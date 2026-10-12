''ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్లో బోగీలు పెంచండి సారూ'' - పండగ వేళ రైల్వే ప్రయాణికుల డిమాండ్
Increase Train Coaches During Festivals : నవరాత్రి ఉత్సవాలు, పండుగ సెలవుల వేళ భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. రైళ్లలో తగ్గినన్ని బోగీలు లేక ప్రయాణికులు పాట్లు పడుతున్నారు.
Published : October 12, 2026 at 2:10 PM IST
Increase Train Coaches During Festivals : బతుకమ్మ, దసరా, నవరాత్రి ఉత్సవాలు, పండుగ సెలవుల వేళ భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. కానీ నగరం నుంచి బయలుదేరి వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను పూర్తి స్థాయి బోగీలతో నడపడంతో దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో నగరంలోని ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్ల నుంచి బయలుదేరి వెళ్లే రైళ్లలో టిక్కెట్ల రిజర్వేషన్ లేక ప్రయాణికులు పాట్లు పడుతున్నారు. టికెట్ల రిజర్వేషన్ పూర్తయిన నిరీక్షణ జాబితాలు లిస్ట్ దర్శనమిస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో అన్ని రైళ్లను పూర్తి స్థాయి కోచ్లతో నడపాల్సి ఉంది. కానీ అందుకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తుండటంతో నగరవాసులకు టికెట్లు దొరకక ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.
నగరంలోని కాచిగూడ, సికింద్రాబాద్, నాంపల్లి, చర్లపల్లి, లింగంపల్లి తదితర ప్రధాన స్టేషన్ల నుంచి నిత్యం 300కు పైగా రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తాయి. వీటి ద్వారా 5 లక్షల మంది ప్రయాణికులు తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటారు. దసరా పండగ సెలవుల కారణంగా నగరవాసులు తమ కుటుంబాలతో సొంతూళ్లకు పయనమవుతుండటంతో రైళ్లలో రద్దీ మరింత పెరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని రైళ్లను పూర్తి స్థాయి బోగీలు నడపాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.
కోచ్ల పెంపుతోనే ప్రయాణికులకు ఊరట
ఐసీఎఫ్ కోచ్లున్న ఒక్కో రైలును 24 బోగీలతో, ఎల్హెచ్బీ కోచ్లు ఉన్న రైలును 22 బోగీలతో నడపవచ్చు. పండగ రద్దీని తగ్గించడానికి వాటిని పూర్తిస్థాయి సామర్థ్యంతో నడపకపోవడం సమస్యకు కారణమని చెప్పవచ్చు. ఒక్కో ఐసీఎఫ్ బోగీలో 72 మంది, ఎల్హెచ్బీ కోచ్లో 80 మంది చొప్పున ప్రయాణించవచ్చు ఈ లెక్కన అన్ని రైళ్లను పూర్తి స్థాయి సామర్ధ్యంతో నడిపితే మరింత మందిని తమ గమ్యస్థానాలకు చేర్చవచ్చు. ఈ దిశగా రైల్వే అధికారులు దారి చూపాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.
పండుగ సెలవులతో నగరంలోని ప్రధాన స్టేషన్లలో భారీగా రద్దీ పెరిగింది. సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ, నాంపల్లి స్టేషన్లు ప్రయాణికులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. రిజర్వేషన్లు చాంతాడంతా పెరిగిపోయాయి. వెయిటింగ్ లిస్ట్ వందల సంఖ్యలో పేరుకుంది. ముఖ్యంగా ఇతర రాష్ట్రాల వైపునకు వెళ్లే రైళ్లలో నిలబడి వెళ్లేందుకూ చోటు ఉండని పరిస్థితి ఉందని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. సాధారణ ప్రయాణికులు కనీసం బోగీల్లోకి వెళ్లే పరిస్థితి ఉండటం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రయాణికుల డిమాండ్లు
సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ప్రయాణికుల తాకిడి పెరిగింది. రైలు వచ్చే మూడు నాలుగు గంటల ముందే వచ్చి ఎదురూచూస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. రద్దీకి అనుగుణంగా మరిన్ని ప్రత్యేక రైళ్లు ఏర్పాటు చేయాలని, ప్రస్తుతం ఉన్న రైళ్లకు అదనపు బోగీలను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రయాణికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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