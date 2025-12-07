హే పుష్పక్! సమయం మర్చిపోయావా? - రవాణా సేవలపై ప్రయాణికులు అసహనం
కంటోన్మెంట్, మియాపూర్-2 నుంచి 60 పుష్పక్ బస్సలను నడుపుతున్న ఆర్టీసీ - డ్రైవర్ల దురుసు ప్రవర్తన వల్ల ఆవేదన చెందుతున్న ప్రయాణికులు
Published : December 7, 2025 at 5:43 PM IST
Passengers Says Pushpak Bus not Following Minimum Rules : శంషాబాద్ విమానాశ్రయం వెళ్లేందుకు ఏసీగార్డ్స్ స్టేజి వద్ద ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు అరగంటకు పైగా వేచి చూశారు. పుష్పక్ బస్సు మాత్రం అక్కడ ఆగకుండానే వెళ్లింది. సమయమంతా వృథా కాగా ప్రైవేట్ ఆటోను మాట్లాడుకుని శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ అనుభవం హైదరాబాద్కు చెందిన మనోహర్ ఎదురైంది. ఆర్టీసీ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా చర్యలు తీసుకున్న దాఖలాలు లేవని మనోహర్ తెలిపారు. దీంతో ఎయిర్పోర్టు నుంచి తిరిగి రావడానికీ పడిగాపులు తప్పటం లేదు.
ప్రైవేటు క్యాబ్లకు అవకాశం : హైదరాబాద్ నుంచి విమానాశ్రయానికి నిత్యం వేలాది మంది రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. అందుకు రవాణాకు అనుగుణంగా ఉండేదుకు 60 పుష్పక్ బస్సులను గ్రేటర్ ఆర్టీసీ నడుపుతోంది. 60 శాతం ఆక్యుపెన్సీతో ఇవి నడుస్తున్నాయి. డ్రైవర్లు ప్రయాణికులతో దురుసుగా ప్రవర్తించడంతో పరిస్థితి అంత బాగాలేదు. దాంతో చాలా మంది ప్రయాణికులు ప్రైవేటు క్యాబ్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. వాటి ధర ఎక్కువే. పుష్పక్ బస్సులను కంటోన్మెంట్, మియాపూర్ - 2 డిపోల నుంచి విమానాశ్రయం వరకు డ్రైవర్లు నడుపుతున్నారు. బస్సులు ఎలాంటి సమయపాలన పాటించడం లేదని ప్రయాణికులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో వారు క్యాబ్ల వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. ఆక్యుపెన్సీపై ప్రభావం పడుతోంది.
భిన్నంగా ఉన్నాయని ప్రయాణికులు ఆవేదన : చెన్నై లాంటి నగరాల్లో తక్కువ ఛార్జీతోనే ఎయిర్పోర్టుకు ప్రజా రవాణా సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయని ప్రయాణికులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. దానికి తోడు పుష్పక్ బస్సు డ్రైవర్ల తీరు ఎవరికీ నచ్చడం లేదంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఈ సమస్యను జటిలం చేస్తున్నాయి.
ప్రమాదకర మలుపులతో భయపెడుతూ : శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి మియాపూర్ క్రాస్రోడ్స్కు వెళ్లే పుష్పక్ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న సురేంద్ర అనే ప్రయాణికుడికి ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది. బస్సు బయలుదేరిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే డ్రైవర్ ఒక చేత్తో ఫోన్ను ఆపరేట్ చేస్తున్నాడు. మరో చేత్తో స్టీరింగ్ను తిప్పుతూ ప్రమాదకరంగా బస్సు నడిపాడు. రంబుల్ స్ట్రిప్స్పై నెమ్మదిగా వెళ్లాలన్నది కూడా పట్టించుకోకుండా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడు. దాంతో ప్రయాణికులు తీవ్రమైన అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. ఇదేమని ప్రశ్నిస్తే దురుసుగా ప్రవర్తించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ నెంబర్లకు ఫోన్ చేయండి : నిత్య జీవితంలో అందరూ ప్రయాణాలు చేస్తూనే ఉంటారు. ఎప్పుడోసారి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొనే ఉంటారు. అలాంటి సంఘటలు మళ్లీ మళ్లీ జరగకూడదనుకుంటే ఆ డ్రైవర్లపైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. వారి దురుసు ప్రవర్తన వల్ల ఎవరి ప్రాణాలు చేయిజారకముందే ముందస్తుగా జాగ్రత్తపడడం చాలా అవసరముందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. పుష్పక్ బస్సుల్లో అసౌకర్యం కలిగినా వెంటనే డిపో మేనేజర్లను 99592 26420 (మియాపూర్ డిపో-2), 99592 26143 (కంటోన్మెంట్ డిపో) నంబర్లలో అధికారులను సంప్రదించాలి. ఫిర్యాదులను చేయాలి. అప్పుడే సమస్యలకు పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి.
ప్రైవేట్ వాహనాల్లోనే ఎందుకంటే : రాపిడో వంటి వాటిల్లో ఆటోను బుక్ చేసుకున్న తక్కువ సమయంలోనే వస్తుందని, ఏ విధమైన ఆలస్యం ఉండదని ప్రయాణికులు అంటున్నారు. అనుకున్న సమయానికి చేరుకోవచ్చని, డ్రైవర్ల తీరుపై ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదని, జాగ్రత్తగా వెళ్లవచ్చని, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని ప్రయాణికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఆర్టీసీ ప్రయాణంలో ఏవైనా సమస్యలా? - ఇక్కడ కంప్లైంట్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!
చూపు సరిగా లేకున్నా, జ్వరంతో బాధపడుతున్నా నడిపేస్తున్నారు - బతుకులు బూడిదైనా భద్రత డొల్లేనా?