కోచ్లు తగ్గాయి - సీట్ల ఖర్చులు పెరిగాయి : భారమవుతోన్న రైలు ప్రయాణం!
స్లీపర్ కోచ్లు లేకపోవడంతో మధ్య తరగతి ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు - ఏసీ కోచ్ల సంఖ్య భారీగా పెంచడం వల్ల ప్రయాణికులకు ఆర్థిక భారం- 8:8 నిష్పత్తిలో పెంచాలని రైల్వే ప్రయాణికుల సంఘాల డిమాండ్
Published : May 20, 2026 at 3:18 PM IST
Lack of Enough Sleeper Coaches : డిమాండ్కు సరిపడా స్లీపర్ కోచ్లు లేకపోవడంతో మధ్య తరగతి ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఏసీ కోచ్ల సంఖ్య భారీగా పెంచడంతో రైలు ప్రయాణం ఆర్థికంగా భారమవుతోంది. ఈ మూడు ప్రముఖ రైళ్లలో ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గతంలో ఈ రైళ్లకు 10-12 స్లీపర్ కోచ్లు ఉండగా, దాన్ని ఇప్పుడు నాలుగు నుంచి ఆరుకు తగ్గించారు. దీనికి బదులుగా ఏసీ కోచ్ల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. ఆ ప్రముఖ రైళ్లు ఏంటంటే?
- తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్ (హైదరాబాద్ - న్యూదిల్లీ)
- హుస్సేన్సాగర్ ఎక్స్ప్రెస్ (ముంబయి)
- చార్మినార్ ఎక్స్ప్రెస్ (చెన్నై)
8:8 నిష్పత్తిలో పెంచాలని డిమాండ్ : సుదూర ప్రయాణాల విషయానికొస్తే ఎక్కువ మంది ఏసీ ప్రయాణాలకే మొగ్గు చూపుతున్నారని రైల్వే అధికారులు చెబుతుండగా, ఏసీ ప్రయాణాలు ఏడాది పొడవునా సాధ్యం కావని 8:8 నిష్పత్తిలో స్లీపర్, ఏసీ కోచ్లు ఉండాలని రైల్వే ప్రయాణికుల సంఘాలు కోరుతున్నాయి. అందుబాటు ధరల్లో ఉన్న స్లీపర్ కోచ్ల సంఖ్య తగ్గిందని, దీని ద్వారా జనరల్ బోగీల్లో నిలబడి ఇబ్బందిగా ప్రయాణించడం లేదా మూడు రెట్లు అధికంగా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తోందని వాపోతున్నారు. అంతేకాకుండా రెండు నెలల ముందే బెర్త్లు బుక్ అవడం, తత్కాల్ సౌకర్యం మాత్రమే అందుబాటులో ఉండటం వల్ల పుణ్యక్షేత్రాలు, సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారికి ఇబ్బందులు తప్పడం లేదని చెబుతున్నారు.
ఇదీ కోచ్ల పరిస్థితి :
- హైదరాబాద్ దక్కన్ - ముంబయి సీఎస్ఎంటీ వెళ్లే ముంబయి సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్లో నాలుగు స్లీపర్ కోచ్లు, ఆరు ఏసీ కోచ్లు ఉన్నాయి. ఇలా అనేక రైళ్లలో ఇదే పరిస్థితి.
- సికింద్రాబాద్ - భువనేశ్వర్ వెళ్లే విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్లో ఇంతకుమందు 14 స్లీపర్, 6 ఏసీ కోచ్లు ఉండేవి. అది ఇప్పుడు 10 ఏసీ కోచ్లు, 6 స్లీపర్ కోచ్లున్నాయి.
- స్లీపర్ క్లాస్ బుక్ చేయాలనున్న వారికి అవి దొరక్కపోవడంతో కొందరు తప్పని పరిస్థితుల్లో ఏసీ కోచ్లు బుక్ చేస్తున్నారు. దీంతో రూ.400 నుంచి రూ.500 ఖర్చయ్యే ప్రయాణానికి మూడు రెట్లు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోందని వాపోతున్నారు.
బోనరల్ బోగీలు పెంచాలని డిమాండ్ : మరోవైపు వేసవి సెలవుల రద్దీ నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్ బోగీలను పెంచకపోవడంతో పేద, దిగువ మధ్య తరగతి వర్గాలకు చెందిన ప్రయాణికులు రైలులో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రైల్వే బోర్డు ఆదాయం పెంచుకోవడంపై చూపుతున్న శ్రద్ధ, సామాన్య ప్రయాణికులకు కల్పించే సదుపాయాలపై చూపడం లేదని మండిపడుతున్నారు. ఏసీ, రిజర్వేషన్ల బోగీల నిర్వహణకు మాత్రమే అధిక ప్రాధాన్యతను ఇస్తుంది. కానీ పేదలకు అందుబాటులో ఉండేలా జనరల్ బోగీలు పెంచాలన్న డిమాండ్ను ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. హైదరాబాద్లోని ప్రముఖమైన కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి నిత్యం 100కు పైగా రైళ్లు వెళ్తుంటాయి. వీటి ద్వారా నిత్యం 55 వేల మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఇక సెలవులు, పండుగలు, వారాంతాల సందర్భాల్లో వీటి సంఖ్య 65 వేలు దాటుతుంది.
అంచనాకు మించి ప్రయాణాలు : రైళ్ల ఐసీఎఫ్, ఎల్హెచ్ కోచ్లలో ఆయా రకాలకు తగ్గట్టుగా సీట్ల సామర్థ్యం ఒక్కో బోగీలో కనిష్ఠంగా 24 నుంచి 108 వరకు ఉంటుంది. అదే ఆర్టీసీ బస్సులు, రిజర్వేషన్ టిక్కెట్ ఛార్జీలతో పోల్చుకుంటే జనరల్ టికెట్ల ధర చాలా తక్కువ. ఈ నేపథ్యంలో పేదలు, దిగువ మధ్య తరగతి వర్గాల వారు తమ ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా వీటిల్లో వెళ్లడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సెలవులు ఉండటంతో జనరల్ బోగీలో రెండు, మూడు రెట్లు అధికంగా ప్రయాణిస్తున్నారు. కూర్చోవడం ఏమో గానీ, కనీసం నిలబడటానికి కూడా చోటు లేదంటే జనరల్ బోగీల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికైనా రైల్వే ఉన్నతాధికారులు స్పందించి అదనపు బోగీలను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
