శంషాబాద్​ ఎయిర్​పోర్ట్​లో సూట్​కేసులు, ట్రాలీలు మాయం - ప్రయాణికులకు కొత్త చిక్కులు

ఇండిగో ఎయిర్​లైన్స్​ నిర్లక్ష్య వైఖరితో విమాన ప్రయాణికులకు తప్పని తిప్పలు - రీ-షెడ్యూల్ విమానాలు గంటల కొద్దీ ఆలస్యం కావడంతో కనిపించకుండా పోతున్న ప్రయాణికుల సూట్​కేసులు - ఎక్స్​ వేదికగా ప్రయాణికుల అసహనం

suitcases Disappear At Shamshabad Airport
suitcases Disappear At Shamshabad Airport (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 7:27 AM IST

Suitcases Disappear At Shamshabad Airport : ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్‌ నిర్లక్ష్య వైఖరితో శంషాబాద్‌ ఎయిర్​పోర్ట్​లో ప్రయాణికులు అనుభవిస్తున్న తీవ్ర ఇబ్బందులకు మరిన్ని సమస్యలు తోడయ్యాయి. రీ-షెడ్యూల్‌ విమానాలు గంటల కొద్దీ ఆలస్యం కావడం వల్ల కొంతమంది ప్రయాణికుల సూట్‌కేసులు, ట్రాలీ బ్యాగ్‌లు కనిపించకుండా పోతున్నాయి. దీంతో సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ వేదికగా పలువురు ప్రయాణికులు ఆదివారం అసహనం వ్యక్తం చేశారు. కౌంటర్‌ వద్దకు వెళ్లి విమానం రాకపోకల వివరాలను తెలుసుకుని, తిరిగి తమ స్థానాలకు వచ్చేసరికే బ్యాగేజీ కనిపించకుండా పోయిందని ఐటీ సంస్థలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఓ ప్రయాణికురాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

126 దేశీయ విమానాలు రద్దు చేసిన ఇండిగో : ఆదివారం ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్‌ 126 దేశీయ విమానాలను రద్దు చేసింది. శంషాబాద్‌ నుంచి వెళ్లాల్సిన 66 విమానాలు, శంషాబాద్‌కు రావాల్సిన 60 విమానాలు రాకపోవడంతో ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లేందుకు ట్రైన్, బస్సు సర్వీసులను ఎంచుకున్నారు. ఇతర ఎయిర్‌లైన్స్‌ సంస్థలు టికెట్‌ రేట్లను భారీగా పెంచి నడుపుతున్నాయని ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

సోమ, మంగళవారాల్లోనూ కొన్ని విమానాలు రద్దయ్యే అవకాశాలున్నాయని విమానయాన సంస్థల ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. మరోవైపు ఎయిర్​పోర్ట్​లో తొలిసారి ఏర్పాటు చేసిన రైల్వే హెల్ప్​లైన్ సెంటర్​లో అధికారులు ప్రయాణికులకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సైతం హెల్ప్‌డెస్క్‌ ఏర్పాటు చేసింది.

నాలుగు స్పెషల్ ట్రైన్లు : విమానాల రద్దు నేపథ్యంలో నాలుగు ప్రత్యేక రైళ్లు నడపాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే నిర్ణయించింది. 8వ తేదీన చర్లపల్లి నుంచి యల్హంకకు, శాలిమార్‌లకు రెండు స్పెషల్​ ట్రైన్లను హైదరాబాద్‌ నుంచి కొట్టాయంకు, చర్లపల్లి నుంచి హజ్రత్‌ నిజాముద్దీన్‌కు మరో రెండు ప్రత్యేక రైళ్లు ప్రయాణికులకు రానుపోను అందుబాటులో ఉంటాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో ఎ.శ్రీధర్‌ వెల్లడించారు.

ఇండిగో యాజమాన్య నిర్లక్ష్యమే కారణం : ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడటానికి ఇండిగో సంస్థ యాజమాన్య నిర్లక్ష్యమే కారణమని భువనగిరి ఎంపీ చామల కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి ఆదివారం ఓ ప్రకటనలో ఆరోపించారు. ‘డీజీసీఏ తెచ్చిన కొత్త నిబంధనలు అమలైనట్లయితే ఎక్కువ మంది పైలట్లను తీసుకోవాల్సి వస్తుందని భావించిన ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్‌ యాజమాన్యం విమానాలు నడపకపోతే ప్రభుత్వం దిగి వస్తుందని పట్టుదలకు పోయిందన్నారు. అత్యవసర ప్రయాణ సమయంలో రూ.10వేలు ఉన్న టికెట్‌ ధరను రూ.70వేల వరకు పెంచారంటే అందుకు కేంద్రం వైఖరే కారణమని ఆయన విమర్శించారు. దీనిపై మంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడు సమాధానం చెప్పాలని చామల డిమాండ్‌ చేశారు.

విమానాల రద్దుతో ప్రయాణికుల అవస్థలు : అకస్మాత్తుగా ఇండిగో విమాన సర్వీసులు రద్దు అవుతుండటంతో తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నామని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. వారు తమ గమ్యస్థానాలకు సకాలంలో చేరుకోలేక నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. కొంతమందైతే వ్యయప్రయాసలకోర్చి రైళ్లు, ప్రైవేటు వాహనాల్లో సుదూరప్రాంతాల్లోని గమ్యస్థానాలకు బయలుదేరుతున్నారు. ఒక విమాన సర్వీసును అకస్మాత్తుగా రద్దు చేసినప్పుడు, మరొక విమాన సర్వీసును బుక్ చేసుకునే అవకాశాన్ని తమకు వెంటనే కల్పించాల్సిందిగా ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. విమాన సర్వీసును రద్దు చేసి రీఫండ్ ఇచ్చి, చేతులు దులుపుకుంటే ఎలా అని వారు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

