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మెగా PTMకు కలెక్టర్​ - అధికారిగా కాదు ఓ విద్యార్థి తండ్రిలా

మెగా PTMలో పాల్గొన్న మన్యం జిల్లా కలెక్టర్​ ప్రభాకర్​ రెడ్డి - విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులతో కలిసి మాటా మంతీ

Parvathipuram Manyam Collector in Mega PTM Meeting
Parvathipuram Manyam Collector in Mega PTM Meeting (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 8:04 PM IST

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Parvathipuram Manyam Collector in Mega PTM Meeting: ఆయన ఓ జిల్లాకు మేజిస్ట్రేట్​. అయినా తన పిల్లలకు తండ్రే కదా. ఇదే మాటను అక్షరాల నిజం చేస్తూ మరోసారి వార్తల్లోకెక్కారు మన్యం జిల్లా కలెక్టర్​. ఎప్పుడూ సాదాసీదా జీవనశైలి అనుసరించే ఆయన తన ఆదర్శాలతో అందరి మన్ననలు పొందుతున్నారు. నేడు ప్రభుత్వం పాఠశాల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మెగా పీటీఎం కార్యక్రమాలు జరిగాయి. పూర్వం తన కుమారుడిని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేర్పించిన ఈ మెజిస్ట్రేట్​ ఈ రోజు మెగా PTMలో పాల్గొన్నారు. ఓ తండ్రిగా అందరూ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో పాటు తరగతి గదిలో కూర్చుని సమావేశానికి హాజరయ్యారు.

బాధ్యతాయుతమైన తండ్రిగా: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కేంద్రం డీవీఎంఎం పాఠశాలలో నిర్వహించిన మెగా పీటీఎం కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఆయన కలెక్టర్ హోదాలో కాకుండా బాధ్యతాయుతమైన తండ్రిగా సమావేశానికి హాజరై పాఠశాల స్థితిగతులను తెలుసుకున్నారు. కలెక్టర్ కుమారుడు అదే పాఠశాలలో 10వ తరగతి చదువుతున్నాడు. మెగా పీటీఎం కావడంతో తండ్రిగా సమావేశానికి హాజరై ఉపాధ్యాయులతో విద్యాభోదనపై చర్చించారు.

మెగా PTMకు కలెక్టర్​ - అధికారిగా కాదు ఓ విద్యార్థి తండ్రిలా (ETV Bharat)

విద్యా విధానం, బోధనా పద్ధతులపై ఆరా: సబ్జెక్టు వారీగా ఉపాధ్యాయులతో మాట్లాడి వారు అవలంబిస్తున్న భోదనా పద్ధతులు తెలుసుకున్నారు. లిప్ యాప్ అమలు, దాని ప్రయోజనాలపై ఆరా తీశారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న మెగా తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయుల సమావేశం వల్ల పాఠశాలల స్థితిగతులు, ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలు, విద్యా విధానం తదితర అంశాలు తల్లిదండ్రులు నేరుగా తెలుసుకునే అవకాశం కలుగుతుందని కలెక్టర్ అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యాశాఖ అధికారులు, పాఠశాల హెచ్ఎం శ్రీధర్, ఉపాధ్యాయులు ఇతర పిల్లల తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు.

విద్యార్థులతో భోజనం: తోటి తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం చేశారు. కుమారుడి ప్రోగ్రెస్ కార్డు పరిశీలించారు. పాఠశాల పనితీరు భవిష్యత్తు ప్రణాళిక తదితర అంశాలపై తోటి తల్లిదండ్రులతో కలిసి చర్చించారు. మండల విద్యాశాఖ అధికారులు విమల కుమారి ప్రసాద్​, హెచ్ఎం శ్రీధర్, ఉపాధ్యాయులు సమావేశాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు.

ప్రభుత్వ బడిలో కలెక్టర్​ కుమారుడి విద్యాభ్యాసం

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