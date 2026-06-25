ఉదయ్ ఎక్స్ప్రెస్లో సీట్ల గందరగోళం - సీటు నాదంటే నాది అని ప్రయాణికుల మధ్య వాగ్వాదం
టికెట్లో ఒక సీటు - ఛార్ట్లో మరో సీటు - టికెట్ బుకింగ్ సమయంలో కేటాయించిన సీటు నంబర్లు, తుది రిజర్వేషన్ చార్ట్ విడుదలైన తర్వాత మారిపోవడంతో తీవ్ర గందరగోళానికి గురైన ప్రయాణికులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 10:45 AM IST
Passengers Faced Confusion In Uday Express Train For Seats : విశాఖ-గుంటూరు–-విశాఖ ఉదయ్ ఎక్స్ప్రెస్లో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న ఘటన బుధవారం వెలుగుచూసింది. టికెట్ బుకింగ్ సమయంలో కేటాయించిన సీటు నంబర్లు, తుది రిజర్వేషన్ చార్ట్ విడుదలైన తర్వాత మారిపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర గందరగోళానికి గురయ్యారు. ముఖ్యంగా మహిళలు, వృద్ధులు ఈ మార్పుల కారణంగా రైలులో అటూ ఇటూ తిరుగుతూ అవస్థలు పడ్డారు. రైల్వే శాఖ ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకపోవడం, సరైన అవగాహన కల్పించకపోవడంపై ప్రయాణికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సీట్ల కోసం ప్రయాణికుల మధ్య వాగ్వాదం : ఉదయ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతి సోమ, మంగళ, బుధ, శుక్ర, శనివారాల్లో గుంటూరులో సాయంత్రం 4 గంటలకు బయలుదేరి విజయవాడ మీదుగా రాత్రి 10.55 గంటలకు విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది. బుధవారం ప్రయాణానికి ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న ప్రయాణికులు తమకు కేటాయించిన సీట్లలో కూర్చున్నారు. అయితే, టికెట్లో కనిపించిన సీటు నంబర్లు చార్ట్ సిద్ధమైన తర్వాత మారిపోవడంతో గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో పలుచోట్ల ప్రయాణికుల మధ్య వాగ్వాదాలు కూడా చోటుచేసుకున్నాయి.
పీఎన్ఆర్ తనిఖీలో బయటపడిన నిజం : తరువాత పీఎన్ఆర్ వివరాలు తనిఖీ చేయగా సీటు నంబర్లు మారిపోయిన విషయం బయటపడింది. దీంతో ప్రయాణికులు తమ లగేజీతో మరో బోగీ లేదా మరో సీటు వద్దకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. కొందరికి బోగీలే మారిపోవడంతో మరింత ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. రైలులో రద్దీ పరిస్థితుల మధ్య వృద్ధులు, మహిళలు సామాన్లు మోసుకుంటూ తిరగడం బాధాకరంగా మారింది.
జరిగిన సంఘటనలు : తాజాగా మూడు రోజుల క్రితం టికెట్ బుక్ చేసుకున్న ఓ ప్రయాణికుడికి మొదట సీ1-యూ70 సీటు కేటాయించగా, చార్ట్ విడుదలైన తర్వాత అది సీ1-యూ86గా మారింది. మరో ప్రయాణికుడికి కేటాయించిన సీ1-యూ71 సీటు, తర్వాత సీ1-యూ87గా మారింది. ఇలాంటి మార్పులు పలువురికి చోటుచేసుకోవడంతో రైలులో గందరగోళ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ విధంగా సీటు నంబరు మారిపోవడానికి గల కారణాలపై రైల్వే అధికారులను ప్రశ్నిస్తే, డబుల్ డెక్కర్ బోగీల్లో ఒక్కోసారి మార్పులు జరుగుతుంటాయని, ఛార్ట్ వేసిన తర్వాత వచ్చిన సీటు నంబరును ప్రయాణికులు చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
రైల్వే శాఖ నిర్లక్ష్యమే కారణమా? : డబుల్ డెక్కర్ బోగీల్లో అప్పుడప్పుడు సీట్ల మార్పులు జరుగుతుంటాయని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ, ఈ విషయాన్ని ప్రయాణికులకు ముందుగానే స్పష్టంగా తెలియజేయడంలో విఫలమయ్యారని విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సీటు మార్పులపై ఎస్ఎంఎస్లు, అలర్ట్లు పంపకపోవడం, స్టేషన్లలో ప్రత్యేక ప్రకటనలు చేయకపోవడం వల్లే సమస్య మరింత తీవ్రరూపం దాల్చిందని ప్రయాణికులు అంటున్నారు. సాంకేతిక కారణాల పేరుతో బాధ్యత నుంచి తప్పించుకోవడం కాకుండా, ప్రయాణికుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని రైల్వే శాఖ తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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