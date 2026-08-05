'ఇలస్ట్రేషన్లో రాణిస్తూ - అవకాశాలనూ అందుకుంటూ'
ఇలస్ట్రేషన్లో రాణిస్తున్న పర్వానా - గ్లోబల్ స్థాయిలో గుర్తింపుతో పాటు సెలబ్రిటీల నుంచి మెప్పు - పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే ఏదైనా సాధించవచ్చన్న యువతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 5:38 PM IST
Parwana Excelling in Illustration : చదువు, ఉద్యోగం, వ్యాపారం ఇలా ఏదో ఒక రంగంలో తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించాలని భావిస్తారు నేటితరం. అందరూ నడిచే దారిలో కాకుండా సవాళ్లను స్వీకరించి భిన్నమైన రంగాల్లో ఎదిగేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఆ కోవకు చెందుతోంది ఈ యువతి. ఆసక్తి ఉంటే ఎలాంటి సదుపాయాలు లేని చోటా రాణించవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు పర్వానా. సొంతంగా నేర్చుకున్న కళతో గుర్తింపు సాధించడంతో పాటు అవకాశాలనూ అందుకుంటున్నారు. అంతేకాక సెలబ్రిటీల నుంచి మెప్పునీ పొందారు. ఇంతకీ ఈ గ్రామీణ యువతి ప్రయాణాన్ని ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందామా!
'మాది అనంతపురం జిల్లాలోని వజ్రకరూరు. కానీ నేను పెరిగిందంతా అమ్మమ్మ దగ్గర అనంతపురంలో. నాన్న యూసుఫ్ సివిల్ ఇంజినీర్గా పని చేసేవారు. అమ్మ సబీహా బేగం. నేను ఎనిమిదో తరగతిలో ఉన్నప్పపుడు ఫ్రెండ్ ఇంట్లో డ్రెస్ అప్ గేమ్ ఆడాను! అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. మా ఇంట్లో కంప్యూటర్ లేదు. దీంతో పేపర్మీద బొమ్మ గీసి, కలర్ పెన్సిల్స్తో రంగుల డిజైన్, షూ అన్నీ వేశా. అచ్చం సిస్టమ్లో నేను వేసిన దానిలాగే వచ్చిందని చెప్పింది. దీంతో దానిపై మక్కువ ఎక్కువైంది. దాన్ని ఫ్యాషన్ ఇలస్ట్రేషన్ అంటారని తెలిసింది.
ఇంటర్మీడియట్ పూర్తయ్యాక నిఫ్ట్లో చదవాలనీ ప్లాన్ చేసుకున్నాను. ఇలా చదువుతానని పేరెంట్స్కు చెప్పగానే ముందు ఇంజినీరింగ్ చెయ్యమన్నారు. సరే అని చేరా! పాఠశాలలోనే కాకుండా ఇంజినీరింగ్లోనూ కల్చరల్ కాంపిటీషన్స్లో బహుమతులు అందుకున్నా. దీంతో ఎలాగైనా ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేయాలన్నది ఇంకా ధృడంగా మనసులో నాటుకుపోయింది. కానీ ఇక్కడే మరో ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది.
ఇంజినీరింగ్ పూర్తవగానే ఎంటెక్ చదవమన్నారు. అప్పుడే లాక్డౌన్. దీంతో ఎంటెక్తోపాటు హ్యామ్స్టెక్లో ఆన్లైన్లో ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ డిప్లొమాలోనూ చేరాను. అయితే ఎంటెక్ చివరలోనే కర్నూలులోని అశోక విమెన్స్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో నాకు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా జాబ్ వచ్చింది. ఇలా చేస్తున్నప్పుడే డిజైనర్ నీతా లుల్లా మెంటార్షిప్లో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే ఫ్యాషన్ షోలో పాల్గొనవచ్చని విన్నాను. ప్రతి బుధవారం హైదరాబాద్లో క్లాసెస్ ఉండేవి.
కళాశాలకు సెలవుపెట్టి, ఉదయాన్నే వచ్చి, పూర్తవగానే తిరిగెళ్లేదాన్ని. అలా సంవత్సరం పాటు ఉద్యోగం, ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూనే నా డిజైనింగ్ కలెక్షన్ పూర్తిచేశాను. ఆపై లండన్ ఫ్యాషన్ వీక్లో పాల్గొనే అవకాశమొచ్చింది. కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ అనుమతితో 2023 ఫిబ్రవరిలో అక్కడికెళ్లాను. అదో కొత్త అనుభవం. నా వర్క్ విదేశీ మ్యాగజీన్లలో ప్రచురితమవ్వడం మర్చిపోలేను. అయితే జాబ్ కారణంగా డిజైనింగ్నే కొనసాగించలేకపోయాను.
ఇంతలో అమ్మకి బాలేదని కెరియర్కి బ్రేక్ ఇచ్చి మా ఊరొచ్చేశాను. డిజైనింగ్లో ఫ్రీలాన్సింగ్ చేసినా? వాళ్లకి నచ్చినట్టుగా చేసివ్వాలి? దీనిలో నా సృజనాత్మకత ఏముంది? అనిపించింది. అప్పుడు ఫ్రెండ్ సలహాతో డిజిటల్ ఇలస్ట్రేషన్ ప్రయత్నించాను. కానీ చూసేవాళ్లెవరు? అనుకున్నప్పుడు అమ్మ యూట్యూబ్లో పెట్టమని సలహా ఇచ్చింది. అది నాకు ప్రోత్సాహంలా మారింది. తర్వాత ‘ఇలస్ట్రేషన్స్ బై పర్వానా’ పేరుతో ఇన్స్టాలోకీ వచ్చాను. తొలిరోజుల్లో ఫ్యాషన్ ఇలస్ట్రేషన్సే! తరవాత మన సంస్కృతి, బాపు బొమ్మ తరహావి ప్రయత్నించాను. దానిలో డ్రెసింగ్ నుంచి హెయిర్ స్టైల్ వరకూ నా ప్రత్యేకత చూపేదాన్ని. అది నాకు అభిమానులను తెచ్చిపెట్టింది.
ఈ నేపథ్యంలో లిటిల్హార్ట్స్ సినిమాలో ఒక సీన్ నచ్చి దాన్ని వేశాను. దాన్ని మూవీ డైరెక్టర్ నుంచి హీరోయిన్ వరకూ అందరూ మెచ్చుకున్నారు, రీపోస్ట్లు చేశారు. అది చూసి ఐశ్వర్య దారూరి తన పాట విజువల్స్కి ఆర్ట్ వేసిమ్మన్నారు. ఇకప్పట్నుంచి అవకాశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. వెడ్డింగ్ కార్డ్స్, లోగోలు, ఈవెంట్ కార్డులు, లోగో రివీలింగ్ ఇలా ఎన్నో చేస్తున్నాను. ఇటీవల సమంత ‘మా ఇంటి బంగారం’ లుక్స్ సిరీస్గా వేస్తే ఆదరణ బాగా వచ్చింది. సమంత, రాహుల్ రవీంద్రన్ నుంచి ప్రశంసలూ అందుకున్నాను.
ఆన్లైన్ సర్వీసులు పెద్దగా లేని ఊరు మాది. అయినా సరే ఆర్ట్ దగ్గర్నుంచి వెబ్సైట్ రూపకల్పన వరకూ సొంతంగా నేర్చుకుంటూ బ్రాండ్ని నిర్మించుకున్నాను. ఎన్నో తప్పులు, వైఫల్యాలు దాటి పట్టు సాధించాను. దేశీయంగానే కాకుండా విదేశాల్లో వాళ్లకి ఆన్లైన్లో తరగతులు నిర్వహిస్తున్నాను. మాది సంప్రదాయ కుటుంబం. దీంతో చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చిన కళని ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నా అని చాలా బాధపడేదాన్ని. అయినా సొంతంగా నేర్చుకుంటూ నాకంటూ మార్గం వేసుకున్నాను. అమ్మాయిలకు అడ్డంకులు సాధారణమే. కానీ ప్రతిఒక్కరికీ ‘పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్’ ఉంటుంది. ఓటమి ఎదురైనా పర్లేదు. దానికోసం పట్టుదలగా ప్రయత్నించండి. తప్పనిసరిగా సాధించవచ్చని ఇదే నా అనుభవం నేర్పిన పాఠమిదని!' పర్వానా పేర్కొన్నారు.
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