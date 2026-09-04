విశాఖ రైల్వే జోన్ ఏర్పాటైనా తప్పని తిప్పలు - పట్టించుకోని అధికారులు
రైలు ప్రయాణికులను వెంటాడుతున్న సమస్యలు - పరిష్కరించే దిశగా కనిపించని చర్యలు - విజయనగరం-కొత్తవలస- గోపాలపట్నం-విశాఖ మార్గంలో తరచూ క్రాస్ మూవ్మెంట్లతో సమస్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 1:53 PM IST
Problems In Visakhapatnam Railway Station : విశాఖపట్నాన్ని ప్రధాన కేంద్రంగా చేసుకొని దక్షిణ తీర రైల్వే జోన్ను ఏర్పాటు చేశారు. వాల్తేరు రైల్వే డివిజన్ను విశాఖపట్నం డివిజన్గా పునర్వ్యవస్థీకరించారు. అయినప్పటికీ ప్రయాణికుల సౌకర్యాలు మెరుగుపడలేదు. ముఖ్యంగా, రైళ్ల ఆలస్యం తీవ్రమైన అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. అధికారులకు ఈ సమస్యల గురించి తెలిసినప్పటికీ, వాటిని పరిష్కరించడంలో విఫలమవుతున్నారని, ప్రజా ప్రతినిధులు కూడా పెద్దగా ఆందోళన వ్యక్తం చేయడం లేదని విమర్శకులు ఎత్తి చూపుతున్నారు.
ఆ ప్రతిపాదన ఏమైంది? విశాఖపట్నం టెర్మినల్ స్టేషన్లో రద్దీని తగ్గించడానికి గతంలో ఒక 'బల్బ్ లైన్'ను ప్రతిపాదించారు, కానీ అది ఇంకా కార్యరూపం దాల్చలేదు. ఈ లైన్ అందుబాటులోకి వస్తే, ఇంజిన్లను వెనక్కి తిప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు, రైళ్లు స్టేషన్లో ఎక్కువసేపు నిలిచి ఉండాల్సిన పని ఉండదు. దీనిని అమలు చేయడం వల్ల స్టేషన్కు అదనపు రైళ్లను ప్రవేశపెట్టడానికి కూడా వీలవుతుంది.
సమయపాలనపై తీవ్ర ప్రభావం: విశాఖపట్నం ఒక టెర్మినల్ స్టేషన్ కావడంతో, ఇది అనేక కార్యాచరణ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. రైళ్ల సంఖ్య పెరుగుతున్నప్పటికీ, ట్రాక్ సామర్థ్యం, సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థలను ఉన్నతీకరించకపోవడం వల్ల సమయపాలన తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతోంది. విజయనగరం-కొత్తవలస-గోపాలపట్నం-విశాఖపట్నం మార్గంలో, తరచుగా రైళ్లు ఒకదానికొకటి అడ్డంగా వెళ్లడం వల్ల, ఇతర రైళ్లకు దారి ఇవ్వడానికి అవి ఆగవలసి వస్తోంది. దీనివల్ల తరచుగా ఆలస్యం జరుగుతోంది. కొన్ని రైళ్లు గంటకు పైగా నిలిచిపోతున్నాయి, సగటు ఆలస్యం ముప్పై నిమిషాలకు పైగా ఉంటోంది.
పురోగతి వేగంపై ఆధారపడి ఉంటుంది: గతంలో విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్లో ప్లాట్ఫారాల సంఖ్యను ఐదు నుంచి ఎనిమిదికి విస్తరించారు. స్టేషన్ పునరాభివృద్ధి ప్రాజెక్టులో భాగంగా, భవిష్యత్ ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా ప్లాట్ఫారాల సంఖ్యను 14కి పెంచుతున్నారు. ఈ పనుల పురోగతి నెమ్మదిగా ఉంది. ఇటీవలి వరకు, కొన్ని నిర్మాణాల నిర్దిష్ట ప్రదేశాల గురించి అనిశ్చితి నెలకొనడంతో, కొన్ని డిజైన్ మార్పులు కూడా చేశారు. ఇప్పుడు తుది ప్రణాళిక ఖరారైనందున, పనులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రస్తుతం, విశాఖపట్నం మీదుగా ప్రతిరోజూ 130 సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు, 25 ప్యాసింజర్ రైళ్లు నడుస్తున్నాయి. అదనంగా దువ్వాడ, సింహాచలం నార్త్లను కలిపే బైపాస్ మార్గంలో మరో 30 రైళ్లు నడుస్తాయి.
జ్ఞానపురం వైపు స్టేషన్ విస్తరణ కోచింగ్ యార్డ్ సమగ్ర పునరుద్ధరణ, సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థల ఏర్పాటు, అలాగే ఫుట్-ఓవర్ బ్రిడ్జిలు, లిఫ్టులు, ఎస్కలేటర్లు, వెయిటింగ్ హాల్ల నిర్మాణం వంటి నిర్మాణ కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. గోపాలపట్నం, విశాఖపట్నం మధ్య మూడో, నాలుగో రైల్వే లైన్ల నిర్మాణ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలి. రూ.160 కోట్ల వ్యయంతో ఈ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇవి పూర్తయ్యాక, ఒకేసారి ఎక్కువ సంఖ్యలో రైళ్లను నిర్వహించడం సాధ్యమవుతుంది, అలాగే రైళ్లను ఔటర్ సిగ్నల్ వద్ద నిలిపి ఉంచాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. "కొత్త రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు స్వాగతించదగిన పరిణామమే అయినప్పటికీ, స్థానిక సమస్యలు పరిష్కారమైతేనే దానివల్ల నిజమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి" అని సీనియర్ జాతీయ స్థాయి రైల్వే యూనియన్ నాయకుడు చలసాని గాంధీ పేర్కొన్నారు.
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