈ ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు దొరకడం ఇప్పుడు అరుదుగా మారింది. ఉమ్దానగర్ - లింగంపల్లి మార్గంలో ఉదయం 11:20 గంటలకు బయలుదేరే రైలు (నెంబర్ 47252) వెళ్లిన తర్వాత, తిరిగి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు (నెంబర్ 47248) ఒక్కటంటే ఒక్క రైలు కూడా ఈ మార్గంలో రావడం లేదు. అంటే ప్రయాణికులు తర్వాతి రైలు కోసం దాదాపు 3 గంటల 40 నిమిషాల పాటు వేచి చూడాల్సి వస్తోంది.
లింగంపల్లి నుంచి సికింద్రాబాద్ వైపు వచ్చే మార్గంలో ఉదయం 10:20 గంటల సర్వీస్ (నెంబర్ 47212) వెళ్లాక, మళ్లీ మధ్యాహ్నం 1:10 గంటల వరకు (నెంబర్ 47247) ఒక్క రైలు సర్వీస్ కూడా లేదు. రామచంద్రాపురం - లింగంపల్లి - నాంపల్లి మార్గంలో ఉదయం 10:40 గంటల (నెంబర్ 47130) సర్వీస్ తర్వాత తిరిగి సాయంత్రం 4:55 గంటల (నెంబర్ 47140) వరకు ఏకంగా 6 గంటల పాటు ఎంఎంటీఎస్ రైళ్ల జాడే లేదు.
ప్రయాణికులు ఇళ్లకు చేరే రాత్రి వేళల్లోనూ రైళ్ల లభ్యత చాలా తక్కువగా ఉంటోంది. హైదరాబాద్ నుంచి లింగంపల్లి రూట్లో రాత్రి 8 గంటల (నెంబర్ 47122) సర్వీస్ తర్వాత, చివరి రైలు రాత్రి 10:15 (నెంబర్ 47125)కి మాత్రమే ఉంది. రాత్రి వేళల్లో ఆఫీసుల నుంచి ఆలస్యంగా బయలుదేరే వారికి ఈ 2 గంటల విరామం వల్ల రైల్వే స్టేషన్లలో భద్రతాపరమైన అంశాల దృష్ట్యా తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
రద్దుతోనూ ఇబ్బందులే
నిత్యం రాకపోకలు సాగించే ప్రధాన రైళ్లు శని, ఆదివారాలు రద్దవుతున్నాయి. దాదాపు డజనుకు పైగా ప్రధాన రైళ్ల సర్వీసులు వారాంతాల్లో పట్టాలెక్కడం లేదు. సాధారణంగా శని, ఆదివారాల్లో హైదరాబాద్ నగరంలో మార్కెట్లు, షాపింగ్లు, బంధుమిత్రుల ఇళ్లకు వెళ్లే సామాన్య ప్రజల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అటువంటి కీలక రోజుల్లోనే రైళ్లను రద్దు చేయడం వల్ల సామాన్యులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు.
ఎంఎంటీఎస్ రైలు ప్రయాణం కొన్ని నిమిషాలే అయినా, దాని కోసం గంటల తరబడి ఎదురు చూడాల్సి రావడం చాలా దారుణం అని ప్రయాణికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మధ్యాహ్న సమయాల్లో కనీసం రెండు గంటలకు ఒక రైలు నడిపేలా అదనంగా మరిన్ని సర్వీసులు ప్రవేశపెట్టాలని, వారాంతాల్లో రద్దు చేసిన సర్వీసులను వెంటనే పునరుద్ధరించాలని ప్రయాణికులు పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
MMTS రైళ్లకు అసలేమైంది? - ప్రయాణికులకు దూరమవడానికి కారణాలు ఇవేనా?