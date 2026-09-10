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చవితి, దసరాకు సొంతూరు వెళ్లడం కష్టమే! - రైళ్లలో ఇప్పటి నుంచే భారీగా వెయిటింగ్ లిస్ట్​

గణేశ్ ఉత్సవాలు, దసరా పండుగల సమయంలో సొంతూళ్లకు వెళ్లాలనుకునే దూర ప్రాంత వాసులకు రైళ్లలో టికెట్లు దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడింది. హైదరాబాద్‌ నుంచి దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారికి రైలు ప్రయాణం పరీక్షగా మారుతోంది.

Huge Demand For Train Tickets
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2026 at 12:30 PM IST

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Huge Demand For Train Tickets : వినాయక చవితి, దసరా పండుగలకు నగరాలు, పట్టణాల నుంచి సొంతూళ్లకు వెళ్లేందుకు పిల్లలు, పెద్దలు సిద్ధమవుతున్నారు. అందుకు ముందు నుంచే రైలు టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటున్నారు. మరికొంతమంది దసరా సెలవుల్లో టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అయితే సుదూర ప్రయాణం చేసేవారు ట్రైన్ జర్నీకే తొలి ప్రాధాన్యమిస్తారు. ఇందుకు కారణం బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ, సేఫ్ జర్నీ.

వినాయక చవితి, విజయ దశమి పండుగల సమయంలో సొంతూళ్లకు వెళ్లాలనుకునే దూర ప్రాంత వాసులకు ట్రైన్లలో టికెట్లు దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ నెల 14న సోమవారం వినాయక చవితి, అక్టోబరు 20 మంగళవారం విజయదశమి కావడంతో హైదరాబాద్ నగరం నుంచి దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారికి, అటు నుంచి ఇటు వచ్చే వారికి రైలు ప్రయాణమనేది పరీక్షగా మారుతోంది.

ఈ తేదీల్లో రైళ్లలో రిగ్రెట్ :
ఇప్పటికే సూపర్​ఫాస్ట్ ఎక్స్​ప్రెస్ రైళ్లలో వందల సంఖ్యలో నిరీక్షణ జాబితా (వెయిటింగ్ లిస్ట్​) ఉండగా, పలు ట్రైన్లలో ఆ పరిమితి కూడా దాటి రిగ్రెట్​కు చేరింది. గణేశ్ చతుర్థికి హైదరాబాద్ నగరం నుంచి సొంతూళ్లకు వెళ్లేవారు శుక్రవారం నుంచే ప్రయాణాలు సాగించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. వరుస సెలవులు (రెండో శనివారం, ఆదివారం) కలిసి రావడంతో ట్రైన్లపై ఒత్తిడి పెరిగింది.

శుక్రవారం హైదరాబాద్ నగరం నుంచి విశాఖ వైపు వెళ్లే ట్రైన్లు 12 ఉన్నప్పటికీ రిజర్వేషన్ కావడం లేదు. విశాఖ సూపర్‌ఫాస్ట్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో స్లీపర్‌ క్లాస్, గోదావరి ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో 'రిగ్రెట్‌' చూపిస్తోంది. ఎల్‌టీటీ విశాఖ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో 12న రిగ్రెట్‌ ఉంది. వందేభారత్‌ రైళ్లు రెండున్నప్పటికీ వాటిల్లోనూ వెయిటింగ్‌ లిస్ట్ వందల్లో ఉంది. పండుగ రద్దీ ఎఫెక్ట్ డైలీ రైళ్లకే కాకుండా వీక్లీ రైళ్లపై కూడా పడుతోంది.

ప్రత్యేక రైళ్లు ప్రకటించాలి :
దసరా పండుగకు ముందు రోజుల్లోనూ మెజార్టీ ట్రైన్లలో రిజర్వేషన్లు అయిపోయాయి. రైల్వే అధికారులు స్పందించి స్పెషల్ ట్రైన్లు ప్రకటిస్తేనే పండుగల వేళ ప్రయాణికులకు కొంత ఊరట లభించే అవకాశం ఉందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. హైదరాబాద్‌-విశాఖ, హైదరాబాద్‌-కాకినాడ, హైదరాబాద్‌-తిరుపతి రూట్లలో అదనపు సర్వీసులు కావాలని కోరుతున్నారు.

పిల్లలకు సెలవులు కావడంతో :
వినాయక చవితి, దసరా పండుగకు స్కూళ్లు, కళాశాలలు సెలవులు ప్రకటిస్తాయి. అందుకే తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలతో సహా ఊళ్లకు వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే పండుగలప్పుడు ఊళ్లలో కనిపించే సందడే వేరు. దీంతో ఈ రెండు పండుగలకు రైల్వే స్టేషన్స్​లో, బస్​స్టాండుల్లో కనిపించే రద్దీ అంతా ఇంతా కాదు. ఇసుక వేస్తే రాలనంత జనం ఉంటారు! నిల్చొని ఊరికి వెళ్లేందుకైనా సిద్ధపడుతుంటారు. జనరల్​ బోగీలో నిల్చోడానికి సీటు దొరికితే చాలు అనుకుంటారు. ఈసారి మాత్రం నెలరోజుల ముందుగానే టికెట్ బుకింగ్స్ అయిపోవడంతో సొంతూరికి ఎలా పోవాలో తెలియని అయోమయ స్థితిలో ఉన్నారు. ప్రైవేటు బస్సులను ఆశ్రయిద్దామంటే అధిక టిక్కెట్ ధరలతో పాటు, భద్రతా సమస్యలు ఉన్నాయని ప్రయాణికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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