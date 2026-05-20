కోచ్​లు తగ్గాయి - సీట్ల ఖర్చులు పెరిగాయి : భారమవుతోన్న రైలు ప్రయాణం!

స్లీపర్‌ కోచ్‌లు లేకపోవడంతో మధ్య తరగతి ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు - ఏసీ కోచ్‌ల సంఖ్య భారీగా పెంచడం వల్ల ప్రయాణికులకు ఆర్థిక భారం- 8:8 నిష్పత్తిలో పెంచాలని రైల్వే ప్రయాణికుల సంఘాల డిమాండ్‌

Published : May 20, 2026 at 3:18 PM IST

Lack of Enough Sleeper Coaches : డిమాండ్​కు సరిపడా స్లీపర్​ కోచ్​లు లేకపోవడంతో మధ్య తరగతి ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఏసీ కోచ్​ల సంఖ్య భారీగా పెంచడంతో రైలు ప్రయాణం ఆర్థికంగా భారమవుతోంది. ఈ మూడు ప్రముఖ రైళ్లలో ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గతంలో ఈ రైళ్లకు 10-12 స్లీపర్​ కోచ్​లు ఉండగా, దాన్ని ఇప్పుడు నాలుగు నుంచి ఆరుకు తగ్గించారు. దీనికి బదులుగా ఏసీ కోచ్​ల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. ఆ ప్రముఖ రైళ్లు ఏంటంటే?

  • తెలంగాణ ఎక్స్​ప్రెస్​ (హైదరాబాద్​ - న్యూదిల్లీ)
  • హుస్సేన్​సాగర్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ (ముంబయి)
  • చార్మినార్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ (చెన్నై)

8:8 నిష్పత్తిలో పెంచాలని డిమాండ్​ : సుదూర ప్రయాణాల విషయానికొస్తే ఎక్కువ మంది ఏసీ ప్రయాణాలకే మొగ్గు చూపుతున్నారని రైల్వే అధికారులు చెబుతుండగా, ఏసీ ప్రయాణాలు ఏడాది పొడవునా సాధ్యం కావని 8:8 నిష్పత్తిలో స్లీపర్​, ఏసీ కోచ్​లు ఉండాలని రైల్వే ప్రయాణికుల సంఘాలు కోరుతున్నాయి. అందుబాటు ధరల్లో ఉన్న స్లీపర్​ కోచ్​ల సంఖ్య తగ్గిందని, దీని ద్వారా జనరల్​ బోగీల్లో నిలబడి ఇబ్బందిగా ప్రయాణించడం లేదా మూడు రెట్లు అధికంగా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తోందని వాపోతున్నారు. అంతేకాకుండా రెండు నెలల ముందే బెర్త్​లు బుక్​ అవడం, తత్కాల్​ సౌకర్యం మాత్రమే అందుబాటులో ఉండటం వల్ల పుణ్యక్షేత్రాలు, సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారికి ఇబ్బందులు తప్పడం లేదని చెబుతున్నారు.

ఇదీ కోచ్​ల పరిస్థితి :

  • హైదరాబాద్​ దక్కన్​ - ముంబయి సీఎస్​ఎంటీ వెళ్లే ముంబయి సూపర్​ ఫాస్ట్​ ఎక్స్​ప్రెస్​లో నాలుగు స్లీపర్​ కోచ్​లు, ఆరు ఏసీ కోచ్​లు ఉన్నాయి. ఇలా అనేక రైళ్లలో ఇదే పరిస్థితి.
  • సికింద్రాబాద్​ - భువనేశ్వర్​ వెళ్లే విశాఖ ఎక్స్​ప్రెస్​లో ఇంతకుమందు 14 స్లీపర్​, 6 ఏసీ కోచ్​లు ఉండేవి. అది ఇప్పుడు 10 ఏసీ కోచ్​లు, 6 స్లీపర్​ కోచ్​లున్నాయి.
  • స్లీపర్ ​క్లాస్​ బుక్​ చేయాలనున్న వారికి అవి దొరక్కపోవడంతో కొందరు తప్పని పరిస్థితుల్లో ఏసీ కోచ్​లు బుక్​ చేస్తున్నారు. దీంతో రూ.400 నుంచి రూ.500 ఖర్చయ్యే ప్రయాణానికి మూడు రెట్లు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోందని వాపోతున్నారు.

బోనరల్​ బోగీలు పెంచాలని డిమాండ్​ : మరోవైపు వేసవి సెలవుల రద్దీ నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్​ బోగీలను పెంచకపోవడంతో పేద, దిగువ మధ్య తరగతి వర్గాలకు చెందిన ప్రయాణికులు రైలులో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రైల్వే బోర్డు ఆదాయం పెంచుకోవడంపై చూపుతున్న శ్రద్ధ, సామాన్య ప్రయాణికులకు కల్పించే సదుపాయాలపై చూపడం లేదని మండిపడుతున్నారు. ఏసీ, రిజర్వేషన్ల బోగీల నిర్వహణకు మాత్రమే అధిక ప్రాధాన్యతను ఇస్తుంది. కానీ పేదలకు అందుబాటులో ఉండేలా జనరల్​ బోగీలు పెంచాలన్న డిమాండ్​ను ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. హైదరాబాద్​లోని ప్రముఖమైన కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్​ నుంచి నిత్యం 100కు పైగా రైళ్లు వెళ్తుంటాయి. వీటి ద్వారా నిత్యం 55 వేల మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఇక సెలవులు, పండుగలు, వారాంతాల సందర్భాల్లో వీటి సంఖ్య 65 వేలు దాటుతుంది.

అంచనాకు మించి ప్రయాణాలు : రైళ్ల ఐసీఎఫ్​, ఎల్​హెచ్​ కోచ్​లలో ఆయా రకాలకు తగ్గట్టుగా సీట్ల సామర్థ్యం ఒక్కో బోగీలో కనిష్ఠంగా 24 నుంచి 108 వరకు ఉంటుంది. అదే ఆర్టీసీ బస్సులు, రిజర్వేషన్​ టిక్కెట్​ ఛార్జీలతో పోల్చుకుంటే జనరల్​ టికెట్ల ధర చాలా తక్కువ. ఈ నేపథ్యంలో పేదలు, దిగువ మధ్య తరగతి వర్గాల వారు తమ ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా వీటిల్లో వెళ్లడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సెలవులు ఉండటంతో జనరల్​ బోగీలో రెండు, మూడు రెట్లు అధికంగా ప్రయాణిస్తున్నారు. కూర్చోవడం ఏమో గానీ, కనీసం నిలబడటానికి కూడా చోటు లేదంటే జనరల్​ బోగీల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికైనా రైల్వే ఉన్నతాధికారులు స్పందించి అదనపు బోగీలను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రజలు డిమాండ్​ చేస్తున్నారు.

