ఆర్టీసీ ప్రయాణంలో ఏవైనా సమస్యలా? - ఇక్కడ కంప్లైంట్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!

సమయానికి రావాల్సిన ఆర్టీసీ బస్సు రావట్లేదా? - డ్రైవర్, కండక్టర్ దురుసుగా ప్రవరిస్తున్నారా? - ప్రజా రవాణాతో అసౌకర్యం కలిగితే ఫిర్యాదు చేయాల్సిన నంబర్లు ఇవే

Passengers Complain Against TG RTC
Passengers Complain Against TG RTC (ETV BHARATH)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 7, 2025 at 12:01 PM IST

TGSRTC Helpline Services : స్నేహలత తన ఉద్యోగ నిమిత్తం హైదరాబాద్​కు మొదటిసారి వచ్చింది. ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలుసు. కానీ ఎలా వెళ్లాలో తెలియదు. సాయంత్రం ఆరు గంటల సమయంలో జేబీఎస్​ బ​స్టాండ్​లో దిగింది. స్నేహితురాలు ఈశ ఫోన్​లో ఏ బస్సు ఎక్కాలో చెప్పింది. తను హయత్​నగర్​ బస్సు ఎక్కి, ఎల్బీనగర్​లో దిగాలి. అనుకున్నట్టుగానే ఆ బస్సే ఎక్కింది. కానీ కండక్టర్​ ప్రయాణికుల ఒత్తిడిలో ఆ స్టాప్​లో​ ఆపలేదు. దాంతో తాను హయత్​నగర్​ దిగి, మళ్లీ వెనక్కి రావాల్సి వచ్చింది.

గీత ముఖ్యమైన పని మీద ఇంట్లోంచి బయలుదేరింది. రోజు 7:15 నిమిషాలకు రావాల్సిన బస్సు ఆ రోజు గంట ఆలస్యంగా వచ్చింది. తన గమ్యస్థానానికి చేరుకొనేసరికి మరింత ఆలస్యమైంది. జరగాల్సిన పని జరగలేదు. స్నేహలత, గీతకు జరిగిన సంఘటనలు ఏదో ఒకసారి అందరి జీవితాల్లో జరిగే ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు వీటి వల్ల చాలా కోల్పోతాము కూడా. అయితే వీటి కోసం ఒక పరిష్కారం ఉంది.

సమయానికి రావాల్సిన ఆర్టీసీ బస్సు రాకపోయినా, దూర ప్రాంత బస్సు బాగా ఆలస్యంగా వెళుతున్నా, లోపల సీట్లు సౌకర్యంగా, పరిశుభ్రంగా లేకపోయినా, వర్షం నీరు లోపలకు వస్తున్నా, డ్రైవర్, కండక్టర్‌ దురుసుగా వ్యవహరించినా, మీరు ఎక్కాల్సిన స్టాప్‌లో బస్సు ఆపకపోయినా సమస్యను వెంటనే టీజీఎస్‌ఆర్టీసీ యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకెళితే, అప్పటికప్పుడు పరిష్కారం దొరకకపోయినా, మళ్లీ అలాంటివి పునరావృతం కాకుండా అధికారులు ప్రయత్నిస్తారు.

కొన్నిసార్లు బస్సు ఆలస్యంగా వస్తుంది. సిబ్బంది ప్రవర్తన అంతగా బాగోదు. పరిస్థితులను బట్టి కొన్నిసార్లు అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తారు. ఇలాంటి సమయాల్లో సమస్యను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లొచ్చు. ఫిర్యాదులో మీ పేరు, ఫోన్‌ నంబర్, ప్రయాణించిన బస్సు నంబర్, ప్రయాణ రూట్, డిపో తదితర వివరాలు రాయాలి. సంఘటన జరిగిన సమయం పేర్కొనాలి. మీరు తీసుకున్న టికెట్‌లో ప్రయాణించిన బస్సు, సిబ్బంది వివరాలు ఉంటాయి. ఆ సంఘటనకు సంబంధించిన ఫొటోలు కానీ, వీడియోలు కానీ ఉంటే ఆధారాలుగా జత చేయవచ్చు.

ఫిర్యాదులు ఈ నెంబర్లకు చేయవచ్చు :

  • టోల్‌ ఫ్రీ, కస్టమర్‌ కేర్‌ నంబర్లు : 040-6944 0000/2345 0033
  • ఈ-మెయిల్‌: online.support@tgsrtc.bus.in
  • సామాజిక మాధ్యమాలు : www.facebook.com/TGSRTCHQ;
  • ఎక్స్‌ ఖాతా: TGSRTCHQ
  • కాల్‌సెంటర్‌ వాట్సప్‌ నం: 94409 70000

ఇక్కడ కూడా :

  • మీరు ప్రయాణించిన బస్‌ డిపో ఏదో తెలుసుకుంటే మీతో ఎవరైనా దురుసుగా ప్రవర్తిస్తే డిపో మేనేజర్​, అసిస్టెంట్ ట్రాఫిక్​ మేనేజర్​ (ఏటీఎం)కు నేరుగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
  • లేకపోతే బస్​భవన్, ఆర్టీసీ క్రాస్​రోడ్స్​, హైదరాబాద్​, 500020లో కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. టీజీఎస్ ఆర్టీసీ యాప్ ద్వారా కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
  • బస్‌భవన్, ఆర్టీసీ క్రాస్‌రోడ్స్, హైదరాబాద్, 500020లోనూ ఫిర్యాదు ఇవ్వవచ్చు. టీజీఎస్​ఆర్టీసీ యాప్‌ ద్వారానూ ఈ పని చేయవచ్చు.
  • ప్రతి బస్సులో కంప్లయింట్, సలహాల బుక్‌ ఉండాలి. ప్రయాణికులు అడిగినప్పుడు కండక్టర్‌ ఇవ్వాలి. అందులో ఎంట్రీ చేస్తే డిపో మేనేజర్‌కు వెళుతుంది. బస్సులో డిపో మేనేజర్‌ ఫోన్‌ నంబర్లు ఉంటాయి.
  • డ్రైవర్‌ బస్సును ప్రమాదకరంగా నడుపుతుంటే సమీప పోలీస్‌స్టేషన్‌కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. 100 నంబర్‌కు డయల్‌ చేయవచ్చు.

COMPLAINT AGAINT TGRTC
RTC COMPLAINT TOLL FREE NUMBER
TGSRTC హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లు
RTC HELPLINE NUMBERS FOR COMPLAINTS
TGSRTC CUSTOMER SERVICES NUMBERS

