డిపోలకే పరిమితమైన ప్రగతి చక్రాలు - అద్దె బస్సులతో ప్రయాణికుల అవస్థలు

డిమాండ్లు పరిష్కరించే దాకా తగ్గేదే లే అంటున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు - డిపోలకే పరిమితమైన బస్సులు - సమ్మె కారణంగా ప్రయాణికులకు తప్పని అవస్థలు

Passengers Facing Problems Due to RTC Strike
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 24, 2026 at 12:21 PM IST

Passengers Facing Problems Due to RTC Strike : ఆర్టీసీ సమ్మె ప్రయాణికులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంది. పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే బస్సులు నడుస్తుండటంతో వాహన రాకపోకలు పూర్తి సామర్థ్యంతో సాగడం లేదు. ఆర్టీసీ బస్సులు రెండో రోజు కూడా డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. కొన్ని రూట్లలో అద్దె బస్సులు మాత్రం రోడ్డెక్కాయి. రోజూవారీ వేతన ప్రాతిపదికన తాత్కాలికంగా డ్రైవర్లు, కండక్టర్లను నియమించి, బస్సులను నడిపిస్తున్నారు.

డిపో ఎదుట బైఠాయించి నిరసర : ఆర్టీసీ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు గురువారం డిపోల ఎదుట బైఠాయింపు నిరసన చేపట్టారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో తీవ్రమైన ఎండను సైతం లెక్కచేయకుండా ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ నుంచి కుమురం భీం జంక్షన్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. మొదటి రోజుతో పోలిస్తే రెండో రోజు గణనీయంగా ఎక్కువ సంఖ్యలో బస్సులు నడిచాయి. ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, ఉట్నూర్, పాండర్‌కవాడ, బోథ్, బేల వంటి వివిధ గమ్యస్థానాలకు పల్లె వెలుగు, ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సులు నడిపించారు. అయితే సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించడానికి మాత్రం ప్రయాణికులు ప్రైవేటు వాహనాలపైనే ఆధారపడ్డారు.

తాత్కాలిక సిబ్బందితో : రాష్ట్రంలో ఈ రోజు నుంచి పాఠశాలలకు సెలవులు ఇవ్వడంతో వసతిగృహాల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లేందుకు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ప్రయాణికుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా బస్సుల కొరత ఏర్పడింది. దీంతో ప్రయాణికులు బస్ స్టాండ్‌ల వద్ద గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. భారీ వాహనాల లైసెన్సులు, పెద్ద వాహనాలను నడపడంలో ముందస్తు అనుభవం ఉన్న వారికి ప్రైవేట్ డ్రైవర్ల డ్రైవింగ్ నైపుణ్యాలను రోడ్డు రవాణా శాఖ అధికారులు నేరుగా డిపో ప్రాంగణంలోనే పరిశీలించి అనంతరం వారికి బస్సులు నడపడానికి అనుమతించారు.

ఇదిలా ఉండగా పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులైన వారికి కండక్టర్లుగా పనిచేసే అవకాశాలు కల్పించడంతో వందలాది మంది అభ్యర్థులు డిపోలకు తరలివచ్చారు. వారిలో కొందరిని అక్కడికక్కడే ఎంపిక చేసి టిమ్​ యంత్రాలను నడపడంపై వెంటనే శిక్షణ ఇచ్చారు. ఆర్టీసీ బస్సులను నడపడంలో చెప్పుకోదగ్గ అనుభవం లేని డ్రైవర్లకు స్టీరింగ్ వీల్స్ అప్పగించారని ఆందోళనతోనే ప్రయాణికులు బస్సులు ఎక్కారు.

హైదరాబాద్​లో కేవలం 850 బస్సులు : హైదరాబాద్​ నగరంలో సాధారణ రోజుల్లో రెండు లేదా మూడు బస్సులు మారితే గానీ ఆఫీస్​కు చేరలేని పరిస్థితి. కానీ ఇప్పుడు అసలు బస్సు దొరకడమే పెద్ద సవాల్​గా మారింది. గ్రేటర్​ ఆర్టీసీ 850 బస్సులు నడిపింది. ఇవి సాధారణ రోజుల్లో నడిపే వాటితో పోల్చితే ఇది కేవలం 28 శాతం మాత్రమే. శివారు ప్రాంతాల నుంచి నగరానికి చేరుకోవడం చాలా కష్టంగా మారింది.

అద్దె బస్సు డ్రైవర్లు ఇంటిముఖం : కార్మికులు ఉదయం నుంచే డిపోల వద్దకు చేరుకొని బస్సులు బయటికి రాకుండా అడ్డుకున్నారు. ఔట్​సోర్సింగ్​, కాంట్రాక్ట్​, రోజువారీ కార్మికులు బస్సులు తీసే క్రమంలో జేఏసీ నేతలతో వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో కొందరు అద్దె బస్సు డ్రైవర్లు ఎటూ పాలుపోక ఇంటిముఖం పట్టారు.

తెల్లవారుజామున వచ్చినా ఫలితం లేదు : కార్యాలయానికి వెళ్లేందుకు రోజూ రెండు బస్సులు మారాలి. 92ఏ బస్సులో అత్తాపూర్​ నుంచి రేతిబౌలి అక్కడి నుంచి 216 లేదా 217లో బయోడైవర్సిటీ బస్టాప్​కు చేరుకొని అక్కడి నుంచి నడిచి వెళ్లాలి. ఈ రెండు బస్సులు లేకపోతే 300ఎల్​/126 బస్సులో వెళితే రెండు బస్సులు మారే బాధ తప్పుతుంది. గురువారం ఒక్క బస్సు కూడా దొరక్కపోవడంతో వ్యక్తిగత వాహనంలో ఆఫీస్​కి చేరుకుంటున్నారు.

''సమ్మె నేపథ్యంలో రోజువారీ షెడ్యూల్​లో గందరగోళం ఏర్పడుతోంది. ప్రయాణికుల అవసరాల ఆధారంగా బస్సులను పంపుతుండటం, సిబ్బంది అందుబాటులో లేకపోవడంతో సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. రెండు రోజుల్లో అంతా సర్దుకుంటుందని ఆశిస్తున్నాం.'' - వెంకట్​రెడ్డి, సీనియర్​ మేనేజర్​, ఐటీ విభాగం, ఆర్టీసీ ​

