కాలం చెల్లిన బస్సులతో పోటీ సాధ్యమేనా? అధునాతన ప్రైవేట్ బస్సులతో పోటీ పడేనా?
ఆర్టీసీ ఏసీ బస్సుల్లో కాలం చెల్లినవే అధికం - నూతన ఏసీ బస్సులు తీసుకొని చాలా కాలమైంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 10:27 AM IST
Passengers are opting for private travel rather than RTC: సురక్షితమైన ప్రయాణం అంటే ఆర్టీసీ అనే నమ్మకం ప్రజల్లో ఉంది. ఓ వైపు శిక్షణ పొందిన డ్రైవర్లు ఉండటం, అలాగే నిర్దేశిత వేగంతో మాత్రమే బస్సులు నడపటంతో క్షేమంగా గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటామని ప్రయాణికులు బలంగా నమ్ముతారు. అటువంటి సంస్థ దూరప్రాంత సర్వీసులకు ఎప్పటికప్పుడు మంచి బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తే ప్రయాణికులు వాటిలో వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తారు.
ఆర్టీసీ మాత్రం కొత్త బస్సులను కొనుగోలు చేయకుండా ఎప్పుడో 7-10 సంవత్సరాల క్రితం తీసుకున్న ఏసీ బస్సులనే నిత్యం రోడ్డెక్కిస్తోంది. 15 లక్షల కిలోమీటర్లు దాటేసిన బస్సులను సైతం పరుగులు పెట్టిస్తోంది. ఈ బస్సులన్నీ డొక్కుగా తయారై ప్రయాణికుల సహనాన్ని పరీక్షిస్తున్నాయి. ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ మాత్రం కొత్త బస్సులను అందుబాటులోకి తెస్తుండటంతో, ప్రయాణికులు ఆర్టీసీని కాదని వాటి వైపే మొగ్గుచూపిస్తున్నారు. అవి ప్రమాదకరమని తెలిసినా వాటిలోనే ప్రయాణిస్తున్నారు.
ఇలా అయితే పోటీ ఇవ్వగలరా?
- రాష్ట్రంలో వివిధ నగరాలు మధ్య తిరిగేవి, పొరుగు రాష్ట్రాలకు సైతం నిత్యం రాకపోకలు సాగించే ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ ఏసీ స్లీపర్ బస్సుల సంఖ్య వందల్లో ఉంటుంది.
- ఇక ఆర్టీసీలో ఏసీ స్లీపర్ బస్సులు అయితే కేవలం 33 మాత్రమే ఉన్నాయి. వీటిని వెన్నెల పేరుతో నడుపుతున్నారు. నైట్రైడర్ పేరిట మరో 15 బస్సులు ఉండగా అందులోనూ సగం సీట్లు, సగం బెర్తులు ఉంటాయి.
- అయితే 10 లక్షల కిలోమీటర్లకు పైగా తిరిగేసిన వెన్నెల బస్సులు 8, నైట్ రైడర్ బస్సులు 9 ఉన్నాయి.
- అమరావతి 60 బస్సులు ఉన్నా అవి ఏసీ సీటర్ బస్సులుగా మాత్రగా తిరుగుతున్నాయి. డాల్ఫిన్ క్రూయిజ్-16, ఇంద్ర బస్సులు 215 ఉన్నాయి. వీటి పరిస్థితి మరీ ఘోరంగా ఉంది.
- అమరావతికి 60 బస్సుల్లో ఉన్నా వాటిలో 54 బస్సులు 10 లక్షల కిలోమీటర్లకు పైగా తిరిగేశాయి. వీటిలో కూడా 24 బస్సులు 15 లక్షల కిలోమీటర్లకు పైగానే తిరిగినా ఇప్పటికీ ఇటువంటి బస్సులను నడుపుతున్నారు.
- 78 ఇంద్ర బస్సులు కూడా 10 లక్షల కిలోమీటర్ల పైగానే తిరిగాయి. డాల్ఫిన్ క్రూయిజ్ ఏడు బస్సులు 10 లక్షల కిలోమీటర్లకు పైగా నడిచాయి.
- సాధారణంగా ఇలా దూర ప్రాంతాలకు తిరిగేవి, ఏసీ బస్సులను 8-10 లక్షల కిలోమీటర్ల దాటాక ఆపేయాలి. కానీ అవి ఎన్ని లక్షల కిలోమీటర్ల తిరిగినా ఇంకా నడుపుతూనే ఉన్నారు.
- కాలం చెల్లిన ఈ బస్సులన్నీ పెద్ద శబ్దాలతో, కదిలిపోతూ ఉంటాయి. వీటికి ఎన్నిసార్లు మరమ్మతులు చేసినా, ఎన్ని మెరుగులు దిద్దినా బస్సులు అధ్వానంగానే ఉంటున్నాయి.
- ఇటువంటి డొక్కు బస్సులతో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్కు ఆర్టీసీ పోటీ ఇవ్వలేని పరిస్థితి నెలకొంది.
కొత్త ఏసీ బస్సులు ఎప్పుడు కొన్నారు?
- ఆర్టీసీలో 2017, 2020లలో కలిపి 60 ఏసీ బస్సులు కొన్నారు. ఇవి పదేసి లక్షల కిలోమీటర్లు తిరిగేశాయి. గత రెండు ఏళ్లలో 40 బస్సులు తీసుకున్నారు. ఇవి మినహా మిగిలిన ఏసీ బస్సులన్నీ పాతవే.
- వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో పెద్ద సంఖ్యలో ఏసీ బస్సులు కొనుగోలు చేసేందుకు అమనుతి ఇవ్వలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక కేవలం విద్యుత్ బస్సులను మాత్రమే తీసుకోవాలని పట్టుదలతో ఉంది. విద్యుత్ బస్సులను దూరప్రాంత సర్వీసులుగా నడపలేరు.
- పాత ఏసీ, సూపర్ లగ్జరీ, డీలక్స్, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల స్థానంలో కొత్తగా 908 డీజిల్ బస్సులు కొనేందుకు ఆర్టీసీ కొంతకాలం కిందటే ప్రతిపాదనలు పంపించింది. దీనికి ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం తెలిపింది. అయితే విద్యుత్ బస్సులు మాత్రమే తీసుకోవాలి అన్నది ప్రభుత్వ విధానం కావడంతో కొత్త బస్సుల కొనుగోలుకు బ్రేక్ పడింది.
మరోవైపు కర్ణాటక ఆర్టీసీ ఐరావత, అంబారీ ఉత్సవ్ పేరిట కొత్త ఏసీ స్లీపర్ బస్సులను నడుపుతోంది. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ మాత్రం పాత బస్సులతోనే ఇంకా నెట్టుకొస్తోంది. తక్షణమే కొత్త ఏసీ స్లీపర్ బస్సులు పెద్ద సంఖ్యలో కొనుగోలు చేసేందుకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతించి, వాటిని అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తే ప్రైవేటు ట్రావెల్స్కు చెక్ పెట్టేందుకు వీలుంటుంది.
