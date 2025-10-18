ETV Bharat / state

వ్యూహాత్మక రవాణా కేంద్రంగా భరత్‌నగర్‌ స్టేషన్‌! - ఐటీ ఉద్యోగులకు ఇక ఉపశమనమే

అభివృద్ధి చేస్తే ప్రయాణికులకు ప్రయోజనం - భరత్‌నగర్‌ రైల్వే స్టేషన్‌ను వ్యూహాత్మక రవాణా కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలంటున్న ప్రయాణికులు - ఎంఎంటీఎస్ రైలు సమయానికి రాకపోగా రద్దవుతుండటంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న ఐటీ ఉద్యోగులు

Amrit Bharat Station Scheme
Bharatnagar Railway Station (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 18, 2025 at 2:13 PM IST

Bharatnagar Railway Station Strategic Transport Hub : అమృత్‌ భారత్‌ స్టేషన్‌ పథకంలో భాగంగా కేంద్రం హైదరాబాద్​ నగరంలోని అనేక రైల్వే స్టేషన్లను అభివృద్ధి చేస్తుండగా వ్యూహాత్మక రవాణా కేంద్రంగా భరత్‌నగర్‌ స్టేషన్‌ను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రయాణికులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ స్టేషన్‌కు 200 మీటర్ల దూరంలో మెట్రో స్టేషన్, కూతవేటు దూరంలో బస్టాప్‌ ఉండటంతో ప్రయాణికులకు ఈ స్టేషన్​ ఇంటర్‌ ఛేంజింగ్‌ పాయింట్‌గా సేవలు అందించే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణికుల డిమాండ్‌కు తగ్గట్లుగా సర్వీసులు పెంచాలని, డెడికేటెడ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ (ప్లాట్‌ఫామ్‌-3) ఏర్పాటు చేసి సర్వీసులను పెంచితే ఐటీ ఉద్యోగులతో పాటు ఇతర ప్రయాణికులు వినియోగించుకునే వీలుంటుంది.

  • ప్రస్తుతం ఉందానగర్‌- తెల్లాపూర్, రామచంద్రాపురం- హైదరాబాద్, హైదరాబాద్‌- లింగంపల్లి, ఉందానగర్‌- రామచంద్రాపురం, రామచంద్రాపురం- మేడ్చల్, ఘట్‌కేసర్‌- లింగంపల్లి మార్గాల్లో రైళ్లను ఈ స్టేషన్‌ మీదుగా నడుపుతున్నా డిమాండ్‌ ఎక్కువగా ఉన్న ఘట్‌కేసర్‌- రామచంద్రాపురం మార్గంలో ఒకే సర్వీసు అందుబాటులో ఉంది. ఈ రైలులో చర్లపల్లి, నేరేడ్‌మెట్, అమ్ముగూడ, భూదేవీనగర్, ఫిరోజ్‌గూడ, సనత్‌నగర్‌, సుచిత్ర సెంటర్ ప్రాంతాల్లో నివసించే ఐటీ ఉద్యోగులు నిత్యం ప్రయాణిస్తున్నారు. ఉదయం 7.30 గంటలకు ఘట్‌కేసర్‌ నుంచి బయల్దేరే ఎంఎంటీఎస్‌ సర్వీసు 8.45 గంటలకు భరత్‌నగర్‌కు చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో సాయంత్రం 6.15 గంటలకు అందుబాటులో ఉండగా ఘట్‌కేసర్‌ చేరుకోవడానికి రాత్రి 7.30 గంటలు అవుతోంది. కొన్నిసార్లు రైలు ఆలస్యం అవుతుండటం, ఒక్కోసారి రద్దు చేస్తుండటంతో ఐటీ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
  • సనత్‌నగర్‌- హైటెక్‌సిటీకి మధ్య 6 స్టేషన్లు అందుబాటులోకి రావడంతో రూ.40 టికెట్‌తో 30 నిమిషాల్లో హైటెక్‌సిటీకి చేరుకోవచ్చని ఐటీ ఉద్యోగులు భావించారు. కానీ ఈ మార్గంలో ఒక్కటే ఎంఎంటీఎస్‌ సర్వీసు నడుస్తుండటం, అదీ ఆఫీస్​ టైమింగ్స్​కు అనుకూలంగా లేకపోవడంతో తీవ్ర నిరాశ చెందుతున్నారు.
  • ప్రస్తుతం ఈ స్టేషన్‌లో రెండే ప్లాట్‌ఫామ్‌లు అందుబాటులో ఉండగా ఎంఎంటీఎస్‌ సర్వీసుల కోసం డెడికేటెడ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ నిర్మిస్తే ప్రయాణికులకు చాలా సమయం ఆదా అవుతుంది.
  • ఎక్కువ రైళ్లు నడపడం ద్వారా ఉందానగర్‌ నుంచి తెల్లాపూర్‌ వరకు నడిపే సర్వీసులను కనెక్ట్​ చేసే వీలుంటుంది.

తెలంగాణలో 40 స్టేషన్లు ఎంపిక : అమృత్​ భారత్ స్టేషన్​ పథకంలో భాగంగానే చర్లపల్లి రైల్వే టర్మినల్​ను​ అత్యాధునిక హంగులతో సకల సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ తీర్చిదిద్దారు. హై క్లాస్ వెయిటింగ్ హాళ్లు, కెఫెటేరియా, రెస్టారంట్, ప్రకాశవంతమైన లైటింగ్​తో మోడ్రన్​ ఎలివేషన్​ తీర్చిదిద్దారు. సుమారు రూ.430 కోట్లతో నిర్మించిన టర్మినల్ గతేడాది అందుబాటులోకి వచ్చింది. సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ, నాంపల్లి వంటి రైల్వే స్టేషన్లపై ప్రయాణికుల ఒత్తిడి తగ్గించడానికి చర్లపల్లిని ప్రస్తుతం వినియోగిస్తున్నారు. నగరం నుంచి చర్లపల్లి టర్మినల్​కు చేరుకునేలా ఆర్టీసీ బస్సులను నడుపుతోంది. గమ్యం యాప్​ ఓపెన్​ చేసి ఎక్కడి నుంచి చర్లపల్లికి వెళ్లాలో వివరాలు నమోదు చేస్తే బస్సుల నంబర్లు చెబుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తంగా అమృత్​ భారత్​ స్టేషన్​ పథకం కింద 40 స్టేషన్లు ఎంపికయ్యాయి. చర్లపల్లి టర్మినల్ ఇప్పటికే అందుబాటులోకి రాగా సికింద్రాబాద్​, వరంగల్​ తదితర స్టేషన్ల పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. త్వరలోనే ప్రారంభించనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు.

AMRIT BHARAT STATION SCHEME

