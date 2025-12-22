వారికి ప్యాసింజరే దిక్కు - ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఎక్కాలంటే 30 కి.మీ వెళ్లాల్సిందే!
ఆసిఫాబాద్రోడ్ రైల్వే స్టేషన్పై పాలకులు నిర్లక్ష్యం - ప్రయాణికులకు తప్పని తిప్పలు - ఎక్స్ప్రెస్ రైలెక్కాలంటే 30 కి.మీ వెళ్లి ప్రయాణించాల్సిన దుస్థితి - ఎక్స్ప్రెస్ రైలు హాల్ట్ ఎర్పాటు చేయాలని కోరుతున్న అధికారులు
Published : December 22, 2025 at 2:29 PM IST
Asifabad road railway station Problems : కుమురం భీం జిల్లా రెబ్బెన మండల కేంద్రంలోని ఆసిఫాబాద్రోడ్ రైల్వే స్టేషన్పై పాలకులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు. దీంతో ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. ఈ రైల్వేస్టేషన్కు ఎంతో ఘన చరిత్ర ఉంది. నిజాంల పాలనకాలంలో ఈ రైల్వేస్టేషన్ను నిర్మించారు. నవాజ్ సర్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్ బహుదూర్ పతే జంగ్ 1928 డిసెంబరు 16వ తేదీన బల్లార్షా-కాజీపేట్ రైల్వే ట్రాక్ను ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడే శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఇది కుమురం భీం జిల్లా కేంద్రం ఆసిఫాబాద్తో పాటు రెబ్బెన మండలంలోని బెల్లంపల్లి ఏరియా సింగరేణి జీఎం(జనరల్ మేనేజర్) ఆఫీస్, కెరమెరి, వాంకిడి, జైనూరు, సిర్పూర్ మండలాల ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఏకైక రైల్వే స్టేషన్ ఇది. ఇంతటి ప్రాముఖ్యమైన రైల్వేస్టేషన్ మాత్రం సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది.
ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ల హాల్టింగ్ లేకపోవడం కారణంగా స్థానికులకు ప్యాసింజర్ రైళ్లే దిక్కుగా మారాయి. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. సుమారు 30 కిలోమీటర్ల దూరంలోని కాగజ్నగర్, బెల్లంపల్లి లాంటి సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి రైలు ఎక్కాల్సి వస్తుందని వాపోతున్నారు. అధికారులు స్పందించి ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ల హాల్టింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని స్థానికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. హాల్టింగ్ లేని కారణంగా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లి రైలు ఎక్కాల్సి వస్తుందని వాపోతున్నారు. అధికారులు స్పందించి ఆసిఫాబాద్రోడ్ రైల్వేస్టేషన్లో ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను ఆపాలని కోరుతున్నారు.
ఎక్స్ప్రెస్ రైళెక్కాలంటే 30 కి.మీ వెళ్లాల్సిందే : స్టేషన్లో కేవలం భాగ్యనగర్, రామగిరి, ఇంటర్సిటీ, పుష్పుల్ రైళ్లు మాత్రమే ఆగుతుంటాయని ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. మిగతా ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు ఎక్కాలంటే రెబ్బెన మండల కేంద్రం నుంచి 30 కిలో మీటర్ల దూరం వెళ్లి ప్రయాణించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను ఆపాలని పలుమార్లు రైల్వేశాఖ ఉన్నతాధికారులకు వినతిపత్రాలు సమర్పించినప్పటికీ ఎలాంటి ఫలితమూ లేకుండా పోయిందని చెబుతున్నారు. ఆసిఫాబాద్రోడ్ స్టేషన్లో సింగరేణి, వార్దా ప్యాసింజర్, కాగజ్నగర్ ఎక్స్ప్రెస్, నవజీవన్ ఎక్స్ప్రెస్, జీటీ ఎక్స్ప్రెస్లను నిలుపుదల(హాల్ట్ ఏర్పాటు) చేయాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే డీఆర్ఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వాటికి హాల్టింగ్ లేకపోవడం కారణంగా కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కేంద్రంతో పాటు ఇతర మండలాల, సింగరేణి ప్రాంతమైన గోలేటి నుంచి ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబాలు రైలు ప్రయాణ సదుపాయలను వినియోగించుకోలేకపోతున్నారు.
25 గ్రామాలకు ఇక్కట్లే : నంబాల రైల్వే గేట్ కారణంగా ప్రజలకు ఇబ్బందులు మాత్రం తప్పడం లేదు. గేట్ మీదుగా నంబాల, గంగాపూర్, పాసిగాం, లక్ష్మీపూర్, తుంగెడ, మాద్వాయిగూడెం, రాజారాం, నారాయణపూర్, కొమురవెళ్లి, కిష్టాపూర్, జక్కులపల్లి గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని సుమారు 25 గ్రామాల ప్రజలు వివిధ పనుల రీత్యా నిత్యం రాకపోకలు కొనసాగిస్తుంటారు. రైళ్ల రాకపోకలతో పది నిమిషాలకు ఒకసారి గేట్ మూస్తుండటం వల్ల 40 నిమిషాలకు వరకు ప్రజలు వేచిచూడక తప్పనిపరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. దీనివల్ల సమయం చాలా వృథా అవుతుందని చెబుతున్నారు. అధికారులు స్పందించి సమస్యల పరిష్కారం దిశగా చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు. రైల్వే స్టేషన్లో ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ల హాల్ట్ను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి ఇప్పటికే పలుమార్లు అధికారులకు వినతి పత్రాలు సమర్పించినప్పటికీ ఎలాంటి ఫలితం లేకుండా పోయిందన్నారు.
"ఈ రైల్వే స్టేషన్లో కేవలం భాగ్యనగర్, రామగిరి, ఇంటర్సిటీ, పుష్పుల్ రైళ్లు మాత్రమే ఆగుతుంటాయి. ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ల హాల్టింగ్ లేకపోవడం కారణంగా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లి ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. ఇతర ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను ఆపితే ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది"-చేపూరి రాజేందర్గౌడ్, రెబ్బెన
