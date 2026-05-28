ఎంఎంటీఎస్ కొరతతో ప్రయాణికుల అవస్థలు - ఒకే ఒక్క సర్వీసుతో ఇబ్బందులు
ఘట్కేసర్ నుంచి భరత్నగర్ మార్గంలో కేవలం ఒకే ఒక్క ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసు - తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రయాణికులు - పది సర్వీసులు నడపాలన్న డిమాండ్ - అధికారుల స్పందనపై ఆశలు
Published : May 28, 2026 at 8:55 PM IST
Shortage of MMTS Services : హైదరాబాద్ నగర పరిధిలో ప్రజా రవాణాలో ఎంఎంటీఎస్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నప్పటికీ, ఘట్కేసర్ నుంచి భరత్నగర్ మార్గంలో కేవలం ఒకే ఒక్క ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసు మాత్రమే నడవడం వల్ల ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, రోజువారీ కూలీలు, ప్రైవేటు ఉద్యోగులు, ఐటీ సిబ్బంది సమయానికి గమ్యస్థానాలకు చేరుకోలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కార్యాలయాల సమయాలకు అనుగుణంగా రైలు సర్వీసులు లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది ప్రత్యామ్నాయ రవాణాపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది.
ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో సమస్య తీవ్రం : ప్రస్తుతం ఉదయం 7.30 గంటలకు ఘట్కేసర్ నుంచి బయలుదేరే ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసు చర్లపల్లి, నేరేడ్మెట్, అమ్ముగూడ, భూదేవినగర్, సుచిత్ర సెంటర్, ఫిరోజ్గూడ, సనత్నగర్, భరత్నగర్, బోరబండ, హైటెక్సిటీ, హఫీజ్పేట్, చందానగర్ మీదుగా లింగంపల్లికి చేరుకుంటోంది. అక్కడి నుంచి రామచంద్రాపురం వరకు వెళ్తోంది. అయితే ఈ సర్వీసు సమయాలు ఉద్యోగులకు పెద్దగా ఉపయోగపడటం లేదని ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు.
ఉదయం తొందరగా ఉద్యోగాలకు వెళ్లేవారికి ఈ సర్వీసు ఆలస్యంగా ఉండగా, సాయంత్రం తిరుగు ప్రయాణంలో కూడా సరైన సమయానికి సర్వీసులు లేకపోవడం సమస్యగా మారింది. ముఖ్యంగా ఐటీ కంపెనీల్లో పని చేసే ఉద్యోగులు, పరిశ్రమల్లో పనిచేసే కార్మికులు గంటల తరబడి వేచి చూడాల్సి వస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పది సర్వీసులు నడపాలన్న డిమాండ్ : ప్రయాణికులు రోజుకు కనీసం పది ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులు నడపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఉదయం ఐదు, సాయంత్రం ఐదు సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటే ప్రయాణికులకు ఎంతో ఉపశమనం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న సర్వీసును రామచంద్రాపురం వరకు కాకుండా భరత్నగర్ వరకు మాత్రమే పరిమితం చేసి, అదే రైలుతో ఎక్కువ ట్రిప్పులు నడపాలని కోరుతున్నారు.
ఈ విధంగా చేస్తే పశ్చిమ హైదరాబాద్ ప్రాంతాల నుంచి చర్లపల్లి వంటి పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారికి ప్రయాణం సులభమవుతుందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా లింగంపల్లి వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులు నాంపల్లి, ఫలక్నుమా నుంచి వచ్చే ఇతర ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులను ఉపయోగించుకోవచ్చని అంటున్నారు.
తెల్లాపూర్ నుంచి సర్వీసుల ప్రారంభంపై విజ్ఞప్తి : సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత రిటర్న్ సర్వీసు తెల్లాపూర్ నుంచి ప్రారంభమవుతున్నప్పటికీ, అది చాలామందికి అనుకూలంగా లేదని ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఉదయం 6.20 గంటలకే తెల్లాపూర్ నుంచి సర్వీసులు ప్రారంభించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఉదయం ఉద్యోగాలకు వెళ్లే వారికి, విద్యార్థులకు ఎంతో ప్రయోజనం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
ప్రయాణికుల అభిప్రాయాలు : ఎంఎంటీఎస్ ప్రయాణికుడు పి.ప్రతాప్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం ఉన్న సర్వీసును భరత్నగర్ వరకు మాత్రమే నడిపి ట్రిప్పుల సంఖ్య పెంచితే ప్రయాణికులకు మేలు జరుగుతుందని తెలిపారు. పశ్చిమ ప్రాంతాలవారు చర్లపల్లికి సులభంగా చేరుకోవచ్చని, లింగంపల్లి వెళ్లే వారికి ఇతర సర్వీసులు అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
అధికారుల స్పందనపై ఆశలు : ప్రయాణికులు ఎన్నిసార్లు విజ్ఞప్తులు చేస్తున్నప్పటికీ అధికారుల నుంచి స్పష్టమైన స్పందన రావడం లేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న తరుణంలో ఎంఎంటీఎస్ వంటి ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రయాణికుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మరిన్ని సర్వీసులు ప్రారంభిస్తే వేలాది మందికి ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది.
