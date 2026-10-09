ఆ రైళ్లలో సామాన్యులకి నిత్య నరకం! - లగేజీతో పాటు బకెట్లతో నీళ్లు తీసుకెళ్లాల్సిందేనా?
కొన్ని రైళ్ల మరుగుదొడ్లలో కుళాయిల నుంచి నీళ్లు రాక ప్రయాణికులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా విశాఖ నుంచి దూర ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగించే వాటిల్లో ఈ సమస్య తరచూ తలెత్తుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 8:02 PM IST
Water Supply Issue in Trains : కొన్ని రైళ్ల మరుగుదొడ్లలో కుళాయిల నుంచి నీళ్లు రాక ప్రయాణికులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా విశాఖ నుంచి దూర ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగించే వాటిల్లో ఈ సమస్య తరచూ తలెత్తుతోంది. కొన్ని బోగీల్లోనే నీరు అందుబాటులో ఉండి కొన్నింటిలో లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కొందరు నీళ్ల సీసాలు కొనుగోలు చేసి వినియోగించాల్సి వస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
విశాఖ నుంచి మహబూబ్నగర్ (12861) వెళ్లే సూపర్ఫాస్టు ఎక్స్ప్రెస్లో ఇటీవల ప్రయాణికులు నీళ్ల కోసం అవస్థలు పడాల్సి వచ్చింది. ఈ నెల అయిదున విశాఖలో బయలుదేరిన ఈ రైలు అనకాపల్లి దాటక ముందే పలు బోగీల్లోని మరుగుదొడ్లలో తగినంత నీరు లేని విషయం ప్రయాణికులు గుర్తించారు. కనీసం చేతులు కడుక్కోవడానికైనా లేవు. దీంతో అత్యవసరాలు తీర్చుకోవడానికి ఒక బోగీ నుంచి మరో బోగీలోకి తిరగాల్సి వచ్చింది. దీంతో మహిళలు, వృద్ధులు, పిల్లలు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. కొందరు స్టేషన్లలో నీళ్ల సీసాలు కొనుగోలు చేసి మరీ అవసరాలు తీర్చుకున్నారంటే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా మారిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. చివరికి కొందరు రైల్వే అత్యవసర సేవలకు ఫిర్యాదు చేసి నీళ్లు ఎక్కడ అందుబాటులోకి వస్తాయో తెలుసుకోవాల్సి వచ్చింది.
మధ్యలో నీటిని నింపే అవకాశం లేదు : విశాఖ నుంచి బయలుదేరే రైళ్లలో బోగీలకు ఇక్కడే నీటిని నింపుతారు. సాధారణంగా 300 కిలోమీటర్ల వరకు నీటి కొరత ఉండకూడదు. గతంలో ఈ రైలుకు విజయవాడలో మళ్లీ నింపేవారు. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేకపోవడంతో చిక్కులు వస్తున్నాయి. ఈ రైలు విజయవాడకు కాకుండా రాయనపాడు (బైపాస్) మీదుగా కాజీపేట వైపు వెళ్లడంతో మధ్యలో నీటిని నింపే అవకాశం లేదని సమాచారం. ఈ సమస్యకు రైల్వే అధికారులు ప్రత్యామ్నాయం ఆలోచించడం లేదనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రాజమహేంద్రవరం వంటి ప్రధాన స్టేషన్లలో నింపే అవకాశం కల్పిస్తే సమస్యకు కొంత పరిష్కారం లభిస్తుందని ప్రయాణికులు సూచిస్తున్నారు.
లగేజీతో పాటు రెండు బకెట్ల నీళ్లు : విశాఖలో నీరు నింపిన తరువాత త్వరగా అయిపోతే ప్రయాణికుల నుంచి ఫిర్యాదులు వస్తుండటంతో కొందరు సిబ్బంది బోగీలకు నీరొచ్చే వాల్వ్లను ఆపేసి పొదుపు చర్యలు పాటిస్తున్నారు. తర్వాత ఎవరైనా అడిగితే అవసరమైన సమయంలో అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. ఈ నెల 5న సమస్య ఏర్పడినప్పుడు ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. కావాలనే నీటి సరఫరా ఆపినట్లు సమాచారం. పర్యవేక్షణాధికారులు ఫిర్యాదుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఈ రకమైన చర్యలకు పాల్పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రైలులో తరచూ ఈ సమస్య తలెత్తుతుండటంతో ప్రయాణికులు లగేజీతో పాటు రెండు బకెట్ల నీళ్లు కూడా తీసుకువెళ్లాలంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో చర్చించుకుంటున్నారు.
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