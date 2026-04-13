అద్దం లేకపోతే ఏంటి హెల్మెట్​ ఉందిగా! - ప్రయాణికుల ప్రాణాలతో చెలగాటం

ముందు అద్దం పగిలిన బస్సులో ప్రయాణానికి ఏర్పాట్లు - ప్రమాదానికి గురైన బస్సును చూసి ప్రయాణికుల ఆగ్రహం - డ్రైవర్‌ను ప్రశ్నించగా హెల్మెట్​ పెట్టుకుని నడుపుతానని సమాధానం

CONCERNED ABOUT PRIVATE BUSES
CONCERNED ABOUT PRIVATE BUSES (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 9:31 AM IST

Passengers Are Concerned About The Safety And Condition Of Private Travel Buses : మార్కాపురంలో మరోసారి, ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు యజమానుల నిర్లక్ష్యం ప్రయాణికుల ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పడేసే పరిస్థితులకు దారి తీసింది. 'శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ ట్రావెల్స్'కు చెందిన ఒక స్లీపర్ బస్సు మార్కాపురం నుంచి బెంగళూరుకు బయలుదేరాల్సి ఉండగా, 38 మంది ప్రయాణికులు బోర్డింగ్ పాయింట్ వద్ద దాని కోసం వేచి ఉన్నారు. అయితే, వచ్చిన బస్సును చూసి ప్రయాణికులు నివ్వెరపోయారు. బస్సు ముందు విండ్‌షీల్డ్ పూర్తిగా పగిలిపోయినప్పటికీ, దాన్ని ప్రయాణానికి సిద్ధం చేసినట్లు కనిపించింది. ఇంజిన్ ప్రాంతంలోని కొంత భాగం కూడా దెబ్బతిన్నట్లు స్పష్టంగా కనిపించింది.

: బస్సు పరిస్థితిని గమనించిన ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వారు డ్రైవర్‌ను ప్రశ్నించగా, అతను ఒక విచిత్రమైన సమాధానం చెప్పాడు. తాను హెల్మెట్ ధరించి ప్రయాణికులను గమ్యస్థానానికి చేరవేస్తానని చెప్పాడు. ఈ సమాధానం ప్రయాణికులలో తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. బస్సు యజమానులు మనుషుల ప్రాణాలను ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా, నిర్లక్ష్యంతో వ్యవహరిస్తారనే అభిప్రాయాన్ని కలగజేస్తుంది. ఇటువంటి సంఘటనలు ఎదురైనప్పుడు వాటిని మరింత బలపరుస్తాయి.

మేము మార్కాపురం నుంచి బెంగళూరుకు బస్సును బుక్​ చేసుకున్నాం. కానీ ఆ బస్సు ఫ్రంట్​ గ్లాస్​ పగిలిపోయింది. ఈ విషయంపై ఓనర్​కు సమాచారం అందించే ప్రయత్నం చేశాం. కానీ అతని నుంచి ఎటువంటి స్పందన రాలేదు. ఈ విషయంపై డ్రైవర్​ను ఆరా తీస్తే, హెల్మెట్​ పెట్టుకొని బస్సు నడుపుతానని చెప్పారు. - కల్యాణ్​, ప్రయాణికుడు

సమాధానం ఇవ్వని బస్సు యజమాని : బస్సు కండిషన్​, డ్రైవర్​ ఇచ్చిన సమాధానం విన్న ప్రయాణికులు వెంటనే బస్సు యజమానిని సంప్రదించారు. కానీ అతని నుంచి ఎటువంటి సమాధానం రాకపోవడంతో, ఆందోళనకు గురైయ్యారు. దీంతో చేసేదేమీలేక పోలీసులను ఆశ్రయించారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, బస్సును స్వాధీనం చేసుకుని, రవాణా శాఖ అధికారులకు తెలియజేశారు. బస్సు ప్రయాణానికి అనువుగా లేదని, దానివల్ల తీవ్రమైన ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందని, అందుకే దానిని స్వాధీనం చేసుకున్నామని సీఐ సుబ్బారావు తెలిపారు. ఆయన ఈ ఘటనపై కేసు కూడా నమోదు చేశారు.

ప్రయాణికుల భద్రతపై అశ్రద్ధ : మార్కాపురంలో ఘోరమైన బస్సు ప్రమాదం జరిగిన కొన్ని రోజులకే ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఆ ఘటనలో 14 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ ఘటన ఇంకా ప్రజల మదిలో నిలిచే ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, ప్రైవేట్ బస్సు యజమానులు తమ బాధ్యతలను పక్కనపెట్టి, ప్రయాణికుల ప్రాణాలను ప్రమాదంలోకి నెట్టడం తీవ్ర విమర్శలకు దారి తీసింది. ఈ ఘటన తర్వాత, అత్యవసర పనులు ఉన్న ఏడుగురు ప్రయాణికులకు ప్రత్యామ్నాయ వాహనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అయితే, మిగిలిన ప్రయాణికులు అక్కడికక్కడే చిక్కుకుపోయారు. తమ కోసం మరో బస్సు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రయాణికులు కోరినప్పటికీ, యజమానులు పట్టించుకోలేదు. ఈ ఘటన ప్రైవేట్ బస్సు ఆపరేటర్ల నిర్లక్ష్యాన్ని స్పష్టంగా ఎత్తిచూపుతుంది. ప్రయాణికుల భద్రత విషయంలో మరింత అప్రమత్తత అవసరమని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

