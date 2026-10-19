జనరల్ కోచ్లు లేవు, మమ్మల్ని పట్టించుకోండి సారూ! - పండగ వేళ ప్రయాణికుల అవస్థలు
General Coaches Shortage in Trains : పండుగ వేళ దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఏసీ కోచ్లకే ప్రాధాన్యమిస్తోంది. దీంతో స్వగ్రామాలకు చేరుకునేందుకు పేద, దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబాల వారు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.
Published : October 19, 2026 at 10:02 AM IST
General Coaches Shortage in Trains : పండుగ వేళల్లో సొంతూళ్లకు ప్రయాణమంటే అందరికీ ఇష్టమే. అయితే హైదరాబాద్లో ఉంటున్న పేద, దిగువ మధ్యతరగతి వారికి ఇది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. దీనికి ప్రధాన కారణం పండగ వేళల్లో ఆర్టీసీ, ఇతర ప్రైవేటు ట్రావెల్స్లో ప్రయాణించాలంటే అధిక ఛార్జీలను భరించాల్సి వస్తోంది. దీంతో వీరంతా రైల్వే పైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. అయితే రైల్వే మాత్రం జనరల్ కోచ్ల సంఖ్య పెంచకపోవడంతో వీరంతా స్వగ్రామాలకు వెళ్లేందుకు అవస్థలు పడుతున్నారు.
దసరా పండుగ సందర్భంగా నగరంలోని ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్ల నుంచి బయలుదేరే రైళ్లలో ఏసీ కోచ్లకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. జనరల్ కోచ్ల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉండటంతో సామాన్య ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నగరవాసులు ఈ పండుగ కోసం తమ సొంత ఊళ్లకు వెళ్లేందుకు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ప్రాధాన్యత ఇవ్వని రైల్వే!
ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్, ఆర్టీసీలతో పోలిస్తే రైలు టిక్కెట్ ధర చాలా తక్కువగా ఉండటంతో, సామాన్య ప్రజలు రైలు ప్రయాణానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు. పేద, దిగువ మధ్యతరగతి ప్రజలు తమ కుటుంబాలతో కలిసి జనరల్ కోచ్లలో ప్రయాణిస్తారు. ఇది వారికి ఆర్థికంగా సహాయపడుతుంది. అయినప్పటికీ, రైల్వే మాత్రం వారికి ఎలాంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదు.
పేద ప్రజలకు అందుబాటులో జనరల్ టిక్కెట్లు
నగరంలోని సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ, నాంపల్లి, నగర శివారు ప్రాంతాల్లోని చర్లపల్లి, లింగంపల్లి స్టేషన్ల నుంచి ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ప్రధాన రైళ్ల కోచ్లను పరిశీలిస్తే సామాన్య ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారో స్పష్టమవుతుంది. గతంలో జనరల్, స్లీపర్ బోగీలు ఎక్కువగా ఉండేవి, అయితే క్రమేణా వాటి స్థానంలో ఏసీ బోగీలను తీసుకొస్తున్నారు.
అత్యవసర పరిస్థితిలో నాలుగు జనరల్ కోచ్లు
ఏసీ, స్లీపర్ ఛార్జీలతో పోలిస్తే జనరల్ టిక్కెట్ ధరలు సామాన్య, పేద ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ కారణంగా, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేలా రైల్వే పెద్ద సంఖ్యలో జనరల్ కోచ్లను ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. అయితే వాస్తవ పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. సామాన్య, పేద ప్రయాణికులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదని దేశవ్యాప్తంగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఎక్స్ప్రెస్లో 4 జనరల్ కోచ్లు ఉండాలని రైల్వే బోర్డు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ కారణంగా అత్యవసర పరిస్థితిలో ప్రతి రైలులో నాలుగు జనరల్ కోచ్లను ఏర్పాటు చేశారు.
|స్టేషన్
|రైలు
|ఏసీ కోచ్లు
|స్లీపర్లు
|జనరల్
|కాచిగూడ
|విశాఖ
|10
|6
|4
|ఫలక్నుమా
|సికింద్రాబాద్
|9
|6
|4
|గోదావరి
|నాంపల్లి
|10
|6
|4
|నర్సాపూర్
|లింగంపల్లి
|8
|12
|3
|చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్
|చర్లపల్లి
|6
|10
|4
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