విజయవాడలో ఆ సర్వీసుల ముచ్చటేది?​ - ముఖ్య నగరాలకై విమాన ప్రయాణికుల డిమాండ్​

కరవైన గోవా, వారణాసి, షిర్డీ, కొచ్చి, కోల్​కతా, అహ్మదాబాద్ సర్వీసులు - లక్షల మంది రోడ్డు మార్గంలోనే - ఈ ఏడాది 15 లక్షలకు ప్రయాణికుల సంఖ్య

Increase Services At Vijayawada Airport (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Increase Services At Vijayawada Airport: ప్రయాణికులు రాష్ట్రం నుంచి ఇతర దేశాలకు, విదేశాలకు వెళ్లాలన్న ఎక్కువగా విజయవాడ విమానాశ్రయం నుంచే వెళ్తుంటారు. తక్కువ సమయంలోనే అనుకున్న ప్రదేశానికి వెళ్లొచ్చని ఈ ఆకాశమార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. మొదట్లో వారి సంఖ్య తక్కువగానే ఉన్నా రానురాను అధికమైపోయింది. కానీ పెరుగుతున్న ప్రయాణికులకు సరైన విమాన సర్వీసులు లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వారు అనుకున్న గమ్యస్థానాలను సరైన సమయానికి చేరుకోలేకపోతున్నారు.

ప్రయాణికుల డిమాండ్​: విజయవాడ విమానాశ్రయం నుంచి గోవా, వారణాసి, షిర్డీ, కొచ్చి, కోల్​కతా, అహ్మదాబాద్​లకు సర్వీసులు నడపాలని చాలాకాలంగా ప్రయాణికుల నుంచి డిమాండ్​ వ్యక్తమవుతోంది. కొన్నేళ్లుగా విమానాశ్రయ అభివృద్ధి కమిటీ సమావేశాల్లోనూ ఈ రూట్లలో సర్వీసులు ఆరంభించేలా విమానయాన సంస్థలతో మాట్లాడతామని ప్రకటనలు గుప్పిస్తున్నారు. కానీ ఆ తర్వాత దాని ముచ్చటే ఎత్తడం లేదు. ప్రతి ఏటా భారీ సంఖ్యలో ప్రయాణికులు ఇక్కడ నుంచి వేరే నగరాలకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. అక్కడకు వెళ్లి దేశీయ సర్వీసులు అందుకుంటున్నారు.

2014 నాటికి వృద్ధి: ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని అప్పుడు విమాన సర్వీసులు పెంచడంతో 2014 నాటికి ప్రయాణికుల వృద్ధి సాధ్యమైంది. 2014 ముందు అసలు 2 లక్షల ప్రయాణికులు కూడా ఉండేవారు కాదు. సర్వీసులు పెంపుతో 2019 నాటికి ఆ సంఖ్య 12 లక్షలకు పెరిగింది. దీంతో రద్దీ కూడా పెరిగింది. ప్రస్తుతం రోజుకు 4 వేల మంది రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది 15 లక్షల మార్క్‌ దాటబోతోంది.

సర్వీసులతో ఘనమైన సంఖ్య: దేశంలోనే ప్రముఖ పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక, వాణిజ్య కార్యకలాపాలు జరిగే నగరాలన్నింటికీ ఇక్కడి నుంచి ప్రయాణికుల రద్దీ పుష్కలంగా ఉంది. చుట్టుపక్కల నాలుగైదు జిల్లాలకు ఈ విమానాశ్రయమే అత్యంత దగ్గరగా ఉంటుంది. అందుకే ఏ నగరానికి వెళ్లడానికైనా ఇక్కడి నుంచి సర్వీసులు ఆరంభించిస్తే ఆక్యుపెన్షీ రేషియో (ఓఆర్‌) అమాంతం పెరుగుతుంది. కానీ ఇప్పుడు ఎక్కువగా హైదరాబాద్, దిల్లీ, ముంబయి, చెన్నై, బెంగళూరు, తిరుపతి, విశాఖలకు మాత్రమే సర్వీసులు నడుస్తున్నాయి. దానివల్ల ప్రయాణికులంతా ఈ నగరాలకు వచ్చి సర్వీసులను పొందుతున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని విమానాశ్రయ అభివృద్ధి కమిటీ దేశంలోని ప్రముఖ నగరాలకు సర్వీసులను ఆరంభిస్తే వృద్ధి భారీగా ఉంటుంది.

ఈ జిల్లాల వారే ఎక్కువ: ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు, తూర్పు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరులకు ఏటా 25 లక్షల మంది ప్రయాణికులు రోడ్డు మార్గంలో వెళ్లి అక్కడి నుంచి దేశీయ, అంతర్జాతీయ సర్వీసులను అందుకుంటున్నారని ఏపీ ఛాంబర్‌ ఆఫ్‌ కామర్స్‌ అండ్‌ ఇండస్ట్రియల్‌ ఫెడరేషన్‌ అంచనా వేసింది. పౌర విమానయానశాఖకు లేఖలు రాసింది. విజయవాడ నుంచే సర్వీసులు ఆరంభిస్తే వీళ్లంతా ఇక్కడి నుంచే రాకపోకలు సాగిస్తారు.

లక్షల మంది రోడ్డు మార్గంలోనే​: సర్వీసులు లేనందున ఏటా ఎంతోమంది ఏ కారో, బస్సో మాట్లాడుకుని రోడ్డు మార్గంలో వెళ్తున్నారు. మరికొంతమంది రైళ్లలో చేరుకుంటున్నారు. ఈ మార్గాల ద్వారా లక్షలమంది వారణాసి, షిర్డీలవంటి పుణ్యాక్షేత్రాలతోపాటు గోవా, కేరళ వంటి పర్యాటక ప్రాంతాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఇంకా వాణిజ్య, వ్యాపార ప్రతినిధుల విషయానికొస్తే కోల్​కతా, అహ్మదాబాద్​లకు తరలి వెళ్తున్నారు. గతంలో విజయవాడ నుంచి నేరుగా షిర్డీ, వారణాసికి కొద్ది నెలలు సర్వీసులు నడపగా 80 శాతంపైగా ఓఆర్‌ ఉండేది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

