తీసుకునేది టూరిస్ట్ పర్మిట్ - తిప్పేది నగరాల మధ్య - వెలుగుచూస్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ అక్రమాలు!
ఏఐటీపీకి వక్రభాష్యం చెబుతున్న ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ - ఇటువంటి వాటిపై కఠినంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం, మోర్త్కు సిఫార్సు చేసిన ఏపీ రవాణాశాఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 10:18 AM IST
Passenger Transportation With Tourist Permit: పర్యటకులను దేశంలోని ఏ రాష్ట్రానికైనా బస్సుల్లో తీసుకెళ్లేందుకు వీలుగా కేంద్రం వన్ నేషన్ వన్ పర్మిట్ విధానాన్ని తీసుకునివచ్చి ఆలిండియా టూరిస్ట్ పర్మిట్ (ఏఐటీపీ) జారీ అమలు చేస్తుంటే, ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ సంస్థలు దీనికి వక్రభాష్యం చెబుతుండటం గమనార్హం. ఆ పర్మిట్తో చాలా స్టాపుల్లో ప్రయాణికులను ఎక్కించుకొని వివిధ నగరాల మధ్య దర్జాగా బస్సులను యథేచ్ఛగా నడిపేస్తున్నాయి.
మోర్త్కు ఏపీ రవాణాశాఖ సిఫార్సు: ప్రయాణికులను తీసుకెళ్లేందుకు అనుమతి లేకపోయినాసరే ఆన్లైన్లో బుకింగ్స్ సైతం నిర్వహిస్తూ వ్యాపారం చేస్తున్నాయి. ఇటువంటి వాటికి చెక్పెట్టేందుకు ఏపీ రవాణా శాఖ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. పర్యటక అనుమతులతో ప్రయాణికులను తీసుకువెళ్లేందుకు అనుమతించవద్దంటూ రవాణా కమిషనర్ మనీష్కుమార్ సిన్హా, కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ (మోర్త్)ను కోరారు.
ఈ మేరకు ఏఐటీపీలో పలు మార్పులు, చేర్పులకు సూచనలతో పాటు అభ్యంతరాలను తెలపాలని ఇటీవల మోర్త్ అన్ని రాష్ట్రాల రవాణా శాఖలను కోరింది. దీనికి స్పందనగా ఏపీ రవాణా కమిషనర్ ఇప్పటికే పలు సిఫార్సులను చేశారు.
కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంతో వెలుగులోకి: కర్నూలు సమీపంలో అక్టోబరు 24న వి-కావేరీ ట్రావెల్స్కు చెందిన ఏసీ స్లీపర్ బస్సు దగ్ధమై 19 మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఏఐటీపీ తీసుకొని ఆ బస్సు నడుపుతున్నట్లు తర్వాత గుర్తించారు. దాదాపు దీనికి సంబంధించి అన్ని ట్రావెల్స్ సంస్థల బస్సులు ఈ తరహా పర్మిట్లతోనే ఉన్నట్లు తేలింది.
2021లో కేంద్రం తీసుకొచ్చిన నిబంధన ప్రకారం ఏదైనా బస్సు ఏ రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్ అయిందో అక్కడి (హోమ్ స్టేట్లో) రవాణా శాఖకు పన్ను చెల్లించాలి. ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా తిరగాలి అనుకుంటే ఆలిండియా టూరిస్ట్ పర్మిట్ కింద త్రైమాసికానికి రూ.90,000 లేదా ఏడాదికి రూ.3 లక్షలు చెల్లించాలి. పర్యటకులను తీసుకెళ్లేందుకే ఈ పర్మిట్ పనిచేస్తుంది.
సొంత రాష్ట్రానికి వెళ్లడం తప్పనిసరి: ఏఐటీపీ తీసుకున్న బస్సులు తరచూ సొంత రాష్ట్రానికి (హోమ్ స్టేట్) వెళ్లే నిబంధన అమలు చేయాలని ఏపీ రవాణా కమిషనర్ మోర్త్ను కోరారు. గతంలో ఒక బస్సు బయలుదేరే స్థానం లేదా గమ్యస్థానం గానీ హోమ్స్టేట్లో ఉండాలనే నిబంధన ఒకటి ఉండేది. కానీ ఆ తర్వాత దానిని తొలగించారు. దీంతో ట్రావెల్స్ బస్సులు వేరే రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని, అక్కడికి వెళ్లకుండా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే తిరుగుతున్నాయి.
ప్రధానంగా అరుణాచల్ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ వంటి తదితర రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న బస్సులు పూర్తిగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే తిరుగుతూ హోమ్స్టేట్కు అసలు వెళ్లకపోవడం గమనార్హం. తాజాగా 45 రోజుల్లో ఒకసారైనా ఏఐటీపీ బస్సులు సొంత రాష్ట్రానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుందంటూ మోర్త్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ నిబంధనకు మద్దతుగా ఏపీ రవాణా శాఖ సిఫార్సు చేసింది.
ఏపీ స్లీపర్ బస్సలు భద్రమేనా? ఏసీ స్లీపర్ బస్సులు ఎంత వరకు భద్రం? వాటి డిజైన్లో లోపాలు ఉంటున్నాయా? ఆల్ట్రేషన్ వల్ల ప్రమాదాలు జరిగితే ప్రయాణికులు బయటకు రాలేకపోతున్నారా? వంటి అంశాలపై రవాణాశాఖ అధ్యయనం చేయించనుంది. ఇందుకోసం ఇప్పటికే ఐఐటీ మద్రాస్ను సంప్రదించారు. ఆ సంస్థతో గానీ, మరే ఇతర నిపుణులతో గానీ ఏసీ స్లీపర్ బస్సులపై అధ్యయనం చేయించి, ఓ సమగ్ర నివేదిక రూపొందించనున్నారు. దీనిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా మోర్త్కు పంపాలని భావిస్తున్నారు.
