బస్సులన్నీ మేడారం వైపే! - నగర ప్రయాణికులకు తప్పనితిప్పలు
నగర ప్రయాణికులపై మేడారం జాతర ఎఫెక్ట్ - అధికశాతం బస్సులు మేడారంలో సేవలు - ఉన్న పరిమిత బస్సులు సమయానికి రాకపోవడంతో ప్రయాణికులకు తప్పని తిప్పలు
Published : January 28, 2026 at 12:30 PM IST
Public Facing Problems Due to lack Of Buses : మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతరకు వెళ్లే భక్తుల సౌకర్యార్థం టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ఈ నెల 25వ తేదీ నుంచి ఫిబ్రవరి 1 వరకు స్పెషల్ బస్సులను నడుపుతోంది. హైదరాబాద్ నగరం సహా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి దాదాపు 4 వేల బస్సులు మేడారం బాట పట్టాయి. గ్రేటర్ పరిధిలో దాదాపు 3200 బస్సులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండగా వాటిలో నుంచి 900 వరకు మేడారం జాతరకు నడుపుతున్నారు. దాంతో హైదరాబాద్ నగరంలోని సాధారణ ప్రయాణికులకు అవస్థలు తప్పడం లేదు.
ఇదే అదనుగా ఆటోవాలాలు అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. భక్తులు, ఆర్టీసీ డ్రైవర్లకు పలు సూచనలు అందజేసేందుకు అధికారులు హెల్ప్లైన్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఆర్ఎం జె.శ్రీలత ఆధ్వర్యంలో అధికారులు, సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తున్నారు. జాతరకు వెళ్లే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేయటంలో సిబ్బంది నిమగ్నమయ్యారు. అఫ్జల్గంజ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎన్.రవి నాయక్ ఆధ్వర్యంలో ఎంజీబీఎస్ బస్స్టాండ్లో అఫ్జల్గంజ్ పోలీసులు ప్లాట్ఫాంల వద్ద విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆర్టీసీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది, కంట్రోలర్లు, సూపర్వైజర్లు భక్తులకు తగు సూచనలిస్తున్నారు.
ఎంజీబీఎస్లో ట్యాగ్ స్టాల్ ప్రారంభం : జాతరలో పొరపాటున తప్పిపోయే పిల్లల ఆచూకీని సులభంగా గుర్తించేందుకు చిల్డ్రన్ ట్రాకింగ్, మానిటరింగ్ సిస్టం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది గోల్కొండ జోన్ డీసీపీ జి.చంద్ర మోహన్ అన్నారు. నగర పోలీసు శాఖ వోడాఫోన్ ఐడియా సెల్యులార్ నెట్వర్క్ సహకారంతో రూపొందించిన పిల్లల చేతి మణికట్టు వద్ద ట్యాగ్ను (రిస్ట్ బ్యాండ్) అమర్చే కార్యక్రమాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. మంగళవారం ఎంజీబీఎస్ బస్టాండ్లో ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్ను ఆయన ప్రారంభించారు.
లక్షలాది మంది భక్తులు పాల్గొనే మేడారం మహాజాతరలో తల్లిదండ్రులతో కలిసి వెళ్లే పిల్లలు తప్పిపోతే వారి చేతికి ఉన్న ట్యాగ్పై ముద్రించిన క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసినట్లయితే వారి తల్లిదండ్రుల ఫోన్లో ఎక్కడ ఉన్నారనే సమాచారం తెలుసుకోవచ్చని ఆయన తెలిపారు. బాలుడు లేదా బాలిక తల్లిదండ్రులు, సంరక్షకుడి పేరు, మొబైల్ నంబరు నమోదు చేసుకుని క్యూఆర్ కోడ్ ముద్రించిన రిస్ట్బ్యాండ్ పొందాలని సూచించారు. పిల్లలకు డీసీపీ చంద్రమోహన్ స్వయంగా ట్యాగ్లను కట్టి తల్లిదండ్రులకు సూచనలిచ్చారు.
మేడారానికి దారులివీ : మేడారం మహాజాతర ప్రారంభం అయింది. ఇందులో ట్రాఫిక్ నియంత్రణ అత్యంత కీలకం. ఎక్కడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రత్యేక రూట్మ్యాప్లను సిద్ధం చేశారు. ఏ రూట్ నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలను తీసుకోవాలి? తిరిగి ఏ మార్గంలో వెళ్లాలి అనే దానిపై ఇప్పటికే ఓ ప్లాన్ను రెడీ చేశారు. ఆయా మార్గాల నుంచి వచ్చే వాహనాలకు అనువుగా పార్కింగ్ ప్రదేశాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఓరుగల్లు వైపు నుంచి వచ్చే ప్రైవేటు వాహనాలు ఆరెపల్లి, గుడెప్పాడ్, మల్లంపల్లి, ములుగు, జంగాలపల్లి, పస్రా, వెంగళాపూర్, నార్లాపూర్ రూట్లో మేడారం చేరతాయి.
పార్కింగ్ ప్రదేశాలు :
- వెంగళాపూర్, చింతల్, నార్లాపూర్, కన్నెపల్లి, కొత్తూరు, ముత్యాల గూడెం, యాసంగి తోగు.
- వరంగల్ నుంచి వచ్చేవారు తిరుగు ప్రయాణంలో నార్లాపూర్, బయ్యక్కపేట, గొల్ల బుద్దారం, కమలాపూర్ క్రాస్, దూదేకులపల్లి, భూపాలపల్లి, గణపురం క్రాస్రోడ్డు, రేగొండ, అంబాల క్రాస్, పరకాల, కిట్స్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల, వరంగల్ బైపాస్, కరుణాపురం, చిన్న పెండ్యాల మీదుగా వరంగల్ చేరుకుంటాయి.
గద్దెల నుంచి పార్కింగ్ ప్రదేశాల దూరం కిలోమీటర్లులో : ఆర్టీసీ బస్స్టాప్ అర కిలోమీటరు దూరంలో ఉంది. ఊరట్టం పార్కింగ్ ప్రదేశం 4 కిలోమీటర్లు, కన్నెపల్లి 4. కొత్తూరు 4. చింతల్ 6 కిలోమీటర్లు. నార్లాపూర్ 6కిలోమీటర్లు. వెంగళాపూర్ 8. జంపన్న వాగు పార్కింగ్ 2. చిలకల గుట్ట ఒక కిలోమీటరు. జంపన్న వాగు 3. కన్నెపల్లి 5. గంగారం మండల పూనుగుండ్లలోని పగిడిద్దరాజు గుడి నుంచి మేడారం గద్దెలకు 70 కిలోమీటర్లు. ఏటూరునాగారం మండల కొండాయిలోని గోవిందరాజులు గుడి నుంచి 18 కి.మీటర్ల దూరం ఉంటుంది. 11
