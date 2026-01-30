ETV Bharat / state

పక్కపక్కనే వందేభారత్​ రైళ్లు - తికమకకు గురై ప్రయాణికుడి అవస్థ

విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్​లో ప్రయాణికుడి తిప్పలు - 6వ నంబరు ప్లాట్‌ఫాంలో ఉన్న రైలుకు బదులు 7వ నంబరు ప్లాట్‌ఫాంపై ఉన్న రైలు ఎక్కి, ప్రమాదకరంగా దిగిన ప్రయాణికుడు

Passenger Confused and Boards Wrong Train in Vijayawada Railway Station
Passenger Confused and Boards Wrong Train in Vijayawada Railway Station (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Passenger Confused and Boards Wrong Train in Vijayawada Railway Station: ఎంత తొందరగా వెళ్లాల్సి వచ్చినా మనం ఎక్కాల్సిన రైలు గానీ, బస్సు గానీ, మరేదైనా వాహనమో ఎక్కితేనే గమ్యానికి చేరుకుంటాం. అలా కాకుండా ఏదో ఒక దాంట్లో, వచ్చిన దాంట్లో వెళ్దామంటే గమ్యం అగమ్యగోచరమవ్వడం ఖాయం. కొన్ని సార్లు ఇటువంటి ఘటనలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. రైల్వే స్టేషన్లో అయితే ప్లాట్​ఫాం నెంబర్లతో గందరగోళంలో పడేవాళ్లు ఎందరో ఉన్నారు. దీనికి తోడు రైళ్ల సమయ పాలనకో తరచూ తేడాలు ఉండటం ప్రయాణికులకు మరింత ఇబ్బందికరంగా మారుతున్నాయి. కొన్ని సార్లు మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నప్పటికీ అనివార్య కారణాలతో ఏదో ఒక పొరపాటు జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇలాంటి ఘటనే తాజాగా విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్​లో జరిగింది.

6వ ప్లాట్​ఫాంకు బదులు 7: ప్రతీ రోజు విశాఖ నుంచి సికింద్రాబాద్, సికింద్రాబాద్‌ నుంచి విశాఖ వెళ్లే వందేభారత్‌ రైళ్లు ఐదు నిముషాల తేడాతో విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్‌లో ఆగుతాయి. దీంతో ప్రయాణికులు తికమక పడి ఒక రైలుకు బదులు మరో రైలు ఎక్కి ఇబ్బంది పడుతున్న సంఘటనలు తలెత్తుతున్నాయి. అయితే తాజాగా ఒక ప్రయాణికుడు సికింద్రాబాద్‌కు వెళ్లడానికి వందేభారత్​లో టికెట్​ బుక్​ చేసుకున్నాడు. ఆ క్రమంలోనే విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్​కు వెళ్లాడు. అప్పటికే ప్లాట్​ఫాం మీద రైలు కదలడానికి సిద్ధంగా ఉండటాన్ని గమనించాడు. దీంతో తాను ఎక్కాల్సిన రైలు వెళ్లిపోతుందని భావించి, కంగారులో 6వ నంబరు ప్లాట్‌ఫాంలో ఉన్న రైలుకు బదులు 7వ నంబరు ప్లాట్‌ఫాంపై ఉన్న రైలు ఎక్కడానికి వచ్చారు.

The train to board is on platform six
ఆరో ప్లాట్‌ఫాంలో ఎక్కాల్సిన రెలు (Eenadu)

లోకో పైలట్​ సాయంతో: అతను అక్కడికి చేరుకునే లోపలే అప్పటికే రైలు డోర్లు మూసుకుపోయాయి. కానీ వెంటనే స్పందించిన లోకో పైలట్‌ మానవతా దృక్పథంతో తన క్యాబిన్‌ నుంచి ప్రయాణికుడిని ఎక్కించారు. హమ్మయ్యా అని అతను అనుకునేలోపే, తీరా తాను ఎక్కాల్సిన రైలు ఇది కాదని తెలిసింది. ఏం చెయ్యాలో తోచక, ఇక చేసేదేం లేక నెమ్మదిగా, కదులుతున్న రైలు నుంచి దిగిపోయాడు. బతుకుజీవుడా అనుకున్నాడు.

Getting off, thinking this wasn't the right train
ఈ రైలు కాదని దిగిపోతూ (Eenadu)

అసలీ గందరగోళానికి కారణమేంటంటే: ప్లాట్​ఫాం నంబరు 6, 7 రెండింటిలో వేరు వేరు దిశల్లో ప్రయాణించే వందేెభారత్​ రైళ్లు ఉన్నాయి. దీంతో ప్రయాణికుడు గందరగోళానికి గురైనట్లు తెలుపుతున్నాడు. ఒకే సమయంలో రెండు దిశల్లో వెళ్లే వందేభారత్‌ రైళ్లను పక్కపక్క ప్లాట్‌ఫాంలలో కాకుండా దూరదూరంగా ఇవ్వాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.

అరకుకు పర్యాటకుల తాకిడి - రద్దీగా విశాఖ రైల్వేస్టేషన్​

రైలు ప్రయాణికుల ముసుగులో దొంగలు - జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మీ జేబులు ఖాళీ చేసేస్తారు!

TAGGED:

VSP VANDEBHARATH RAIL PROBLEMS
VISAKHA VANDE BHARAT TRAIN
VIJAYAWADA RAILWAY STATION
PASSENGER INTO WRONG TRAIN
PASSENGER BOARDS WRONG TRAIN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.