ఆ స్టేషన్కు అర్ధరాత్రి చేరుకుంటున్న రైళ్లు - ప్రయాణికులకు తప్పని ఇబ్బందులు
ఆటోవాలా కిరాయిల బాదుడు - రవాణా కోసం ఆర్టీసీకి లేఖలు - గుణదలకు నేరుగా రైల్వే మార్గం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 1:48 PM IST
Passengers Are Facing Difficulties At Rayanapadu Railway Station: కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా పెట్టిన అమృత్ భారత్ పథకంలో భాగంగా పలు రైల్వే స్టేషన్లకు అభివృద్ధి పనులు చేశారు. వాటిలో రాయనపాడు రైల్వే స్టేషన్నూ కొత్తగా మలిచారు. దీనిని సౌకర్యవంతంగా తీర్చిదిద్దినప్పటికీ అక్కడ ఓ ప్రథమ సమస్య ఉంది. ఆ స్టేషన్లో రైళ్లు ఏ అర్ధరాత్రికో ఆగుతున్నాయి. దీంతో ప్రయాణికులు స్టేషన్ నుంచి నగరానికి చేరుకోడానికి ప్రైవేటు వాహనాలు, ఆటోలే దిక్కవుతున్నాయి. అలాగే భద్రతాపరమైన సమస్యలు తలెత్తున్నాయి. ఈ విషయంపై ఆర్టీసీకి లేఖలు రాసినా స్పందించలేదనేది రైల్వే అధికారుల మాట. ఇప్పటికైనా రవాణా సౌకర్యాల పెంపుపై దృష్టి పెట్టాలని అంటున్నారు.
విజయవాడకు రాకుండానే నేరుగా గుణదలకు: ఒకప్పుడు గుణదలకు వెళ్లాలంటే విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచే రాకపోకలు నడిచేవి. ప్రస్తుతం విజయవాడకు రాకుండా రాయనపాడు నుంచి గుణదలకు నేరుగా బైపాస్లో కొన్ని రైళ్లను ఆరేళ్ల కిందట ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత కొన్ని ప్రత్యేక రైళ్లను రాయనపాడు మీదుగా వెళ్లేలా చేశారు. ఆపై రాయనపాడు స్టేషన్ నుంచి విజయవాడ ఈశాన్య కేబిన్ మీదుగా వెళ్తూ బల్బ్కేబిన్ పక్కనుంచి నేరుగా గుణదలకు రైళ్లు చేరుకునేలా మార్గాన్ని వేశారు.
ఈ దారిని గతంలో గూడ్స్ రైళ్లు తిప్పేందుకు వాడేవారు. తర్వాత ఎక్స్ప్రెస్లు నడిచేలా మార్చారు. ఈ ట్రాక్పై ప్రత్యేక రైళ్ల రాకపోకలు సత్ఫలితాలు ఇవ్వగా పూర్తిస్థాయిలో రోజువారీ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను నడపడం ఆరంభించారు.
అర్ధరాత్రి ఆగేవే అధికం: రాయనపాడు రైల్వేస్టేషన్ను శాటిలైట్ స్టేషన్గా మారుస్తామని ఆరేళ్ల కిందట ప్రకటించారు. 2019 డిసెంబరు నుంచి ప్రయోగాత్మకంగా కొన్ని రైళ్లను రాయనపాడు మళ్లించి అక్కడ ఆపుతున్నారు. రాజమహేంద్రవరం, వరంగల్ వైపు వెళ్లే ఏడేసి రైళ్లను ఆపుతున్నా వీటిలో అర్ధరాత్రి ఆగేవే అధికం.
14 రైళ్లను ఆపుతున్నా: 2020 ఏప్రిల్ నుంచి విజయవాడ స్టేషన్తో సంబంధం లేకుండా రాయనపాడు నుంచి నాలుగు ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను నడుపుతున్నారు. కాకినాడ పోర్ట్-లింగంపల్లి గౌతమి (12737/38), కాకినాడటౌన్-లింగంపల్లి కోకెనడా (12775/76), నాందేడ్-సంబల్పూర్ (20809/10), విశాఖ-నాందేడ్ (20811/12) నడపడం ఆరంభించారు. ఇక్కడి నుంచి నడిచే ప్రధాన రైళ్లు ఇప్పటికీ ఇవే ఉన్నాయి.
ఇవికాక పండగలు, సెలవుల సమయంలో నడిపే 14 రైళ్లను రాయనపాడులో ఆపుతున్నారు. ప్రయాణికులు తెలియక విజయవాడ అనుకుని రాయనపాడుకు టిక్కెట్ బుక్ చేసుకుంటున్నారు. దానివల్ల ఏ అర్ధరాత్రికో రైలొచ్చి రాయనపాడు స్టేషన్లో ఆగుతుంది. అక్కడి నుంచి ఇంటికెలా వెళ్లాలో తెలియక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆటోనో, కారునో మాట్లాడుకుని వెళ్తున్నారు. వారి అవసరాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని కిరాయిలు ఎక్కువగా చెప్తున్నారు ఆటోవాలాలు. దాంతో వారి బాదుడు భరించలేక లబోదిబోమంటున్నారు.
ఆరేళ్ల కిందట చెప్పినా: హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులకు రాయనపాడుకు రావడానికి ఎంత ఖర్చవుతోందో, ఆ స్టేషన్ నుంచి ఇంటికి చేరుకోడానికీ అంతే అవుతోంది. ప్రస్తుతం ఆపుతున్న రైళ్లలో ఎక్కువగా అర్ధరాత్రి 12.30, 1, 2 గంటలకు వస్తున్నవే అధికం. దీంతో రవాణా సౌకర్యాలే కీలకమని భావించి ఆర్టీసీకి లేఖలు పంపారు. ఆరేళ్ల కిందట ఆర్టీసీ 24 గంటల సర్వీసులను ఆరంభిస్తామని చెప్పారు. అయినా ఒక్క సర్వీసును నడపకపోవడంతో ప్రయాణికులకు వాత తప్పడం లేదు.
అధునాతన హంగులతో రాయనపాడు రైల్వేస్టేషన్ - ప్రయాణికుల సంఖ్య అంతంతమాత్రమే