వస్తే వరుస, లేదంటే నల్లపూస అన్న వైనంలో ఆర్టీసీ బస్సులు!

వస్తే ఒకేసారి నాలుగైదు లేకుంటే ఆలస్యం చేస్తున్న బస్సులు - ఆందోళన చెందుతున్న ప్రయాణికులు - గమ్యం యాప్ ట్రాకింగ్​ తప్పు సమాచారం ఇస్తుందంటూ విమర్శ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 1:10 PM IST

RTC People's Concerns About Queues and Late Arrivals : ఆర్టీసీ వల్ల ప్రతిరోజూ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు తీవ్రంగా ఇబ్బందిపడుతున్నారు. వస్తే వరుస లేదంటే నల్లపూస అన్నట్టుగా కొన్ని దారుల్లో ఆర్టీసీ బస్సులు నడుస్తున్నాయి. వచ్చాయంటే ఒకేసారి నాలుగైదు వస్తాయి. వరుస పెట్టి నడుపుతుండడం వల్ల ఆయా బస్సుల్లో ఆక్యుపెన్సీ తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల వెనకాల వచ్చే ప్రయాణికులు గంటల కొద్ది వేచి ఉంటున్న పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. వారి సమయాన్ని వృథా చేస్తున్నాయి. బస్సులు అప్పటికే ఆలస్యంగా రావడంతో కిక్కిరిసినప్పటికీ ప్రమాదకరంగా ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది.

కొన్ని రూట్లలో పరిస్థితులు ఇలా : మెహిదీపట్నం - చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్‌ మార్గంలో (49ఎం/250సి) పదుల సంఖ్యలో బస్సులు నడుపుతున్నారు. చర్లపల్లి స్టేషన్‌ నుంచి కార్మికులు, ఉద్యోగులు నిత్యం ప్రయాణిస్తున్నారు. ఒకేసారి నాలుగైదు బస్సులు వచ్చి, తర్వాత రాకపోవడంతో వెనకాల వచ్చేవారంతా గంటల తరబడి వేచి చూస్తున్నారు. ఇబ్రహీంపట్నం మార్గంలో సాయంత్రం వేళల్లో నడిపే బస్సుల్లోనూ ఇలాంటి పరస్థితులే ఉన్నాయి.

విద్యార్థులకు ఉదయం కాలేజీలకు వెళ్లేటపుడు ఇబ్బందిగా ఉంటుందని ఆవేదన చెందుతున్నారు. కళాశాలలు విడిచి పెట్టే సమయానికే బస్సులన్నీ వెళ్లిపోతున్నాయని ఆందోళన చెందుతున్నారు. రాత్రి ఇంటికి వెళ్లే సమయానికి చాలా ఆలస్యం అవుతుందని విద్యార్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సమస్య ఇక్కడ మాత్రమే కాదు ఘట్‌కేసర్, రామంతాపూర్, మేడ్చల్‌ మార్గాల్లో ఇలాంటి పరిస్థితులే ఉన్నాయి. అందుకుగాను సర్దుబాటు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
యాప్ తీరు సరిగా లేదు : గమ్యం యాప్​ పని తీరు సరిగ్గా లేదని ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. బస్సులో కూర్చోని ట్రాకింగ్​ని పరిశీలించినప్పటికీ సమాచారం సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదని విమర్శిస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు గంట ముందే వెళ్లిపోయిన బస్సు సమాచారం ప్రత్యక్షమవుతోంది. ఇలా అయితే గుర్తించేదెలా? అని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. సమయానికి రావాల్సిన ఆర్టీసీ రాకపోయినా, దూర ప్రాంత బస్సు బాగా ఆలస్యంగా వెళుతున్నా, లోపల సీట్లు సౌకర్యంగా, పరిశుభ్రంగా లేకపోయినా డ్రైవర్, కండక్టర్‌ దురుసుగా వ్యవహరించినా, మీరు ఎక్కాల్సిన స్టాప్‌లో బస్సు ఆపకపోయినా సమస్యను వెంటనే టీజీఎస్‌ఆర్టీసీ యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకెళితే ఏదైనా పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఈ సమస్యలు మరలా పునరావృతం కావు.

ఫిర్యాదులో మీ పేరు, ఫోన్‌ నంబర్, ప్రయాణించిన బస్సు నంబర్, ప్రయాణ రూట్, డిపో వివరాలు రాయాలి. సంఘటన జరిగిన సమయం పేర్కొనాలి. దానికి సంబంధించిన ఫొటోలు కానీ, వీడియోలు కానీ ఉంటే ఆధారాలుగా జత చేయవచ్చు.

ఈ క్రింది టోల్​ఫ్రీ నెంబర్లకి కాల్​ చేయండి

టోల్‌ ఫ్రీ, కస్టమర్‌ కేర్‌ నంబర్లు : 040-6944 0000/2345 0033

ఈ-మెయిల్‌: online.support@tgsrtc.bus.in

సామాజిక మాధ్యమాలు : www.facebook.com/TGSRTCHQ;

ఎక్స్‌ ఖాతా: TGSRTCHQ

కాల్‌సెంటర్‌ వాట్సప్‌ నం: 94409 70000

బస్సుల్లో ప్రయాణాలు చేస్తున్నపుడు డ్రైవర్ దురుసుగా ప్రవర్తిస్తే డిపో మేనేజర్, అసిస్టెంట్​ ట్రాఫిక్​ మేనేజర్​కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. లేకపోతే అసిస్టెంట్​ ట్రాఫిక్​ మేనేజర్​కైనా కంప్లయింట్​ చేయవచ్చు. టీజీఆర్టీసీ యాప్​ ద్వారా కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ప్రతి బస్సులో కంప్లయింట్​ బుక్ ఉండాలి. ప్రయాణికులు అడిగితే కండక్టర్ ఇవ్వాలి. అందులో రాస్తే డిపో మేనేజర్​ వద్దకి వెళుతుంది.

ఆర్టీసీ ప్రయాణంలో ఏవైనా సమస్యలా? - ఇక్కడ కంప్లైంట్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!

దురుసుతనం వద్దు, మర్యాదగా మాట్లాడండి : సిబ్బందికి ఆర్టీసీ సూచన

