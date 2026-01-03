డిమాండ్ పెరిగినా బస్సులు మాత్రం పెరగలేదు - ఉన్నవాటితోనే నెట్టుకొస్తున్న ఆర్టీసీ
గ్రేటర్ పరిధిలో 2,996 బస్సులతో 32 వేల ట్రిప్పులు - నగర అవసరాల దృష్ట్యా 7 వేలకు పైగా బస్సులు అవసరమున్నా ఉన్నవాటితోనే నెట్టుకొస్తున్న ఆర్టీసీ - పలురూట్లలో సర్వీసులను పెంచాలని ప్రయాణికుల డిమాండ్
Published : January 3, 2026 at 8:56 PM IST
Rtc Buses Demand In Hyderabad : రోజురోజుకూ రాజధాని నగరం అభివృద్ధి చెందుతోంది. దీనికి అనుగుణంగానే నగరానికి ఉపాధి కోసం వచ్చే వారు నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉన్నారు. అయితే నగరంలో ఈ విధంగా జనాభా పెరగడంతో రోడ్లన్నీ వాహనాలతో రద్దీగా ఉంటున్నాయి. దీంతో అనేక మంది తమ సొంత వాహనాలను కాకుండా ఆర్టీసీ బస్ససుల్లో ప్రయాణించేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. ఈరకంగా బస్సుల్లోనూ ప్రయాణించే వారి సంఖ్యా దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ వస్తోంది. అయితే ప్రయాణికుల రద్దీ పెరుగుతున్నప్పటికీ ఆయా ప్రాంతాల్లో తిరిగే బస్సుల సంఖ్య మాత్రం పెరగకపోవడంతో ప్రయాణికులు అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.
ప్రయాణించాలంటే నానా ఇక్కట్లు : మరోపక్క మహాలక్ష్మి పథకంతో ఆర్టీసీలో మహిళలకు ప్రభుత్వం ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో చాలా వరకు ఆర్డినరీ, ఎక్స్ప్రెస్లలో మహిళా ప్రయాణికుల రద్దీ తీవ్రంగా పెరిగింది. కనీసం బస్సుల్లో నిల్చొని ప్రయాణించడానకీ వీలులేని పరిస్థితులు వచ్చాయి. ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగణంగా బస్సుల సంఖ్య పెరగకపోవడం పెద్ద సమస్యగా మారింది. మహాలక్ష్మీ పథకం రాకముందు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణికుల సంఖ్య నేటితో పోల్చుకుంటే గణనీయంగా పెరిగింది. ఇంతటి రద్దీతో వాహనాన్ని నడపటం బస్సు డ్రైవర్తో పాటు టికెట్లు పంపిణీ చేసే కండక్టర్లకూ ఇబ్బందిగా మారింది. నగరంలోని పలు చోట్ల బస్సుల్లో ప్రయాణించాలంటే నానా ఇక్కట్లు తప్పడం లేదు.
2,996 బస్సులతో 32 వేల ట్రిప్పులు : లక్షలాది మంది ఆర్టీసీ ప్రయాణికులు, విస్తరిస్తున్న కాలనీలు, ట్రాఫిక్ కూడళ్లలో రద్దీ కారణంగా అదనపు బస్సు సర్వీసులకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. సికింద్రాబాద్ నుంచి పటాన్చెరు (సుమారు 1400 ట్రిప్పులు), చార్మినార్ - సికింద్రాబాద్ (500), సికింద్రాబాద్ - కొండాపూర్ (650), సికింద్రాబాద్ - మేడ్చల్ (550) ట్రిప్పుల చొప్పున బస్సులు నడుపుతున్న ఆర్టీసీ మిగిలిన మార్గాల్లో సర్దుబాటు చేయడంలో వెనకబడుతోంది. గ్రేటర్ పరిధిలో 2,996 బస్సులతో 32 వేల ట్రిప్పులు నడుపుతుండగా వేర్వేరు మార్గాల్లో వాటి సంఖ్య పెంచాలని, ట్రాఫిక్ కూడళ్లను దాటవేస్తూ నేరుగా గమ్యం చేర్చేలా నడపాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. ప్రస్తుత అవసరాల దృష్ట్యా 7 వేలకు పైగా బస్సులు అవసరమవుతుండగా ఉన్నవాటితోనే సర్దుబాటు చేయడం సవాల్గా మారింది.
ప్రధాన ప్రాంతాలు, రూట్ల వివరాలు : ఘట్కేసర్, మేడ్చల్, చేవెళ్ల, ఇబ్రహీంపట్నం, కుత్బుల్లాపూర్, మెయినాబాద్, కొల్లూరు వేగంగా విస్తరిస్తున్నా జనాభాకు సరిపడా బస్సు సర్వీసులు నడపడం లేదు. రాష్ట్రంలో మహాలక్ష్మి పథకం అమల్లోకి వచ్చాక ఈ ప్రాంతాల్లో డిమాండ్ మరింత పెరిగింది.
- బాలాపూర్, ఎల్బీనగర్, ఉప్పల్, నాగోలు ప్రాంతాల్లో వేలమంది కార్మికులు, విద్యార్థులు బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్నారు. ప్రధానంగా మిధాని, ఉప్పల్ డిపోల నుంచి అదనపు సర్వీసులు పెంచితే 5 వేల మందికి ప్రయోజనం.
- మెహిదీపట్నం, బాచుపల్లి నేరుగా సర్వీసులు లేకపోవడంతో రెండు మూడు బస్సులు మారాలి. ప్రయాణ సమయం రెండు నుంచి మూడు గంటలు పడుతోంది. అల్విన్కాలనీ, మియాపూర్ క్రాస్రోడ్స్ మీదుగా బస్సులు నడపాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.
- మీర్పేట్ - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో వయా కర్మన్ఘట్, కొత్తపేట్, ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్, సరూర్నగర్, దిల్సుఖ్నగర్ మీదుగా నేరుగా బస్సులు నడపాలి.
- సుచిత్ర, హైటెక్సిటీ - ఐటీ ఉద్యోగులకు సౌకర్యవంతమైన మార్గం.
- ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ - మియాపూర్ - ఐటీకారిడార్లో డిమాండ్ పెరగడంతో ఈ మార్గంలో నేరుగా బస్సులు సడపాలని ఉద్యోగులు కోరుతున్నారు.
- అఫ్జల్గంజ్ - చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్ - రైల్వే ప్రయాణికుల కోసం అదనపు బస్సులు అవసరం.
- మల్లాపూర్ - నాచారం - ఎల్బీనగర్ - చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్ వెళ్లే ప్రయాణికులకు ప్రయోజనం.
- తార్నాక - మెహదీపట్నం - ఉద్యోగులు, విద్యార్థుల నుంచి ప్రధాన డిమాండ్ ఉన్న ప్రాంతం.
