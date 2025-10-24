'వాష్ రూమ్ కోసం ఆపారేమో అనుకున్నా - తీరా చూస్తే పెద్ద ఎత్తున మంటలు'
కర్నూలు బస్సు ప్రమాద దుర్ఘటన - ప్రమాదం జరిగిన తీరును వివరించిన ప్రయాణికుడు - ఒక్కసారిగా పెద్ద శబ్ధం వచ్చిందని వెల్లడి
Published : October 24, 2025 at 11:46 AM IST|
Updated : October 24, 2025 at 12:20 PM IST
Eye witness narrate kurnool Bus Accident : ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లాలో వేమూరి కావేరి ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఘోర ప్రమాదానికి గురైన సంగతి తెలిసిందే. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు చెలరేగి, 19 మందికి పైగా సజీవ దహనమయ్యారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ నుంచి కిందకు దూకి కొంతమంది తమ ప్రాణాలను కాపాడుకున్నారు.
ఒక్కసారిగా పెద్ద శబ్దం వినిపించింది : ప్రాణాలతో బయటపడిన ప్రయాణికుడు ఆకాశ్ అనే వ్యక్తి ప్రమాదం జరిగిన తీరును వివరించారు. తాను దీపావళి పండుగకు హైదరాబాద్ వచ్చి తిరిగి బెంగళూరు వెళ్లేందుకు బస్సు ఎక్కినట్లుగా చెప్పారు. బస్సులో ఒక్కసారిగా పెద్ద శబ్దం వచ్చిందని తెలిపారు. హఠాత్తుగా ఏం జరిగిందని లేచి చూడగా, కొంతమంది కిందకు దిగుతున్నారని, వాష్రూమ్ కోసం ఆపారేమోనని అనుకున్నానన్నారు. చూస్తుండగానే పెద్దఎత్తున మంటలు వచ్చాయని వివరించారు. దీంతో వెంటనే బస్సు అద్దాన్ని పగులగొట్టి బయటకు దూకేశానని ప్రయాణికుడు వివరించారు. తనతో పాటు బస్సులో నుంచి మరో ఇద్దరు ప్రయాణికులు బయటకు దూకారని చెప్పారు.
"బస్సులో ఉండగా పెద్ద శబ్దం వచ్చింది. దీంతో ఏం జరిగిందోనని లేచాను. అప్పటికే కొంతమంది బస్ కిందికి దిగుతున్నారు. వాష్ రూమ్ కోసం ఆపారేమో అనుకున్నాను. తీరా చూసేసరికి బస్సు ముందు భాగంలో మంటలు వచ్చాయి. క్షణాల్లోనే అంతటా వ్యాపించాయి. దట్టమైన పొగలు కమ్ముకున్నాయి. బస్సులో ఏం కనిపించలేదు. మాతో పాటు వచ్చిన ఓ ప్రయాణికుడు విండోను పగులగొట్టడంతో కిందకు దూకేశాం. ఘటన జరిగినప్పుడు సుమారు 3-3.30 అవుతుంది."- హారిక, ప్రయాణికురాలు
కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్న బాధితుల కుటుంబ సభ్యులు : ఘోర బస్సు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారి కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. దీపావళి పండుగ ఆనందంగా జరుపుకొని తిరిగి వెళ్తున్న క్రమంలో ఇలా జరగడం దారుణమని వారు వాపోతున్నారు. ప్రమాద ఘటనతో ఒక్కసారిగా రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. మృతుల్లో తెలంగాణ వాసులు కూడా ఉన్నారు. మరోవైపు ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశాయి. సమాచారమందుకున్న వెంటనే ప్రభుత్వం అవసరమైన చర్యలను చేపట్టింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు బాధిత కుటుంబాలకు సాయం అందించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. గద్వాల్ కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూంను ఏర్పాటు చేశారు.
ఓవర్ స్పీడ్ నియంత్రణకు కమిటీ : కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలర్ట్ అయ్యింది. దీనిపై సమగ్ర విచారణ చేస్తున్నామని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. బస్సు ప్రమాద ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించామని వెల్లడించారు. అవసరమైన సహాయచర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ప్రైవేట్ బస్సుల వేగ నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన వివరించారు. తెలంగాణ, ఏపీ, కర్ణాటక మంత్రుల సమావేశం నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. బస్సుల్లో భద్రతా చర్యలపై నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని పొన్నం ప్రభాకర్ వివరించారు. బస్సుల ఓవర్ స్పీడ్ నియంత్రణకు కమిటీ వేస్తామన్నారు. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ మధ్య అనారోగ్యకర పోటీ ఉందని, దాన్ని నివారిస్తామని తెలిపారు.
