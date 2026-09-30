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కాశీ- తమిళ్ సంగమ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో చోరీ - మూడు రోజులైనా పట్టించుకోని అధికారులు

తెనాలికి చెందిన భక్తులు కాశీకి వెళ్లి రైలులో తిరిగివస్తుండగా చోరీజరిగింది. దొంగలు యాత్రికులను భయపెట్టి నగలు,డబ్బు లాక్కున్నారు. ఈ ఘటన జరిగి మూడు రోజులు గడుస్తున్నా అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంపై బాధితులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Theft On The Train Returning From Kashi To Tenali
.కాశీ- తమిళ్ సంగమ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో చోరీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 11:05 AM IST

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Theft On The Train Returning From Kashi To Tenali : తెనాలికి చెందిన యాత్రికులు కాశీ వెళ్లి రైలులో తిరిగి వస్తుండగా మధ్యప్రదేశ్‌లో అనుకోని సంఘటన ఎదురైంది. కట్నీ జంక్షన్ సమీపంలో కాశీ-తమిళ్ సంగమం ఎక్స్‌ప్రెస్‌ను 20 మంది ముసుగు దొంగలు ఆపి ప్రయాణికులను కత్తులతో బెదిరించి భారీగా నగలు, నగదు దోచుకున్నారు. ఈనెల 19న కాశీ క్షేత్ర దర్శనానికి వెళ్లిన 21 మంది తెనాలి వాసులు తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. రైలులో కనీసం ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది గానీ, టీసీలు గానీ లేకపోవడం, ఘటన తర్వాత జమల్‌పూర్ రైల్వే పోలీసులు ఫిర్యాదు తీసుకోకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడంపై బాధితులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రైల్వే అధికారుల తీరుపై ఆగ్రహం : గుంటూరు జిల్లా తెనాలి నుంచి కాశీ వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న యాత్రికులను మధ్యప్రదేశ్‌లో దోపిడీ దొంగలు బెదిరించి నగలు, డబ్బు లాక్కున్నారు. ఈనెల19న 21మంది తెనాలి వాసులు కాశీకి వెళ్లి ఈనెల 27న తిరుగు పయనమయ్యారు కాశీ- తమిళ్ సంగమ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో S-5 రిజర్వేషన్ బోగీలో వస్తుండగా మధ్యప్రదేశ్‌లోని కట్నీ జంక్షన్‌కు సమీపంలో దొంగలు సిగ్నల్ ట్యాంపరింగ్ చేసి రైలు ఆపారు. ముసుగులు ధరించిన 20మంది దుండగులు కత్తులతో రైలులోకి ప్రవేశించి అరగంట పాటు ప్రయాణికులను భయభ్రాంతులకు గురిచేశారు. బంగారు ఆభరణాలను, నగదు లాక్కున్నారు. తెనాలికి చెందిన వారి నుంచి కూడా 18 గ్రాముల బంగారం, 10 వేల నగదు దోచుకున్నారు. ఆ సమయంలో రైలులో ఆర్పీఎఫ్​ సిబ్బంది, కనీసం టీసీలు కూడా లేరని బాధితులు వాపోయారు. దోపిడి జరిగిన తర్వాత జమల్‌పూర్ రైల్వే స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసేందుకు యత్నించినా స్పందన లేదన్నారు. తమను విజయవాడ లేదా తెనాలిలో ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించినట్లు చెప్పారు.

కాశీ- తమిళ్ సంగమ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో చోరీ (ETV Bharat)

రైలు కిటికీల నుంచి కూడా బెదిరించిన దుండగులు : 20 మందికి పైగా ఉన్న ఒక ముఠా రైలును ఆపడానికి దాని సిగ్నల్‌ను తారుమారు చేసిందని బాధితులు తెలిపారు. ఆ తర్వాత ముసుగులు ధరించిన ఆ ముఠా సభ్యులు రైలు ఎక్కి, ఎస్-5 కోచ్‌లోని ప్రయాణికులను భయభ్రాంతులకు గురిచేసి, వారి వద్ద ఉన్న పెద్ద మొత్తంలో నగదు, నగలను దోచుకున్నారు. ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది గానీ, టికెట్ కలెక్టర్ (టీసీ) గానీ అక్కడ లేకపోవడంతో బాధితులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వారు తర్వాత మరో కంపార్ట్‌మెంట్‌లోని టీసీకి సమాచారం అందించి, జమాల్‌పూర్ రైల్వే స్టేషన్ పరిధిలోని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ, వారి ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి.

"బాధితుడు నాగలింగం ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా మేము 'జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్' (Zero FIR) నమోదు చేశాం. సంబంధిత అధికారులతో వెంటనే సంప్రదించి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. తగిన చర్యలు తీసుకునేలా చూసేందుకు ఈ విషయాన్ని వెంటనే సీఆర్‌పీఎఫ్ (CRPF) అధికారులకు పంపిస్తాం" — అక్కేశ్వర రావు, తెనాలి పోలీస్​

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TAGGED:

THEFT ON THE TRAIN
TRAIN FROM KASHI TO TENALI
RAILWAY OFFICIALS JOB
కాశీ రైలులో చోరీ
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