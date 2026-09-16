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వానపడినా, ట్రాఫిక్​ అధికంగా ఉన్నా అధిక ఛార్జీలు - ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న డ్రైవర్లు

వాహనాలను ఆన్​లైన్​లో బుక్​ చేసుకోవడంలో కొత్త సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. వర్షం కురిసినా, ట్రాఫిక్‌ ఎక్కువగా ఉన్నా అదనపు ఛార్జీల పేరిట ప్రయాణికుల నుంచి వాహనదారులు వసూలు చేస్తున్నారు.

High Charge For Cab Bookins
ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న డ్రైవర్లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2026 at 10:55 AM IST

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Cab Bookings Charges in Hyderabad : గతంలో వాహనాలను బుక్​ చేసుకునేందుకు నేరుగా డ్రైవర్లు, యజమానుల వద్దకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. దీంతోపాటు అనేకమంది ప్రజారవాణా వ్యవస్థలపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడేవారు. అనంతరం కాలంలో టెక్నాలజీ విరివిగా అందుబాటులో రావడంతో ఆన్​లైన్​ ద్వారా వాహనాలను బుకింగ్​ చేసుకొనే అవకాశం కలిగింది. ప్రస్తుతం చాలా సులభంగా వాహనాలను యాప్​ లేదా ఆన్​లైన్​లో సులభంగా బుకింగ్​ చేయగలుగుతున్నారు. నగరాల్లో ఈ పరిస్థితి మరింత ఎక్కువగా ఉంది. ఓలా, ఊబర్,​ ర్యాపిడో వంటి ప్లాట్​ఫాంలు విస్తృతంగా వినియోగంలోకి వచ్చాయి.

కొత్త రూపం దాల్చుతున్న సమస్యలు
ఈ తరుణంలో అనేక కొత్త సమస్యలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. ఆన్‌లైన్‌లో వాహనం బుక్‌ చేసుకుంటే ప్రయాణం సులభం అవుతుందనుకుంటే అటు అగ్రిగేటర్‌ సంస్థలు, ఇటు డ్రైవర్లు ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. వర్షం పడినా, ట్రాఫిక్‌ పెరిగినా, పొద్దుపోయినా, చిన్నపాటి సమస్యలు తలెత్తినా ఛార్జీలు అమాంతం పెంచేస్తున్నారు. దీంతో అనేక మంది ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తప్పని పరిస్థితుల్లో అధిక ధరలు చెల్లించే ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు.

ఈ కారణాలు చెప్పి బుకింగ్​ క్యాన్సిల్​
యాప్​ లేదా ఆన్​లైన్​ బుకింగ్ అనంతరం​ ముందుగా డ్రైవర్‌ ఫోన్‌ చేసి గమ్యస్థానాన్ని ధ్రువీకరణ చేసుకుంటున్నారు. దూరం తక్కువైతే రైడ్​ తిరస్కరిస్తున్నారు. లేదంటే టిప్‌ ఇస్తామంటేనే బుకింగ్‌ తీసుకుంటున్నారు. మరి కొంతమంది యాప్‌లో అంగీకరించాక క్యాన్సిల్‌ చేస్తున్నారు. ఈ తరహా సమస్యలు ప్రయాణికులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాయి.

పర్మిట్, టోల్‌ పేరిట అదనపు వసూళ్లు
గతంలో దగ్గర ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు రోడ్డు మీద ఆటోలను విరివిగా వినియోగించేవారు. దూరప్రాంతాలకు వెళ్లాలనుకుంటే తెలిసిన కారు ట్రావెల్స్‌ సంస్థతో మాట్లాడుకొని వెళ్లే పరిస్థితులు ఉండేవి. ప్రస్తుతం ఎక్కడికి వెళ్లాలన్నా, ఆన్‌లైన్‌ మార్గాన్నే ఎంచుకుంటున్నారు. ఒకే మార్గానికి ఒకే సమయంలో వేర్వేరు అగ్రిగేటర్‌ సంస్థలు నడుపుతున్నాయి. అయితే వాటి ఛార్జీల్లో మాత్రం భారీ వ్యత్యాసం కనిపిస్తోంది. గరిష్ఠంగా ఎంతవరకు ఛార్జీ పెంచవచ్చు? అన్న విషయంలో ఎలాంటి నియంత్రణ, నిబంధనలు లేకపోవడంతో అగ్రిగేటర్‌ సంస్థలు వారికి నచ్చిన రేట్లతో ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రయాణికులు నష్టపోతున్నారు.

అదనంగా 3 వేల వరకు వసూలు
అంతర్రాష్ట్ర ప్రయాణాల్లో యాప్‌తో కారు బుకింగ్‌ చేసుకుంటున్న వారి నుంచి డ్రైవర్లు రూ.2 నుంచి 3 వేలు అదనంగా వసూలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతర్రాష్ట్ర పర్మిట్లు వారానికి, నెలకు, ఏడాదికి ఉంటాయి. ఒక ట్రిప్‌ బుకింగ్‌ చేసుకున్నవారి నుంచి సైతం వారం రోజుల పర్మిట్‌ ఫీజును వసూలు చేస్తున్నారు. అదనంగా టోల్‌ ఫీజును వసూలు చేస్తున్నారు.

పండగ సమయాల్లో రెచ్చిపోతున్న యాజమాన్యాలు
మిర్యాలగూడ నుంచి నార్కట్‌పల్లి మీదుగా రావాల్సిన వాహనాలను నల్గొండ నుంచి మునుగోడు మీదుగా మళ్లిస్తున్నారు. ఆ రూట్లో టోల్‌ ఉండదు. అయినా ఛార్జీలు భారాన్ని భరించాల్సి రావడంతోపాటు దూరం, ప్రయాణ సమయం పెరుగుతోంది. ప్రయాణికులు అడిగితే యాప్‌ ఇలాగే చూపిస్తోందంటూ మాయమాటలు చెబుతున్నారు. పండగలు, సెలవులు, రద్దీ సమయాల్లో కొన్ని ప్రైవేట్‌ బస్సుల యాజమాన్యాలు ప్రయాణికుల అవసరాన్ని ఆసరాగా చేసుకుంటున్నాయి. అదనంగా 50 నుంచి 100 శాతం వరకు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నాయి.

ఆదాయంపైనే దృష్టి
పర్మిట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు, రోడ్‌సేఫ్టీ సెస్, వివిధ రకాల ఫీజులు, చలాన్ల రూపంలో వాహనదారుల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం రవాణాశాఖ రూ.వేల కోట్ల ఆదాయం గడిస్తోంది. ప్రైవేటు వాహనాల్లో ప్రయాణం విషయంలో వారి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, భద్రత అంశాలు తనకు పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తోంది. రవాణాశాఖ కొత్తగా రూపొందిస్తున్న అగ్రిగేటర్‌ పాలసీలోనూ ఆదాయాన్ని పెంచుకునే సంస్కరణలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. యాప్‌తో బుకింగ్‌ ద్వారా ప్రయాణం చేసే కార్లు, ఆటోలు, ద్విచక్రవాహనాలు, ప్రైవేటు బస్సుల ఛార్జీల విషయంలో నియంత్రణ తీసుకురావాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.

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BOOKING VEHICLES ONLINE
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HIGH CHARGE FOR CAB BOOKING

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