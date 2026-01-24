ETV Bharat / state

తరచూ రోడ్లపై మొరాయిస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సులు - ప్రయాణికులకు తప్పని తిప్పలు!!

మొరాయిస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సులు - బస్సు ఆగిపోతే చాలా సమయం వృథా అవుతోందని ప్రయాణికుల ఆగ్రహం - కొత్తగా తీసుకొచ్చిన ఎలక్ట్రిక్​ బస్సుల్లోనూ ఇదే తరహా పరిస్థితి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 12:33 PM IST

RTC Buses Are Breaking Down Due To Various Reasons : ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణం సురక్షితం’బస్సులోకి ఎక్కగానే కనిపించే నినాదమిది. అయితే అధ్వాన నిర్వహణ కారణంగా మొరాయిస్తున్న బస్సులతో ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. కొన్ని సందర్భాల్లో అకస్మాత్తుగా ఆగిపోతున్నాయి. ప్రధానంగా గత కొన్నేళ్లుగా డొక్కు బస్సులతోనే నెట్టుకొస్తున్న ఫలక్‌నుమా, జీడిమెట్ల, ముషీరాబాద్, చెంగిచెర్ల డిపోల్లో ఈ సమస్య సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది. పాత బస్సులు మాత్రమే కాదు కొత్తగా తీసుకొచ్చిన ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సుల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి. నాణ్యత లేని విడిభాగాలు వాడటమే ఈ పరిస్థితికి కారణమా? అనే అనుమానాలను పలువురు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నాసిరకం విడిభాగాలే కారణమా? : బస్సులు రిపేర్​ కోసం వాడే నాణ్యత లేని విడిభాగాలు ప్రయాణికుల భద్రతకు పరీక్ష పెడుతున్నాయి. ప్రామాణిక కంపెనీల నుంచి సకాలంలో అందడం లేదనే కారణాలతో నాణ్యత లేనివి స్థానికంగా కొని వినియోగిస్తున్నారు. దీనివల్ల బ్రేక్‌డౌన్‌ సమస్యలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి విడి భాగాలతో బస్సు జీవితకాలం తగ్గిపోతోంది. దీనికి ప్రయాణికుల రద్దీ మరింత ఆజ్యం పోసినట్లుగా అవుతోంది. ఓవర్‌లోడ్‌ కారణంగా డ్రైవర్లు సకాలంలో బస్సును అదుపు చేయలేకపోతున్నారు. 100 మీటర్ల ముందు బ్రేక్‌ వేస్తే కిర్ర్‌ మంటూ ఆగే పరిస్థితి నెలకొంటోంది.

పంజాగుట్ట-బంజారాహిల్స్‌ మార్గంలో శుక్రవారం ఆగిన బర్కత్‌పుర డిపో బస్సు (EENADU)

మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు :

జనవరి 13 : ఫలక్‌నుమా డిపో బస్సు శాలిబండలో ఆగిపోవడంతో హిమ్మత్‌పురా జంక్షన్‌ వైపు రాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాలని పోలీసులు వాహనదారులకు సూచించారు.

జనవరి 6 : సికింద్రాబాద్‌ నుంచి బోరబండ వైపుగా వెళ్తున్న రాణిగంజ్‌ డిపో బస్సు ప్యారడైజ్‌ మెట్రోస్టేషన్‌ సమీపంలో అర్థాంతరంగా ఆగిపోయింది. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతం కావడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ట్రాఫిక్‌ విభాగం ‘ఎక్స్‌’ ఖాతాను గమనించినట్లయితే వారంలో పదుల సంఖ్యలో బస్సులు ఆగిపోతున్నటువంటి ఘటనలు దర్శనమిస్తాయి.

డిసెంబర్‌ 29న కంటోన్మెంట్‌ డిపోకు చెందిన ఓ ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సు(ఈవీ) బేగంపేట్‌ ఫ్లైఓవర్ మధ్యలో ఆగిపోయింది. ఈ మార్గం గుండా గంటకు వందలాది వాహనాలు వెళ్తుంటాయి. మధ్యలో బస్సు ఆగిపోవడం వల్ల పంజాగుట్ట కూడలిపై ఆ ప్రభావం పడింది. ఆ మధ్యలో ఉన్న కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణానికి కనీసం 20 నుంచి 30 నిమిషాల సమయం పట్టింది.

  • కొద్ది రోజుల క్రితం నిర్మల్‌ నుంచి నిజామాబాద్​ మార్గంలో వెళ్తున్న ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సు మామిడిపల్లి సమీపంలోని అర్బన్‌ పార్కువద్ద ఒక్కసారిగా ఆగిపోయింది. ప్రయాణికులు దిగి మరో బస్సు కోసం పడిగాపులు కాసినప్పటికీ ఫలితం లభించలేదు. మరో బస్సు ఎంత చూసిన పూర్తిగా ప్రయాణికులతో నిండి ఉండడంతో ఎక్కే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. దీంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
  • ఇటీవల నిర్మల్‌ నుంచి నిజామాబాద్‌ వెళ్తున్న మరో ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సు ఆర్మూర్‌ బస్టాండ్‌ నుంచి బయలు దేరిన కొన్ని నిమిషాలకే ఆర్మూర్‌ చౌరస్తాలో మొరాయించి ఆగిపోయింది. బ్యాటరీలో సమస్య తలెత్తడంతో సిబ్బంది వచ్చే వరకు బస్సు కదలని డ్రైవర్ చెప్పడంతో ప్రయాణికులు అసహనంతో దిగిపోయారు. మరో బస్సులో చేరాల్సిన గమ్యానికి చేరుకున్నారు.

మార్గమధ్యలో మొరాయిస్తున్న ఈ-బస్సులు : వాతావరణ కాలుష్యాన్ని నివారించేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ డీజిల్‌ బస్సుల స్థానంలో సమూలంగా ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులను తీసుకువస్తోంది. అయితే కొన్నిసార్లు సాంకేతిక కారణాలతో మార్గమాధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. బ్యాటరీ వేడెక్కడం, లోబ్యాటరీ లాంటి సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు చెబుతున్నారు. చిన్న సమస్యలు ఎదురైతే సాంకేతిక సిబ్బందికి ఫోన్​ ద్వారా వీడియో కాల్ చేసి సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటున్నామని చెబుతున్నారు.

ఈ ఆర్టీసీ బస్సులు బాగుంటాయి కానీ, ఎక్కడ ఆగుతాయో తెలియదు!

టీఎస్​ఆర్టీసీని వేధిస్తున్న బస్సుల కొరత.. కొత్తవి కొనేందుకు సన్నాహాలు..!

